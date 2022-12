Lekker goedkoop: Laat je niet afleiden door het uiterlijk van knolselderij

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: knolselderij.

Knolgewassen zijn wintergroenten bij uitstek. Vanaf de herfst en hartje winter smaken ze het lekkerst. Zoals de naam al doet vermoeden hoort de knolselder(ij) ook bij de familie. Dat geldt voor vrijwel alle groenten waarvan de wortel uitgroeit tot een eetbaar product (een knol). Denk bijvoorbeeld aan radijsjes, rode bieten, wortelen en pastinaak. Knolselderij is de knol van de selderijplant.

Momenteel kost een knolselderij 1,29 euro per stuk bij de grote supermarkten. Zo'n knol weegt doorgaans tussen de 800 en 1.200 gram. Volgens groenten- en fruitplatform Veggipedia moet je per persoon 315 gram knolselderij rekenen. Van een knol kun je gemakkelijk met het hele gezin eten.

Knolselderij is dus een goede keuze als we op de kleintjes moeten letten?

Culinair journalist en kookboekenschrijver Janneke Vreugdenhil: "Jazeker. Daarnaast is groenten eten die in het seizoen zijn altijd een goed idee. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege het milieu."

De knol heeft z'n uiterlijk waarschijnlijk niet echt mee. We vinden een paprika er bijvoorbeeld veel aantrekkelijker uitzien.

Janneke Vreugdenhil, culinair auteur

Wat kunnen we er allemaal mee maken?

"Ik gebruik knolselderij vaak voor een puree, net als koolraap trouwens. In mijn kookboek Koolhydraatarme bijbel vind je een recept voor puree van drie verschillende knollen: knolselderij, koolraap en aardperen. Maar ook van elk van deze knollen apart maak je een bevredigende, heerlijk romige puree."

"Deze knollen kun je beschouwen en bereiden als een soort aardappelen. Je kunt er dezelfde gerechten mee maken, alleen dan koolhydraatarmer. Zo kun je ook een gratin van knol bereiden of de knollen toevoegen aan een soep."

"Je kunt er zelfs pasta van maken. In mijn Koolhydraatarme bijbel leg ik ook uit hoe je tagliatelle van koolraap maakt. Je schilt de koolraap, snijdt 'm in plakken en trekt daar met een dunschiller lange linten van. Daarmee tover je echt een fantastische pasta op tafel."

"Knolselderij of koolraap is daarnaast erg geschikt als vleesvervanger. Ze hebben van zichzelf een hartige smaak. Zo kun je knolselderijsteaks maken van plakken knolselderij die je in de oven roostert. Daar kun je van alles bij doen. Ik heb ze laatst met blauwe kaas gemaakt, maar je kunt er ook een rodewijnsaus bij serveren."

Kunnen we knolselderij tijdens het kerstdiner serveren?

"Ja, dat is helemaal niet zo'n slecht idee. Knolselderij in klassieke stijl past goed bij Kerst. Wat ook al een tijdje hip is: een knol in z'n geheel roosteren, als een soort gebraad. Dat is ook heel lekker. Hij moet dan een paar uur in de oven, net als een groot stuk vlees. Om de zoveel tijd draai besmeer je 'm met boter. Knol kun je dus zien en behandelen als een mooi stuk vlees."

Hoe gezond is een knol eigenlijk?

"Knollen bevatten naast vitamines en mineralen ook prebiotica. In heel veel groenten die onder de grond vandaan komen, zitten prebiotica. Dit zijn gezonde vezels die ervoor zorgen dat de goede bacteriën hun werk kunnen doen in je darmen."

Waarom eten we ze dan niet wat vaker?

"De knol heeft z'n uiterlijk waarschijnlijk niet echt mee. We vinden een paprika er bijvoorbeeld veel aantrekkelijker uitzien. Daarnaast zijn we gewend aan gemaksgroenten. Wie snijdt er bijvoorbeeld nog z'n eigen boerenkool? Bijna alle groenten, van prei tot pompoen, kun je voorgesneden kopen."

"Daarbij vergeleken ziet een knol er ingewikkeld uit. Terwijl het een heel simpele groente is om te bereiden. Wil je steaks maken, dan hoef je de knol alleen te schillen en in plakken te snijden. Vervolgens besprenkel je hem met wat olijfolie en schuif je 'm zo de oven in."

