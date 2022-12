Dit is de reden dat voedsellogo Nutri-Score nog voor veel verwarring zorgt

De Gezondheidsraad concludeerde afgelopen week dat de Nutri-Score, een logo voor het maken van gezondere voedselkeuzes, een nuttige aanvulling is voor de consument. Toch veroorzaakt de keuzehulp regelmatig verwarring. Want hoe kan het dat producten als pizza en light frisdrank goed scoren?

De Nutri-Score is een logo op de verpakking van voedingsmiddelen. Het geeft aan of een product gezond of ongezond is. Dit doet het met kleuren en met de letters A tot en met E. De groene A en B zijn gezondere keuzes, de rode E is de minst gezonde keuze.

De beoordeling van de voeding is geen mensenwerk. "Een wetenschappelijk ontwikkeld algoritme bepaalt de Nutri-Score van een product. Dit algoritme is gebaseerd op informatie die je ook op de achterkant van een verpakking vindt", aldus Frank Lindner van voedselwaakhond Foodwatch.

"Een product krijgt pluspunten voor de aanwezigheid van eiwitten, vezels, groenten en fruit. Minpunten krijgen ze als ze veel kilocalorieën, suiker, zout en verzadigde vetten bevatten. De Nutri-Score geldt per productgroep. Het logo is bedoeld om producten in dezelfde categorie met elkaar te vergelijken. Blikken soep bijvoorbeeld."

Een pizza die een A of B score krijgt terwijl 20+-kaas een D of een E score krijgt, dat voelt heel scheef.

Nancy te Hoven, diëtist

'Overheid moet eerst investeren in voorlichting over Nutri-Score'

Nancy te Hoven, diëtist en eigenaar van Health & Co, ziet dat hierdoor verwarring ontstaat. "Je kunt kaas niet vergelijken met olijfolie, of frisdrank met fruit. Maar veel consumenten weten niet dat de Nutri-Score een advies geeft binnen een productgroep. De overheid moet eerst investeren in voorlichting over de Nutri-Score voordat de consument er daadwerkelijk iets aan heeft."

Waterdicht is het algoritme nog niet. "Een pizza die een A- of B-score krijgt terwijl 20+-kaas een D- of een E-score krijgt, dat voelt heel scheef", zegt Te Hoven. Door het vervangen van suikers door zoetstoffen scoren producten zoals light frisdrank een positieve B. Maar veel goede voedingsstoffen bevatten deze dranken niet. Appelmoes vol met toegevoegde suikers scoort toch een A, omdat het veel fruit bevat. In een appelmoes zijn overigens lang niet zoveel vitamines aanwezig als in een verse, onbewerkte appel.

Het is vreemd dat zeer bewerkte producten met weinig goede voedingsstoffen toch positief scoren. Lindner: "Dit is terechte kritiek op het huidige algoritme. Want waarom valt een olijfolie vol met gezonde vetten in de C-categorie, terwijl een zeer verwerkte pizza in categorie B kan vallen?"

Is Nutri-Score bruikbaar?

Zeer bewerkte producten vallen momenteel voor 86 procent in de categorie C, D of E. De andere producten maken een uitschieter naar A of B terwijl ze niet per se bijdragen aan een gezond voedingspatroon, aldus Lindner. "De wetenschappelijke commissie die het algoritme ontwikkelt, werkt eraan om deze afwijkingen in de toekomst te voorkomen."

De Nutri-Score sluit nog niet goed aan op de Nederlandse situatie. "Het logo is ontstaan in Frankrijk en sluit niet altijd goed aan op de voedingsadviezen in Nederland", aldus Te Hoven. "Naar mijn idee komen de richtlijnen voor de Nutri-Score nog niet voldoende overeen met de Richtlijnen goede voeding en de Schijf van Vijf."

Het logo moet zo snel mogelijk worden ingevoerd in combinatie met duidelijke voorlichting. Pas dan kan de Nutri-Score zich goed bewijzen.

Frank Lindner, Foodwatch

Logo moet fabrikanten aansporen voedsel gezonder te maken

De Nutri-Score is ook bedoeld om voedselproducenten aan te sporen om hun producten gezonder te maken. "Uit onderzoek in andere landen blijkt dat de consument meer producten met een A- en B-score kiest en minder producten met een D- of E-score. Zo stimuleert het fabrikanten om hun producten gezonder te maken", zegt Lindner. Niet alle fabrikanten zijn blij met het logo.

Fabrikanten kunnen bovendien spelen met het algoritme, benadrukt Te Hoven. "Producenten kunnen hun product aanpassen om een A-score te krijgen. Dat lijkt positief, maar hoeft niet altijd beter te zijn. Producten worden bijvoorbeeld meer bewerkt. Of ze vervangen suiker door zoetstoffen. Dit hoeft niet te betekenen dat een product na aanpassing beter is voor de gezondheid."

In Nederland is de Nutri-Score nog niet officieel ingevoerd. De vraag is wanneer dit gaat gebeuren. "Het ultieme voedselkeuzelogo bestaat niet, maar de Nutri-Score is het beste logo wat op tafel ligt. Het maken van een gezonde keuze is met behulp van het logo toegankelijk voor iedereen", zegt Lindner. "Het logo moet zo snel mogelijk worden ingevoerd in combinatie met duidelijke voorlichting. Pas dan kan de Nutri-Score zich goed bewijzen."

Aanbevolen artikelen