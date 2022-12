Eetvraag: Wat zijn gezonde en slimme tussendoortjes?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: wat zijn gezonde en slimme tussendoortjes?

In onze cultuur is het gebruikelijk dagelijks drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes te eten. "Daar is helemaal niets mis mee, maar het is zeker niet de enige manier", vertelt diëtist Carlijn Appel. Ze merkt in haar praktijk dat veel mensen met dit idee rondlopen en dit krampachtig proberen na te streven.

Tussendoortjes zijn dus niet 'verplicht'. "Eet tussendoortjes naar behoefte. Elk lichaam is anders. De een heeft er wel behoefte aan, de ander niet. En misschien de ene dag meer dan de andere, omdat je hebt gesport. Of omdat je een lichte lunch hebt gegeten", legt Appel uit. Een tussendoortje kan dus ook in grootte variëren, naar gelang je trek hebt of hoelang het nog duurt tot de volgende maaltijd.

Je lichaam heeft geen tussendoortjes nodig, zegt ook Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Voor je tanden is het hoe dan ook beter om niet te vaak iets te eten of te drinken: niet vaker dan op zeven tijdstippen." Dat komt dus neer op drie hoofdmaaltijden en drie tot vier keer iets tussendoor. Water en thee en koffie zonder suiker zijn niet slecht voor je tanden. Die kunnen altijd.

Soms eet iemand eerst drie gezonde tussendoortjes achter elkaar, om daarna alsnog aan die reep chocolade te beginnen.

Carlijn Appel, diëtist

Als je tussendoor wel zin hebt in iets, kies dan vooral iets gezonds, adviseert het Voedingscentrum. "Veel producten die worden verkocht als 'verantwoorde tussendoortjes' zijn calorierijk. Ze zijn te zout of bevatten veel suiker of verzadigd vet. Als je kiest voor tussendoortjes uit de Schijf van Vijf zit je goed."

Wat zijn gezonde en ongezonde snacks?

Een snack helpt voorkomen dat je te veel snoept. Ook kun je een deel van je maaltijden tussendoor eten. Gezond belegd bruin- of volkorenbrood bijvoorbeeld. Groente (zoals snoeptomaatjes), fruit of een schaaltje magere of halfvolle yoghurt kan ook.

Met een ongezond tussendoortje op zijn tijd is volgens Appel niets mis. "Als je zin hebt in chocolade, moet dat ook een keer kunnen. Soms eet iemand eerst drie gezonde tussendoortjes achter elkaar, om daarna alsnog aan die reep chocolade te beginnen." Appel is voorstander van intuïtief eten: goed luisteren naar je lichaam en eten tot je verzadigd en voldaan bent.

Heb je om 12.00 uur geluncht en om 13.30 uur alweer trek? Dan eet je volgens Appel niet voldoende. "Een maaltijd moet wel een paar uur verzadigen. Dat geldt ook voor het avondeten. Heb je standaard 's avonds honger, dan kun je beter gedurende de dag meer eten. Tussendoortjes kunnen overigens ook een gewoonte zijn."

'Zorg dat je overdag voldoende eet'

Appel heeft nog enkele tips om te voorkomen dat die reep chocolade of zak chips op gaat. "Dat kan door vaker dingen te eten die je lekker vindt. Dan heb je minder kans dat je er heel veel van wil eten. Als je nooit iets mag van jezelf, is de kans groot dat je de hele zak leegeet. En nogmaals: zorg ervoor dat je overdag voldoende eet. De kans is dan veel kleiner dat het 's avonds 'fout' gaat."

Wil je gezondere tussendoortjes gaan proberen? Begin dan eens met een 'eetwissel', zegt Groenenberg. "Neem bijvoorbeeld ongezouten noten in plaats van chips, ga eens van kaasstengels naar komkommerstengels of van koek naar banaan. Eten volgens de Schijf van Vijf is overigens niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook voor het milieu."

Voorbeelden van gezonde tussendoortjes: handje ongezouten noten

fruitsalade

magere of halfvolle yoghurt met fruit en/of muesli

snackgroente

zelf geroosterde kikkererwten, bijvoorbeeld met wat kerriepoeder

volkoren knäckebröd

gekookt eitje

rauwkost met zelfgemaakte hummus

