Bij jongeren die geregeld de koelkast leegeten ligt een eetstoornis op de loer

Ongeveer 10 procent van de jongeren heeft eetbuien. Zij kunnen maar moeilijk stoppen met eten en stoppen zich dan in één keer vol. Dit kan leiden tot een eetstoornis, waarschuwt hoogleraar ontwikkelingspsychopathie Pauline Jansen.

Een artikel hierover van Jansen, Ivonne Derks en een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC is onlangs verschenen in Journal of Eating Disorders .

Pauline Jansen, hoogleraar ontwikkelingspsychopathie

De pubermeisjes en -jongens hebben vaak ook andere problemen, zoals angsten of een negatief zelfbeeld. "Het is een clubje dat we in de gaten moeten houden", meent Jansen. "Uit dit gedrag kan een eetstoornis ontstaan, zoals een eetbuistoornis of boulimia." Deze jongeren hadden nog geen eetstoornis, het gaat om milde vormen van eetbuien.

Als jongeren doorslaan in het leegeten van de koelkast, keukenla of voorraadkast ligt een eetstoornis op de loer. Zo kan bijvoorbeeld een eetbuienstoornis ontstaan. Deze stoornis bestaat al langer, maar is pas in 2013 opgenomen in het handboek voor psychiatrische stoornissen. "Ongeveer 3 à 4 procent van de Nederlanders heeft deze stoornis." In dat geval heb je wekelijks zo'n eetbui waarbij je maar moeilijk kunt stoppen. Boulimia is een andere eetstoornis die uit dit eetgedrag kan ontstaan. Mensen met deze stoornis gaan ook extreem lijnen, geven over of gebruiken laxeermiddelen.