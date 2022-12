Lekker goedkoop: Aardappelen kosten niet veel en vullen goed

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: aardappelen.

Vincent van Gogh liet het aan het eind van de negentiende eeuw al zien: Nederlanders zijn echte aardappeleters. "De gemiddelde Nederlander eet per jaar zo'n 86 kilo aardappels", vertelt Laura de Grave, culinair journalist en kookboekenschrijver. "En dat is niet zo gek ook. Ze zijn hartstikke goedkoop, goed vullend, veelzijdig en super lekker."

Aardappel is een goede keuze als we op de kleintjes letten?

"Ja, je hebt helemaal niet veel aardappelen nodig om vol te zitten. Dus een maaltijd met aardappel hoeft niet veel te kosten. Bij het kopen geldt: hoe groter de zak, hoe groter de winst."

Voor een zak van 3 kilo betaal je bijvoorbeeld bij Albert Heijn 4,49 euro en voor 1 kilo 1,79 euro, zegt De Grave. "Je bespaart bijna 0,30 cent per kilo als je voor de grote zak kiest."

"Bij de boer kun je vaak nog grotere zakken kopen, die nóg goedkoper zijn. Maar dan moet je wel een aardappeleter zijn; ze moeten binnen drie, vier weken op."

"Dat is het ook het mooie: je hebt helemaal geen dure ingrediënten nodig om met aardappel iets lekkers te maken. Vaak alleen wat zout en andere specerijen. Ik heb uitgerekend wat een rösti kost: voor 100 gram rösti ben je, als je een grote zak van 3 kilo hebt, 0,15 cent kwijt. Vaak heb je per persoon genoeg aan twee stuks en ben je dus maar 0,30 cent kwijt. Dat is goedkoper dan een frietje halen."

Als je weet wat je met de verschillende rassen kunt, dan kun je er heerlijke gerechten mee maken.

Laura de Grave, culinair auteur

Aardappelen worden het meest gekookt gegeten, maar wat kun je er nog meer mee?

"Je kunt er natuurlijk typisch goedkope Nederlandse gerechten mee maken, zoals stamppot, aardappelkroket of ovenschotel. Maar ook goedkope buitenlandse gerechten zoals de eerder genoemde Zwitserse rösti, Spaanse tortilla of jacket potatoes, de gepofte aardappel die veel in Engeland wordt gegeten."

"Zelf ben ik de laatste tijd erg fan van Oostenrijkse knoedels, een soort balletjes van aardappeldeeg. Maar ook mohnzelten, aardappelkoeken met maanzaad erin, zijn heerlijk. Deze recepten ontdekte en tekende ik op tijdens mijn reis voor mijn laatste kookboek Natuurlijk Oostenrijk. Het zijn toffe gerechten die de meeste mensen niet kennen. Zo kun je op gasten veel indruk maken met de 'doodnormale' Hollandse pieper."

Moeten we ook nog goed kijken naar welke soort aardappel we kopen?

"Er worden in Nederland wel honderden verschillende aardappelrassen. Van charlotte, désiree en eersteling tot bintje, rode pipo, santé en eigenheimer. Allemaal hebben ze hun eigen karakter. De opperdoezer ronde, de Ferrari onder de aardappelen, wordt veel door Michelin-chefs gebruikt. Meer dan koken en door de boter halen hoef je er eigenlijk niet mee te doen. Als je weet wat je met de verschillende rassen kunt, dan kun je er heerlijke gerechten mee maken."

"In de supermarkt vind je eigenlijk alleen de categorieën vastkokend of kruimig. De meeste mensen kijken niet zo naar de verschillende rassen. Zij hebben meer aan een aanduiding op de verpakking. Geschikt voor bakken, frituren of koken? Dan moet je vastkokende hebben. Voor puree of stamppot gebruik je kruimige aardappelen."

