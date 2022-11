Voedingscentrum waarschuwt voor onveilig besparen: 'Zet koelkast niet uit'

Met de hoge gas- en energiekosten in het achterhoofd zoeken veel mensen naar manieren om geld te besparen. Toch is niet elke manier aan te raden. De verwarming een stuk lager zetten is een verstandige keuze. Maar de koelkast of vriezer helemaal uitschakelen? Hartstikke onverstandig, waarschuwt het Voedingscentrum.

Een derde van de Britten at dit najaar eten dat over de datum was. Een op de vijf schakelde minstens één keer per maand de vriezer of koelkast uit. Verontrustend nieuws, vindt het Voedingscentrum.

"Ik vond de cijfers schokkend. We hebben geen Nederlandse cijfers, maar ik weet dat de energieprijzen in beide landen een issue zijn", zegt voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen bij het Voedingscentrum. "Het is dus niet uit te sluiten dat dit ook in Nederland gebeurt."

Koelkast uitzetten is onverstandig

Het is heel onverstandig om je koelkast of vriezer uit te zetten, stelt Van der Vossen. "Als je je koelkast uitschakelt, stijgt de temperatuur geleidelijk naar die van de kamer of keuken en kom je wel in de problemen." Voor frisdrank, boter en sauzen is het niet zo'n punt. "Drankjes kun je in de winter ook gewoon buiten zetten."

Voor bederfelijke etenswaren ligt het gevaar van voedselvergiftiging op de loer. Van der Vossen noemt vlees dat je in de aanbieding hebt gekocht en waarvan de houdbaarheidsdatum in zicht is. Ook met vleeswaren en gesneden groenten moet je oppassen. "Als je dat soort producten boven de 10 graden bewaart, gaat de bacteriegroei wel heel snel."

Mensen met kwetsbare gezondheid moeten extra opletten

Volgens het RIVM worden duizenden mensen jaarlijks ziek van voedsel. "Dan gaat het vaak om misselijkheid. Maar kwetsbare mensen moeten echt goed opletten. Ouderen zijn gevoeliger voor het oplopen van een infectie. En ze kunnen ernstiger ziek worden dan mensen met een sterker gestel." Vooral jonge kinderen, zwangeren en mensen met een verminderde weerstand moeten oppassen.

Bij voedselvergiftiging denk je meteen aan restaurantmaaltijden, weet Van der Vossen. "Maar 40 procent van de ziektevallen is te wijten aan de manier waarop mensen thuis met eten omgaan. Vooral rauwe dierlijke producten zijn veroorzakers van de ziekteverschijnselen."

Dat komt doordat thuiskoks bijvoorbeeld rauwe kip snijden en voor de gare kip vervolgens hetzelfde mes gebruiken. "Of een ingrediënt is niet goed verhit. Of mensen eten een product waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is."

Tips om geld te besparen zonder ziek te worden

Houd je koelkast op 4 graden. Bij die temperatuur groeien bacteriën het minst snel en blijven producten langer goed. Sluit de koelkast zo snel mogelijk. Als je boodschappen hebt gedaan, zet alles dan in één keer in de koelkast. Controleer de rubbers van de koelkast en vriezer. Maak rubbers goed schoon. Als er een kier ontstaat, lekt kou weg. Ontdooi de vriezer. Hoe meer ijs, hoe meer energie je vriezer verbruikt. Laat restjes eerst buiten de koelkast afkoelen. Hoe warmer het eten in de koelkast, hoe harder de koelkast moet werken. Let op het verschil tussen Ten Minste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). Producten die te gebruiken zijn tot een bepaalde datum moet je op tijd opeten of invriezen. Producten met een THT-datum kun je vaak erna nog eten of drinken. Gebruik je neus en je ogen om te zien of iets nog eetbaar is. Aanbiedingen van producten tegen de THT- of TGT-datum meteen opeten of invriezen. Verhit bederfelijke producten voldoende: vis, vlees, gesneden groenten en kliekjes moet je goed verwarmen om bacteriën uit te schakelen. Gebruik de eco-stand van de vaatwasser en wasmachine, maar draai zo nu en dan op 70 graden. Laat de vaatwasser pas draaien als hij vol is. En laat het vieze gedeelte van je kopjes, bordjes en kommen naar beneden wijzen. Gebruik een sopje en heet water. Desinfectiemiddel is niet nodig: heet water doodt bacteriën voldoende. Een desinfectiemiddel kan bacteriën resistent maken.

