Milieubewust koffie drinken: kan dat?

Koffie is het op een na meest vervuilende drankje. De bonen komen van ver en bij de productie is er in het slechtste geval sprake van ontbossing, watervervuiling, bodemerosie en vervuiling door bestrijdingsmiddelen. Wat kan je als koffiefan doen om het milieu zo min mogelijk te belasten? De experts vergelijken cups, filters en capsulevrije koffie.

De koffie-industrie draagt een steentje bij aan het verminderen van haar impact op het milieu. Zo werd vorig jaar een Green Deal getekend voor koffiepads om ervoor te zorgen dat deze in de toekomst allemaal bij het groente-, fruit- en tuinafval mogen.

Mariska Joustra van Milieu Centraal licht toe: "Koffiepads mogen nu niet bij het gft-afval omdat ze vaak met lijm zijn gemaakt die niet volledig afbreekbaar is. Het blijkt voor de consument onduidelijk wanneer een pad wel of niet bij het gft-afval mag en dus mag momenteel geen enkele pad bij het gft-afval."

Voor koffiefilters geldt dit niet. "Filters mogen zowel bij het gft-afval als op de eigen composthoop. Wanneer pads, hopelijk vanaf 2023, volledig composteerbaar zijn, mogen deze ook bij het gft-afval. Ik raad het af ze op de eigen composthoop te gooien, omdat hierin de omstandigheden anders zijn dan in een professionele composteerinstallatie."

Het maken van aluminium kost veel energie en dat heeft een grote impact op het milieu.

Mariska Joustra van Milieu Centraal

De consument wordt regelmatig misleid, merkt Joustra op. "Neem bijvoorbeeld koffiecups met de claim dat ze composteerbaar zijn. Het klopt dat deze afbreekbaar zijn, maar er zitten haken en ogen aan. Zo duurt het langer om deze te composteren dan waar een industriële installatie tijd voor neemt. Wanneer het compost dan visueel wordt gecontroleerd, zijn gekleurde stukjes plastic zichtbaar en kan de volledige portie compost worden afgekeurd. Bovendien dragen deze cups nauwelijks bij aan de kwaliteit van het compost. Kortom, ze moeten gewoon bij het restafval."

En hoe zit dat dan met een aluminium capsule? Volgens het Afvalfonds Verpakkingen was het recyclingpercentage voor aluminium vorig jaar 74 procent. "Het maken van aluminium kost veel energie en dat heeft een grote impact op het milieu", zegt Joustra. "Als het eenmaal in de kringloop zit, kan het wel redelijk goed gerecycled worden. Nadeel is dat de aluminiumcups zo klein zijn dat deze in de verbrandingsoven grotendeels verbranden en dus niet hergebruikt worden."

Goed recyclen van de cupjes draagt wel bij aan het verlagen van de uitstoot.

Frank Wilde, directeur CoffeeB

Recycle-inzamelingen zoals bij Nespresso dragen bij aan het goed recyclen van deze cups. Maar slechts 26 procent van de verkochte cups wordt daadwerkelijk ingeleverd. "De consument kiest graag voor gemak, maar een slow manier van koffie drinken is vaak beter voor het milieu. Denk aan koffie zetten met een cafetière of filterkoffie", zegt Joustra. Ook helpt het om matig met melk te zijn. Minder melk zorgt voor klimaatwinst volgens Milieu Centraal.

Frank Wilde, directeur van het geportioneerde, capsulevrije koffiemerk CoffeeB, zet hier een kanttekening bij. "Als consument letten we vooral op de hoeveelheid afval die we produceren. Maar afval is maar een klein onderdeel van de ecologische afdruk. De koffie zelf bepaalt zo'n 50 procent van de ecologische voetafdruk en de zetwijze zo'n 20 procent."

"Veel mensen gaan terug naar de bonenautomaat omdat ze denken dat dat beter is voor het milieu, terwijl dat niet per se zo is." Uit onderzoek blijkt dat een geportioneerd koffiesysteem tot wel 30 procent minder CO2 uit kan stoten dan een bonenautomaat. "Waar een bonenautomaat tot wel 10 gram koffie per kopje gebruikt, is dat bij geportioneerde koffie rond de 6 gram. Door het gebruik van meer koffie is een bonenautomaat slechter voor het milieu. Goed recyclen van de cupjes draagt wel bij aan het verlagen van de uitstoot."

