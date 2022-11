Gekookt, gepocheerd of opgeklopt, met een ei kun je alle kanten op

Een ei is niet meer weg te denken uit ons dagelijks eetpatroon. Maar hoe we ze eten, dat verandert met de jaren. De huidige trends zijn shakshuka en oeufs mayonnaise.

"Het ei is eigenlijk een wonder in de keuken", vindt fooddesigner en trendwatcher Marielle Bordewijk. "Er is geen voedingsmiddel te bedenken dat zich zo makkelijk laat transformeren en daardoor altijd kan verrassen. Bovendien hoef je geen chef te zijn om er lekker mee te kunnen koken."

Het ei leent zich voor zowel ontbijt, lunch als diner. "Tegenwoordig zien we steeds meer moderne gerechten met ei zoals de breakfast burrito, een scramble bowl en verschillende varianten van een gepocheerd ei", zegt Bordewijk.

Dat het gepocheerde ei in populariteit stijgt, signaleert ook Sara Luijters, coauteur van het boek Ode aan het ei. "Zo at ik laatst nog een gepocheerd ei op rösti in plaats van een broodje. Heerlijk! Gepocheerde eieren zie je in grote steden overal op de kaart als eggs benedict, met hollandaisesaus. Als eggs norwegian, met gerookte zalm of als eggs florentine met spinazie."

Zachte, luchtige texturen zijn momenteel heel populair, en daar kun je opgeklopt eiwit uitstekend voor gebruiken.

Marielle Bordewijk, fooddesigner en trendwatcher

"Eieren zijn met de huidige inflatie ook een goedkope optie", zegt Luijters. "In Frankrijk staat oeufs mayonnaise vaak op de menukaarten en dat zie je nu ook steeds meer in Nederland. Voor rond de 3 euro heb je een paar gekookte eitjes met verse mayonaise als voor- of tussengerechtje."

Luijters ziet buitenlandse bereidingen van het ei in populariteit toenemen. "Naast de Franse invloed zie ik ook veel Midden-Oosterse invloeden. Neem shakshuka, eieren gepocheerd in een saus van tomaat en andere smaakmakers. Voor ons boek interviewde ik Gunay Uslu, staatssecretaris van cultuur en media. Haar favoriete eigerecht was het Turkse gerecht menemen, voor haar het equivalent van een Hollands broodje kaas."

Ook Bordewijk ziet steeds meer buitenlandse eiergerechten voorbijkomen. "Op TikTok komt bijvoorbeeld het Turkse gerecht çilbir veel langs, een gepocheerd ei met yoghurtsaus en boter met aleppo-peper." Andere trends op TikTok zijn onder andere cloud bread en soufflé pancakes. "Zachte, luchtige texturen zijn momenteel heel populair, en daar kun je opgeklopt eiwit uitstekend voor gebruiken."



Deze trend zien we ook terug in de Aziatische keuken waar ze tamago kake gohan, ofwel rijst gemixt met rauw ei, moderniseren door het eiwit op te kloppen en het eigeel erbovenop te serveren.

Doordat veel mensen minder vlees willen eten, neemt de populariteit van het ei toe. "Het ei wordt steeds vaker in maaltijden als eiwitbron gebruikt, in plaats van het stukje vlees. Denk daarbij aan een nasi, quiche, tortilla, frittata of curry."



Consumenten kijken vaker naar eivervangers vanwege van het milieu. "Het sap van kikkererwten, ook wel aquafaba genoemd, is geschikt om op te kloppen als eiwit", zegt Bordewijk. "Zwart zout wordt toegevoegd om de smaak van ei te benaderen en in plaats van scrambled eggs wordt er scrambled tofoe gemaakt."

In Amerika en Scandinavië werken ze op een hightech niveau aan eivervangers door een identiek eiwit te maken met gebruik van DNA van de kip, aldus Bordewijk.

Allergisch voor kippeneiwit? Dit zijn de symptomen Kippenei-allergie is samen met koemelkallergie de meest voorkomende voedselallergie bij jonge kinderen. Ouders van Nu schetst de symptomen en legt uit wanneer je het consultatiebureau of de huisarts moet inschakelen.

