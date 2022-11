Lekker goedkoop: Hoe kool je helpt met minder geld te koken

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: kool.

Boerenkool staat bekend als superfood, maar superfoods bestaan niet. Doordat deze groente vol mineralen en vitaminen zit, ga je er wel gezond de winter mee in.

Wordt het kouder, dan krijgen we sowieso meer zin in kool. Of het nou boerenkool, rode kool of zuurkool is. Boerenkool is misschien wel dé wintergroente bij uitstek en wordt vanaf september tot ongeveer maart vers van het land gehaald.

De meeste Nederlandse kolen zijn ronde kolen, zoals rode, witte en groene savooiekool. Boerenkool valt onder de bladgroenten. Iedere kool heeft zijn eigen smaakkenmerken, zegt chef Pien Muijser van boodschappendienst Rechtstreex. "Rode kool smaakt aards en boerenkool heeft bijvoorbeeld echt een rijke koolsmaak. Ben je een beginnende kooleter, dan kun je het beste met een neutralere koolsoort beginnen, zoals witte kool."

Kool is niet alleen lekker, maar ook een slimme keuze nu we op de kleintjes moeten letten. Waarom?

"Alle koolsoorten zijn een goede keuze als je budget wil koken. Je krijgt veel voor weinig. Dat geldt vooral voor de ronde kolen. Maar let op: de eerste ronde kolen komen aan het einde van de zomer van het land, dan zijn ze een stuk kleiner. Dat kan zo een pond schelen met de oogst van nu. Boerenkool is een bladgroente en slinkt dus wat meer tijdens het bereiden."

Wat kunnen we er nog meer mee?

"Hele boerenkoolbladeren zijn erg lekker als salade. Zo kun je de bladeren masseren met dressing, op die manier worden ze lekker mals. Je kunt er ook chips van maken. Was de bladeren, laat ze goed drogen, doe er een klein beetje olie overheen en bak ze tien minuten op 180 graden in de oven. Of maak er een smoothie mee. Lekker met bijvoorbeeld appelsap of ander sap en andere bladgroenten."

"Het lekkerste recept vind ik geroosterde boerenkool met zoete aardappel. Maar in de soep doet deze groente het ook goed, bijvoorbeeld in minestronesoep."

Hoelang houden we (boeren)kool goed?

"Alle ronde kolen kun je maanden goed houden. In een koelcel blijft een kool zelfs een jaar goed. Daarom kun ze je ook het jaarrond eten. Boerenkool houd je in de koelkast zeker wel een paar dagen goed."

Kool veroorzaakt gasvorming in het lichaam. Kunnen we daar nog wat aan doen?

"Als je altijd last hebt van een opgeblazen gevoel na het eten van kool, zet je kool dan eens op zuur of eet het gefermenteerd. Door dit proces wordt raffinose, een suiker die gasvorming kan veroorzaken, afgebroken. Daarnaast zit er in producten als zuurkool of kimchi probiotica: micro-organismen die de gezonde bacteriën in je darmen voeden."

"Maar gasvorming ontstaat ook doordat we het niet meer gewend zijn om 'levende' groenten te eten. In zakken gesneden boerenkool wordt gas gespoten om de houdbaarheid te verlengen. Met dat begassen worden ook de levende bacteriën gedood. Doordat veel van ons eten bewerkt is, is ons lichaam niet meer gewend om ervoor te moeten werken. Je lijf kan echt wel wennen aan het eten van kool."

Ongeboren baby's vinden boerenkool vies Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om gezond te eten. Toch kun je boerenkool beter overslaan, zeggen wetenschappers in Ouders van Nu.

Aanbevolen artikelen