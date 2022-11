Gas of elektrisch: dit zijn manieren om zuiniger te koken

We zoeken allemaal naar manieren om de energierekening terug te dringen. Ook in de keuken proberen we zo min mogelijk energie te verbruiken. Er zijn allerlei verschillende elektrische keukenapparaten te vinden; denk aan een rijstkoker, een slowcooker en de steeds populairder wordende airfryer. Zijn dit goede vervangers van het gasfornuis?

Wat is zuiniger: koken op gas of op een inductiekookplaat?

"Met de hoge energiekosten is dat qua kosten momenteel ongeveer even duur", zegt Marlon Mintjes van MilieuCentraal. "Stroom van een inductiekookplaat komt nu namelijk nog vooral van aardgas en steenkolen. In de toekomst zal die stroom groener worden, dus dan wint de inductiekookplaat het. Zowel in kosten als in CO2-uitstoot."

Wat is de zuinigste manier om water te koken?

Water koken op gas gaat met een gemiddelde efficiëntie van ongeveer 70 procent, weet Bart Ladrak, oprichter van duurzaamthuis.nl, een kennisplatform dat zich bezighoudt met duurzaam wonen. "Veel hitte gaat verloren aan de lucht rond bijvoorbeeld je theeketel, maar dit is wel afhankelijk van het model."

"Een elektrische waterkoker werkt meestal voor zo'n 80 procent energie-efficiënt, maar dat kan per model verschillen", zegt Ladrak. "Veel waterkokers zijn goed geïsoleerd en het verwarmingselement zit meestal direct in het water, waardoor er geen energie verloren gaat."

"Een Quooker kan helpen als je wat meer heet water gebruikt. Het kost ongeveer 10 watt per dag om enkele liters water warm te houden. De tank waarin dit hete water wordt bewaard is zeer goed geïsoleerd."

Bespaar je geld als je elektrische keukenapparaten aanschaft?

Ga je het koken op de kookplaat (inductie of gas) vergelijken met andere opties, zoals een slowcooker of een rijstkoker, lijkt het in eerste instantie een goed idee om dit soort apparaten aan te schaffen. Mintjes: "Een rijstkoker is wel beter geïsoleerd dan een normale pan die je op de kookplaat zet. Je zou dus kunnen verwachten dat dit een zuinigere manier is om je rijst te koken. Ook voor de slowcooker geldt: hoe beter hij is geïsoleerd, des te zuiniger hij is."

Toch is het volgens haar verstandig om je van tevoren af te vragen of je die apparaten eigenlijk wel voldoende gaat gebruiken. "Ze hebben een speciale functie in vergelijking met een kookplaat. Op gas of een inductiekookplaat kun je van alles doen, zoals wokken, bakken en braden. Dus waarom zou je zoiets aanschaffen? Koken is een klein onderdeel van je gasverbruik, je kunt veel beter letten op je hoe hoog je je verwarming zet en hoelang je doucht."

"Milieutechnisch zijn deze apparaten dus een veel minder rendabele investering", concludeert Mintjes. "Het apparaat wordt in de praktijk ook maar zelden gebruikt, dus je betaalt de aanschafkosten en er zijn grondstoffen en energie nodig geweest voor de productie."

Welke apparaten kunnen wel een goede investering zijn?

"Friet bakken kun je beter in de airfryer doen dan in de frituurpan", adviseert Ladrak. "In een airfryer kan je namelijk in een veel kortere tijd je friet bakken. Daardoor is het energieverbruik lager. En je hoeft geen olie te gebruiken."

Naast de airfryer voor je frietjes kun je ook met een snelkookpan energie besparen ten opzichte van een gewone pan, zegt Mintjes. "Door de hoge druk loopt de temperatuur hierin sneller omhoog, dus daardoor is het eten ook sneller klaar."

Hoe kun je nog meer energie besparen met koken?

"Het vuur niet te hoog zetten, de deksel op de pan doen en niet te veel vocht gebruiken, dus geen hele pan water voor een klein beetje pasta", somt Mintjes op. "Vaak bepaalt het type eten de milieubelasting meer dan de manier waarop je het kookt. Het koken op zichzelf is gewoon een klein aandeel van het gasverbruik."

Een hooimadam kopen wil volgens Ladrak ook nog weleens helpen. Dit is een met stof omhulde zak van schapenwol met isolerende werking. "Dit omhulsel zorgt ervoor dat je pan warm blijft. Vervolgens kan je je eten hierin laten garen."

