Lekker goedkoop: Maak eens iets lekkers met winterpeen

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. In de keuken willen we alleen niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: de ondergewaardeerde winterpeen.

De winterwortel - ook wel de winterpeen - is geen gewone wortel. Hij lijkt er in veel opzichten op, maar is veel langer houdbaar, valt te lezen op Verse Oogst.

De winterpeen zit vol bètacaroteen, een stofje dat in je lichaam wordt omgezet in vitamine A. Dat wortelen goed zijn voor je ogen, klopt dus wel: vitamine A is niet alleen goed voor je weerstand, maar ook voor je gezichtsvermogen. Ook bevatten wortelen folaat. Samen met de natuurlijke suikers in de wortel houdt het je energie op peil en ondersteunt het de werking van het zenuwstelsel en de hersenen.

Waarom is deze groente een slimme keuze nu we op de kleintjes moeten letten?

"Winterpeen wordt van juli tot eind november geoogst. De rest van de tijd worden ze in koelcellen opgeslagen, tot er weer een nieuwe oogst is", weet Katinka Bijl van groente- en fruitleverancier The Greenery.



"Verse groente van eigen bodem zijn bijna altijd aantrekkelijk geprijsd. Winterpeen is niet alleen in het seizoen goedkoper, maar over het algemeen is de prijs laag, een 1 kilo kost nu ongeveer 1 euro in de supermarkt."

Is winterpeen populair onder kinderen?

"In huishoudens mét kinderen worden de meeste worteltjes gegeten. Ik heb zelf ook kinderen en weet dat ze van die zoete smaak houden. Bij ons thuis worden ze meestal rauw gegeten, als snack. De winterwortel is wel dik, dus die snijd ik meestal in reepjes. De wortelhotdog is ook erg populair onder kinderen."

Wat kun je allemaal maken met deze groente?

"Wortelen zijn ontzettend veelzijdig. Je kunt ze natuurlijk gewoon koken en als bijgerecht eten. Maar let er dan wel op dat je de winterpeen niet te lang kookt, anders wordt hij slap en klef. Dat geldt natuurlijk voor alle groenten. Winterpeen doet het ook goed in soep. Je kunt er bijvoorbeeld een romige soep met kokos mee maken. In de stamppot past de winterpeen net zo goed."

Waar koop je winterpeen?

"Het maakt eigenlijk niet uit of je winterpeen bij de supermarkt of bij de boer koopt. Het enige verschil is dat ze bij de boer een dag verser zijn. Over het algemeen liggen groenten nadat ze geoogst zijn of uit de koelcellen komen binnen 24 uur in de supermarkt. Wil je je winterpenen zo lang mogelijk goed houden? Bewaar ze dan niet in de koelkast, daar worden ze slap van. Je kunt ze het beste koel en donker bewaren, bijvoorbeeld in de kelder. Dan blijven ze wel twee weken goed."

