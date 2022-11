Snoep uitdelen met Sint-Maarten: dit (iets gezondere) lekkers kun je ook geven

Het is Sint-Maarten: kinderen gaan vandaag weer met hun lampion langs de deuren om snoep op te halen. Al dat snoep is niet heel gezond, dus hoe zorg je ervoor dat ze zich niet volstoppen? En welke lekkernijen zijn het geschiktst voor deze avonden?

Allereerst: het is van belang om rituelen te koesteren, zegt Marian van Baalen-Hooijer, kinderdiëtist en eetcoach bij VoedingsWijs Nijmegen. "Als kinderen iets gewend zijn in hun buurt, is het belangrijk dat dit ieder jaar terugkomt. Dat heeft ook te maken met saamhorigheid en oude tradities", zegt ze.

Dat betekent nog niet dat we tijdens Sint-Maarten alleen maar snoep moeten uitdelen. "Ik vind dat het assortiment tijdens dit soort dagen wel wat uitgebreider mag. Groenten en fruit zijn ook heel lekker."

"Er bestaat niet zoiets als gezond snoep", stelt de kinderdiëtist. "Het bestaat uit suiker, en veel snoepmomenten op een dag is ook nog eens slecht voor het gebit. Je kunt voor een lightvariant gaan, zoals suikervrij snoep. Maar snoep blijft nu eenmaal snoep: het vult, maar het voedt niet."

Gedroogd fruit als middenweg

Volgens Marisca Kenter, oprichter van Mamablogger, lag er dit jaar opvallend veel 'Halloween-snoep' in de winkels. "Ik zag veel gummibeerachtige snoepjes of chocola met het thema Halloween, bijvoorbeeld met enge ogen of vingers. Ook op Pinterest komt veel voorbij. Het lijkt wel alsof dat assortiment ieder jaar steeds verder groeit."

Kinderen lopen met kleine emmertjes, dus geef niet te groot en ook niet te veel.

Marisca Kenter, oprichter Mamablogger

Je kunt ook verder kijken. "Ga een keer voor iets gezonds, zoals groenten of vers fruit", zegt Van Baalen-Hooijer. "Ook gedroogd fruit is een beter alternatief. Dat is dan een beetje een middenweg, want uit gedroogd fruit is het water gehaald en het bevat ook veel fruitsuiker. Soms is het zelfs extra gesuikerd."

"In gedroogd fruit zitten in ieder geval de vezels, antioxidanten, ijzer, foliumzuur en bepaalde B-vitaminen, zoals B1 en B6. Met producten als pruimen, vijgen, abrikozen en rozijnen kun je dus het assortiment uitbreiden."

Ga voor kleine lekkernijen

Kies je toch liever voor traditioneel snoep of chocola? Dan is het belangrijk dat wat je aanbiedt vooral niet te massaal is. "Kinderen lopen met kleine emmertjes, dus geef niet te groot en ook niet te veel", zegt Kenter. "Eén snoepje per kind is prima. Wij zorgen zelf voor een schaal waar de kinderen een of twee snoepjes uit kunnen pakken."

Je wil dat kinderen leren wat goede porties zijn, dus je kan het beter gedoseerd aanbieden.

Marian van Baalen-Hooijer, kinderdiëtist

"Het snoep hoeft ook niet per se specifiek voor het feest te zijn", vindt Kenter. "Ga bijvoorbeeld voor Celebrations-chocolaatjes. Het is niet meer zo warm buiten, dus het zal niet ter plekke smelten. Of ga voor oogbalsnoepjes. Uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, met elkaar lopen en dat de kinderen verkleed zijn. Het snoep is voor de kinderen vooral gewoon een leuke bijkomstigheid. Ik zal ook heus niet met mijn kind alle huizen in de wijk afgaan. Wij gaan dus niet lopen om het snoep te verzamelen."

"We leven helaas in een obesogene samenleving, dikmakend dus", zegt Van Baalen-Hooijer. "Daarom is het belangrijk dat je kind leert omgaan met de ongezonde producten. Je kunt als ouder bepalen wanneer je iets aanbiedt en wat. Je wil dat kinderen leren wat goede porties zijn, dus je kan het beter gedoseerd aanbieden. Te veel in één keer zorgt ook nog eens voor buikpijn."

Snoep gedoseerd uitdelen

Het advies van Van Baalen-Hooijer: de weken erna op een moment van de dag maximaal drie snoepjes aanbieden. "Dus ook niet de hele dag door één snoepje, want dat is - net als bij frisdrank - ook slecht voor je tanden."

Ook Kenter pakt het op deze manier aan. "Thuis ga je het snoep uitsorteren. Sommige snoepjes zijn te hard of ze lusten het niet, die gaan er sowieso al uit. Daarna gaat het gewoon in een trommel en dat delen we dan gedoseerd uit."

"Ze mogen er, nadat ze langs de deuren zijn geweest, heus wel wat van eten. We gaan dan ook niet meteen voor het heftigste snoep of het snoep met het meeste suiker. We gaan een periode in waarin veel gesnoept gaat worden, maar ik denk dat iedere ouder wel voor zichzelf kan bepalen hoeveel het kind binnenkrijgt op een dag."

