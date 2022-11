Eetvraag: Hoe weet ik of een gezondheidsclaim over eten klopt?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: kan ik alle adviezen over eten zomaar geloven? "Eén onderzoek is nooit genoeg."

Op internet tref je regelmatig tegenstrijdige voedingsadviezen aan. Ook verschijnen er op blogs en sociale media regelmatig nieuwe onderzoeken naar voeding en gezondheid. Maar haanhalen van onderzoek maakt informatie niet per se betrouwbaar.

"De schrijver kan doen aan het zogenoemde cherrypicking, waarbij hij alleen onderzoeken aanhaalt die zijn theorie onderbouwen", legt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum uit. "Eén onderzoek is nooit genoeg om een advies op te baseren."

Gezondheid en ongerustheid hierover verkoopt. Een grote groep mensen is bereid daar flink voor in de buidel te tasten.

Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology

"Over het algemeen worden voedingsadviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke consensus als het betrouwbaarst gezien", aldus De Vries. "Dit betekent dat de meerderheid van de internationale, gespecialiseerde wetenschappers het met elkaar eens is over de interpretatie van al het beschikbare onderzoek."

Verwarren van correlatie en causaal verband

Een van de meest voorkomende fouten bij het aanhalen van onderzoek is het verwarren van een correlatie met een causaal verband, zegt Renger Witkamp, hoogleraar Nutritional Biology aan Wageningen University & Research. "Alleen bij dit laatste is er een relatie tussen oorzaak en gevolg. Soms lijkt er uit onderzoek een verband naar voren te komen, terwijl de twee variabelen werkelijk niets met elkaar te maken hebben."

Dat soort verschijnselen die niets met elkaar te maken hebben, zie je op de site Tylervigen.com. Zo lopen grafieken die het aantal mensen dat is verdronken na een val in een zwembad en het aantal films waarin Nicholas Cage heeft gespeeld tussen 1999 en 2009 opvallend gelijk op. Dat geldt ook voor de hoeveelheid margarine per persoon en het scheidingspercentage in de Amerikaanse staat Maine.

Websites kunnen gekleurde informatie geven

Websites van overheidsinstanties en officiële gezondheidsinstanties zijn over het algemeen onafhankelijk en betrouwbaar. De Vries: "Kijk op de 'Over ons' op websites. Heeft de site een raad van toezicht, een wetenschappelijke adviesraad of medische adviesraad achter zich?

"Oude blogs of nieuwsitems kunnen bovendien verouderd zijn. Officiële instanties passen hun website aan als er iets wijzigt in de voedingsadviezen. Een voedingsdeskundige kan een goede bron zijn, maar dit beroep is geen beschermde term." Dat betekent dat iedereen zich voedingsdeskundige mag noemen.

Er bestaat geen pil waarmee je afvalt, er is geen fruitsoort die ervoor zorgt dat je nooit kanker krijgt of een drankje waar je jong van blijft.

Lolkje de Vries, Voedingscentrum

Krijgen eigenaren van websites geld van commerciële partijen of bieden ze producten aan, dan kan dat betekenen dat ze 'gekleurde' informatie geven. "Gezondheid en ongerustheid hierover verkoopt", vertelt Witkamp. "Een grote groep mensen is bereid daar flink voor in de buidel te tasten. De gezondheidsproductenmarkt is dan ook enorm."

Wondermiddelen bestaan niet

Regelmatig ontstaan er nieuwe hypes. Witkamp neemt de oer-Hollandse boerenkool als voorbeeld, die in de Verenigde Staten als superfood wordt gezien. "Dat heeft ermee te maken hoe het in de markt is gezet. Het zou hart- en vaatziekten, diabetes en kanker kunnen voorkomen. Juist doordat de kale daar zo duur is, geloven mensen in deze claims. "

Er zijn volgens Witkamp een aantal kenmerken van een gezondheidshype. "De wetenschappelijke discussie of onzekerheid wordt gebruikt om het eigen punt te maken", legt hij uit. "Ook maakt men vaak gebruik van succesverhalen en quotes van bekende mensen. En er volgen oneliners als 'nieuw', 'alternatief', 'doorbraak' of 'medisch bewezen'."

"Wondermiddeltjes bestaan niet", benadrukt De Vries. "Klinkt het te mooi om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi. Er bestaat geen pil waarmee je afvalt, er is geen fruitsoort die ervoor zorgt dat je nooit kanker krijgt of een drankje waar je jong van blijft." Of je gezond blijft ligt (deels) aan wat je in totaal eet en drinkt, en niet het aan het (mogelijke) effect van één voedingsmiddel.

