Marijke, Mattie en Anouk over hun buurtkastje: ‘Blij dat we anderen kunnen helpen’

Er is een 'explosieve groei' van buurtkastjes met levensmiddelen die iedereen zomaar mag meenemen, zoals blikken bonen, soep en fruit. Waar komt dit initiatief vandaan en wie beheren deze kastjes?

Het idee van een buurtkastje is heel simpel: als je iets nodig hebt, dan pak je het. Kun je iets missen, dan geef je dat.

Het aantal buurtkastjes groeit explosief, zegt René Verhoogt, oprichter van Stichting SoGoed die buurtkastjes maakt, verkoopt en in kaart brengt. "In 2016 begon ik met buurtkastjes, maar nu gaat het los. In de afgelopen weken zijn er honderd kastjes besteld en straks staat de teller op vierhonderd."

"Mensen hebben het moeilijk door de hoge prijzen. Daarom vind ik deze kastjes belangrijk. Mijn motto is: niet ingewikkeld denken, gewoon doen. Ik heb het idee overigens uit de Verenigde Staten, waar de buurtkoelkast in 2016 opkwam."

Hij denkt dat er meer dan vierhonderd kasten zijn. "Die vierhonderd zijn kasten waar ik van hoor en die ik zelf verkoop. Wij maken ze in een dagbestedingswerkplaats. Het is ook prima als mensen zelf iets maken of al iets hebben staan. Onze wachtlijst is nu tien weken."

Verhoogt haalde dit jaar met zijn buurtkastjes de Duurzame 100 van Trouw. Hij hoopt dat het aantal buurtkoelkasten ook gaat groeien.

Naam: Marijke Metselaar (34, zie foto boven dit artikel)

Woonplaats: Harlingen

"Ik denk dat er veel verborgen armoede is in Harlingen, daarom vind ik dit belangrijk. Ik merk ook regelmatig dat er 's nachts wat uit het kastje wordt gehaald. Er is dus een bepaalde schaamte. Menstruatieproducten lopen ook heel goed. Dat zegt ook wat."

"Omdat ik te weinig producten had, nam ik contact op met de beheerder van een buurtkastje in Franeker. Daar kon ik wat van de voorraad meenemen. Nu gaan we met diverse beheerders van buurtkastjes vergaderen en samenwerken. We willen bij elk kastje ook een koelgedeelte gaan maken."

Naam: Mattie Bekkema (44)

Woonplaats: Drachten

Buurtkastje van Mattie Bekkema. Foto: Mattie Bekkema

"Ik las in het nieuws dat een kind op school was flauwgevallen omdat het niet te eten had gekregen. Ik wist niet dat het echt zo erg kon zijn. Ik plaatste een berichtje op Facebook, dat iedereen gerust bij mij aan kan bellen voor een brood, of een warme maaltijd. Daar kwam zoveel reactie op dat ik toen een kastje ben begonnen."

"Ik krijg heel veel boodschappen. Iemand die aardappels brengt uit z'n volkstuin, koffie, wasmiddel. Ongelofelijk. Het beste lopen de verse producten. Een mevrouw stuurde me een bericht dat ze eindelijk weer een keer verse groenten en fruit had. Voor dat soort mensen is het."

Naam: Anouk Steman (33)

Woonplaats: Horst

Buurtkastje van Anouk Steman. Foto: Anouk Steman

"Ik vind het een heel fijn idee dat er mensen weten dat hier altijd iets te eten staat. De laatste tijd is de doorloop hoog. Ik begon al in maart, met in mijn achterhoofd het idee om voedselverspilling tegen te gaan. Zoals borrelnoten die je over hebt na een feestje. Nu zorg ik dat er altijd ontbijtproducten in het kastje staan."

"Ik merk dat er meer mensen in het donker komen. Ik heb zelf veel meegemaakt in mijn leven en ik weet dat kleine dingen belangrijk zijn. Op grote dingen heb je geen invloed, maar als je om je heen kijkt kun je elkaar gewoon helpen, daar ben ik van overtuigd."

