Lekker Goedkoop: dit gerecht met bieten kost je nog geen 1,35 euro per persoon

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we natuurlijk niet te veel inleveren op smaak. In de rubriek Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: bieten.

Je hebt ze in het wit, geel, maar ook gestreept (de Italiaanse chiogga-biet) en natuurlijk in het rood. De rode biet is in ons land de populairste soort. Onder sommige Nederlanders beter bekend onder de naam 'krootjes' of 'kroten'.

De rode biet staat bekend om zijn zoetige aardse smaak. Een fijne toevoeging aan veel gerechten dus. Maar hoe populair ook, volgens Maryam Ismaili Shekoh, specialist voeding en recepten bij het Voedingscentrum, weet niet iedereen hoe je ze het best kunt bereiden. "Zonde, want je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Bieten kun je zowel rauw als warm eten."

Waarom is het slim om juist nu - in tijden van extreme inflatie - rode bieten te eten?

"Rode bieten zijn altijd in het seizoen, dus altijd een duurzame keuze. Daarnaast zijn seizoensgroenten vaak goedkoper. Bieten zijn er heel het jaar, je hebt namelijk winterbieten en zomerbieten. Winterbieten zijn verkrijgbaar van oktober tot april. Dat zijn de wat grotere, ronde bieten zonder loof. Zomerbieten kun je van mei tot september kopen. Die zijn een stuk kleiner dan winterbieten en groeien in een bosje aan elkaar met loof eraan."

Maak een keer bietenburgers met kikkererwten. Kikkererwten zijn ook nog eens goede vleesvervanger.

Maryam Ismaili Shekoh, receptenspecialist Voedingscentrum

"De prijs van bieten verschilt per winkel en aanbieder, maar je ziet ook verschil in prijs als het gaat om de vorm waarin je ze koopt. Zo kun je kiezen voor verse rode bieten (23 cent per 100 gram), vacuümverpakte bieten (27 cent per 100 gram), voorgesneden rode bieten (49 cent per 100 gram), of bieten uit pot (47 cent per 100 gram). Let er bij bieten uit pot op dat er geen suiker of zout aan is toegevoegd."

Hoe bewaar je bieten?

"Verse bieten kun je drie dagen op de fruitschaal en twee weken in de koelkast bewaren. Ingevroren blijven ze een jaar goed. Blancheer ze dan wel voor je ze invriest."

Wat kun je maken met bieten?

"Een lekker gerecht van mijn familie - uit Iran - is ash reshteh, een soort peulvruchtensoep, daar doen we blokjes rode biet doorheen. Maar je kunt van bieten ook een heerlijke spread voor op brood maken, op basis van kikkererwten of yoghurt. In salades is de biet ook heel lekker, bijvoorbeeld in combinatie met appel en feta. Of maak een keer bietenburgers met kikkererwten. Peulvruchten, zoals kikkererwten, zijn een goede vleesvervanger. Maar rode bieten als losse groente bij je maaltijd kan natuurlijk ook altijd."

"Het voedingscentrum heeft een receptenpagina met vijftien recepten onder 1,50 euro. Daar staat ook een kleurrijke bietensoep tussen: borsjt. Die maak je met 500 gram rode biet, drie kleine aardappelen, wortel en eieren. Als je er met twee personen van eet, kost deze maaltijd slechts 1,32 euro per persoon. Binnen een half uur staat de soep al op tafel."

