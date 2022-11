Dit is waarom ontbijten zo belangrijk is

Het ontbijt staat bekend als de belangrijkste maaltijd van de dag. Toch zijn er mensen die een hekel hebben aan ontbijten en het daarom het liefst overslaan. Of die aan intermittent fasting doen. Maar hoe verstandig is dat? Twee experts leggen uit waarom een goed ontbijt essentieel is.

Het Voedingscentrum raadt aan om elke dag te ontbijten. Het ontbijt levert namelijk belangrijke voedingsstoffen zoals calcium, foliumzuur, vitamine B2, vitamine A en vezels. Ontbijten kan er ook voor zorgen dat je de rest van de dag regelmatiger eet. "Als je hebt geslapen, heb je een lange tijd niet gegeten. Je bloedglucose is daardoor laag. Door te ontbijten krijgt je lichaam dus weer energie", legt woordvoerder Anne Lutgerink uit.

Een richtlijn hoelang je na het opstaan het beste kunt eten is er volgens Lutgerink niet. Er wordt wel veel onderzoek gedaan naar op welke tijden je wel en niet zou moeten eten, weet Desiré van der Kruk, diëtist en eigenaar van jouwfoodplan.nl, een platform voor online dieetconsulten. "Maar wat de perfecte tijd is, weten we niet."

"Uit onderzoek blijkt wel dat mensen die ontbijten vaker een gezond gewicht hebben en minder last van hart- en vaatziekten", zegt Lutgerink. "Gemiddeld komen mensen die ontbijten vaker aan hun voedingsstoffen, ze krijgen dus genoeg vitamines binnen. Dat zie ik ook in de praktijk. Mensen die hun ontbijt overslaan, eten niet genoeg op een dag en snoepen ook vaker."

Zorg voor drie hoofdmaaltijden per dag

"Als jij op een dag genoeg eet, moet het in principe niet uitmaken wanneer jij ontbijt en of je ontbijt", stelt Van der Kruk. "Maar in de meeste gevallen raad ik ontbijten wel aan. Als je nou echt niks door je keel krijgt 's ochtends, kun je bijvoorbeeld ook rond 11.00 uur pas ontbijten. Je hoeft het ontbijt niet te forceren, als je er maar voor zorgt dat je je drie hoofdmaaltijden binnenkrijgt."

"Meerdere onderzoeken over intermittent fasting laten gezondheidsvoordelen zien", merkt Van der Kruk op. "Deelnemers verliezen gewicht als ze het ontbijt overslaan." Toch is het volgens haar de vraag of dit komt doordat je op bepaalde momenten niet eet of simpelweg omdat je minder calorieën eet.

Er is een ander bezwaar, zegt Van der Kruk. "In zulke onderzoeken gaan deelnemers - als ze weten dat ze op hun gewicht en voeding worden beoordeeld - extra gezond eten. Dat geeft een vertekend beeld."

Een goed ontbijt is essentieel voor sporters

Als je sport is een goed ontbijt essentieel. "Sporten op een lege maag is niet verstandig. Je spieren krijgen dan te weinig energie en het is niet goed voor de spieropbouw", waarschuwt Lutgerink. "Het zorgt ook niet voor een snellere vetverbranding, zoals wel eens wordt gedacht. Je loopt het risico dat je tijdens het sporten minder energie hebt en daardoor eerder stopt. Sommige mensen vallen zelfs flauw, omdat het glucosegehalte in het bloed te veel daalt."

"Een grote maaltijd kun je beter niet vlak voor het sporten eten", weet Lutgerink. "Het verteren van voedsel vraagt om een constante aanvoer van bloed naar het maagdarmkanaal. Als je direct daarna sport, vragen je spieren ook om zuurstofrijk bloed. Deze twee processen komen met elkaar in gedrang, waardoor maagklachten kunnen ontstaan. Eet liever iets kleins dat voldoende energie en voedingsstoffen levert en waardoor je een hongergevoel kunt voorkomen."

Probeer af te wisselen

"Eet het liefst een combinatie van eiwitten, granen en fruit tijdens het ontbijt", adviseert Van der Kruk. "Neem bijvoorbeeld een bakje kwark met wat muesli, zaden en fruit. Of een boterham met kaas en een appeltje. Havermout kan ook. Het is in ieder geval goed om af te wisselen."

"Je ontbijt kan bestaan uit verschillende producten uit de Schijf van Vijf", zegt Lutgerink. "Bijvoorbeeld volkoren brood besmeerd met halvarine of margarine uit een kuipje, en beleg dat met bijvoorbeeld 30+ kaas of 100 procent pindakaas. Drink daarbij een glas magere of halfvolle melk of karnemelk. Sojadrink verrijkt met calcium en vitamine B is ook uitstekend."

