Eetvraag: Waarom zou ik volkoren eten?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: het voordeel van volkorenproducten. En: hoe kun je meer volkoren eten?

Als je eenmaal weet wat volkoren is, is direct duidelijk waarom volkoren producten gezonder zijn dan 'witte' producten. "Volkoren graanproducten zijn gemaakt van de hele graankorrel", vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

De korrel van het graan bestaat uit drie delen, legt ze uit. "In het midden zit de meelkern, onderin de kiem en aan de buitenkant zit de zemel. In de kiem en de zemel zitten de meeste goede voedingsstoffen, zoals vezels, ijzer en B-vitamines."

Bij de niet-volkeren varianten blijven veel vitamines en mineralen dus letterlijk in de zeef zitten. "Je houdt alleen de snelle suikers over", vertelt huisarts Tamara de Weijer. "Daar heeft je lichaam niet veel aan. Sterker nog: je raakt er minder snel van verzadigd, dus je eet je er al snel meer van, en het leidt tot een bloedsuikerpiek."

Maak eens een ‘eetwissel’, waarbij je je witte graanproducten door volkorenproducten vervangt.

Iris Groenenberg, Voedingscentrum

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat volkorenproducten in plaats van witte producten eten gunstig is voor je gezondheid. Groenenberg: "Genoeg volkorenproducten eten verkleint het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker." Het is daarom beter om geraffineerde 'witte' producten te vervangen door volkorenproducten. Bijvoorbeeld door volkorenbrood, volkorenpasta, volkorencouscous en zilvervliesrijst.

Volkorenbrood is brood gemaakt van 100 procent volkorenmeel. Als er 'volkorenbrood' op de verpakking staat, dan is het echt volkoren. Bruinbrood is een mix van volkorenmeel en bloem. Witbrood is gemaakt van bloem. "Je kunt niet altijd aan de kleur zien of het volkorenbrood is", zegt Groenenberg. "Soms is witbrood donker gekleurd met geroosterd moutmeel of gekaramelisseerde suiker."

Hoe weet je of een product volkoren is?

Om zeker te weten of een product volkoren is, kun je de ingrediëntenlijst checken. Het eerste wat wordt genoemd, is het ingrediënt waarvan het meeste aanwezig is. Als er als eerste 'tarwebloem' staat vermeld, dan is het brood bruin gemaakt. Als er iets met 'meel' staat, is het volkoren. Bij sommige supermarkten hebben broden een handige 'vezelmeter' op de verpakking.

Ook pasta en couscous mogen 'volkoren' worden genoemd als ze voor 100 procent uit volkorenmeel bestaan. Dat geldt ook voor crackers, toastjes en koekjes. "Een product dat niet voor 100 procent uit volkorenmeel bestaat, mag niet 'volkoren' worden genoemd", legt Groenenberg uit. Wel mag worden vermeld hoeveel volkorenmeel is gebruikt. Bijvoorbeeld: crackers met 50 procent volkorenmeel en 50 procent bloem.

Geef jezelf de tijd. Je smaakpapillen hebben een paar keer proeven nodig om te wennen aan de smaak.

Tamara de Weijer, huisarts

Maar nu de hamvraag: hoe kan je meer volkoren eten? "Maak eens een 'eetwissel', waarbij je je witte graanproducten door volkorenproducten vervangt", tipt Groenenberg. "Maak bijvoorbeeld de stap van witbrood naar volkorenbrood, van witte pasta naar volkorenpasta of van witte couscous naar volkorencouscous."

De Weijer adviseert om etiketten te lezen en je niet te laten misleiden. "Let ook op de voedingswaarden. Dat is de tabel met calorieën, vetten en eiwitten. Daar staat vermeld hoeveel vezels er in het product zitten." Bij brood is een praktische regel: minimaal 4,5 gram vezels per 100 gram. Bij rijst en pasta verschilt de hoeveelheid vezels per merk. Maar ook hier geldt: hoe meer hoe beter.

Volkoren niet lekker? Meng zilvervliesrijst met witte rijst

Sommige mensen vinden volkorenpasta en -brood niet lekker. De Weijer: "Geef jezelf de tijd. Je smaakpapillen hebben een paar keer proeven nodig om te wennen aan de smaak. Als je het dan nog steeds niet lekker vindt, zou je het kunnen mengen. De helft witte rijst en de helft zilvervliesrijst bijvoorbeeld, en dat langzaam opbouwen naar alleen zilvervliesrijst."

En wat als je koolhydraatarm eet, en dus bijna geen brood, pasta en rijst? "Voor mensen die minder koolhydraten willen eten: er zijn ook koolhydraatarme crackers en broden die hoog in de vezels zitten", vertelt De Weijer. "Ook hier loont het dus om goed de etiketten te lezen."

