Eetvraag: Wat betekent duurzaam eten eigenlijk?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: wat betekent duurzaam eten eigenlijk?

Door Mirjam Bedaf

Duurzaam eten is goed voor je gezondheid én het milieu. Met ons voedselsysteem gaat het alarmerend slecht. "Als we in dit tempo doorgaan met consumeren en verspillen, hebben we in 2050 twee aardbollen nodig", zegt culinair journalist Laura de Grave, die de podcast over duurzaam eten PlanEET B maakt.

"Duurzaam eten is een breed begrip" voegt Marije Seves, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum, eraan toe. "Kort gezegd komt het neer op voedingspatronen met een lage milieubelasting. Die dragen bij aan voedselzekerheid en gezondheid voor nu en volgende generaties. Dat betekent dat we moeten eten met respect voor de grenzen van de aarde en hulpbronnen die we hebben."

Iedere consument kan thuis iets doen, zoals minder voedsel verspillen. De Grave: "Van al het voedsel dat we wereldwijd produceren, belandt een derde in de vuilnisbak. Ook alles wat nodig is om dat voedsel te telen, verspillen we dus."

Gooi producten niet meteen weg

In Nederland verspillen we jaarlijks ieder ruim 34 kilo eten. Vooral brood en deegwaren, maar ook groente, fruit en aardappelen verdwijnen regelmatig in de kliko. "Kliekjes eten is een goede manier om minder voedsel te verspillen", vertelt Seves. "Maar je kunt meer doen. Door op maat te kopen, te koken en slim te bewaren, gooi je al snel minder eten weg."

"Gooi producten met een verlopen ten-minste-houdbaar-totdatum niet meteen weg", vervolgt Seves. "Kijk, ruik en proef om de kwaliteit te beoordelen." De Grave: "Het leuke is - zeker in deze dure tijd - dat het ook goed voor je portemonnee is om minder voedsel te verspillen."

Producten van buiten Europa die met het vliegtuig komen, zijn minder duurzaam. Dat geldt ook voor groente uit verwarmde kassen.

Marije Seves, expert bij Voedingscentrum

De grootste winst behaal je door minder dierlijk eiwit te eten. Voedsel is verantwoordelijk voor 20 tot 35 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen. Dierlijke producten dragen daar het meest aan bij: vlees en zuivel zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van de uitstoot binnen het huidige Nederlandse eetpatroon.

"Ook ontbossing, watertekorten en dode zones in oceanen door mestoverschotten zijn problemen die ontstaan door het eten van vlees", vertelt De Grave.

Kies eenmaal per week voor duurzame vis

Minder vlees eten - en dan met name minder rood vlees, zoals rund- of varkensvlees - levert al snel veel milieuwinst op. Seves: "Vervang vlees daarom vaker door ongezouten noten, ei en peulvruchten, zoals bonen, linzen of kikkererwten. Dit zijn goede vleesvervangers die het milieu veel minder belasten. Zet ze elke week een paar keer op het menu. En kies daarnaast één dag per week voor duurzame vis."

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt werk van de zogeheten eiwittransitie: in 2030 moet het aandeel plantaardige eiwitten van 40 naar 60 procent zijn gestegen. Ben je bang dat je de smaak van vlees gaat missen? Doe dan ingrediënten met een hartige smaak door je eten, tipt Seves. "Denk aan champignons, tomaten, bleekselderij, kruiden, gerookte paprikapoeder of pijnboompitten."

Vermijd onnodige voedselkilometers door geen eten van ver weg te halen.

Laura de Grave, culinair journalist

Je kunt ook meer seizoensgroente en -fruit kopen. Die belasten het milieu minder, omdat ze snel van het land naar de winkel gaan. Een aantal groentesoorten wordt het hele jaar door geoogst of bewaard. Bijvoorbeeld bietjes, broccoli, rode kool, ui en wortels zijn altijd een duurzame keuze. Seves: "Producten van buiten Europa die met het vliegtuig komen, zijn minder duurzaam. Dat geldt ook voor groente uit verwarmde kassen. Deze kassen verbruiken veel energie."

Het motto van De Grave is niet voor niets: koop zo dichtbij mogelijk, zo ver als nodig. Ze schreef er zelfs een boek over: Lekker lokaal. "Vermijd onnodige voedselkilometers door geen eten van ver weg te halen. We hebben hierdoor bovendien minder zicht op misstanden, zoals ontbossing, gebruik van chemicaliën en pesticiden, slavernij en kinderarbeid."

"Je steunt ook nog eens de Nederlandse boer", vult De Grave aan. "Je zult zien dat je eten meer gaat waarderen en minder gaat verspillen. Koop je chocolade of koffie van ver? Kies dan voor producten uit een transparante keten, herkenbaar aan bijvoorbeeld het Fairtrade-keurmerk."

Wil je meer weten over duurzaam eten? Het Voedingscentrum geeft tips op de site.

