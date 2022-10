Zo kom je erachter welke kastanjes je kunt eten (en dit maak je ermee)

Wist je al dat je kastanjes kan verwerken in bijvoorbeeld brood, taart en koek? Kastanjetijd is weer aangebroken, dus scoor snel een handjevol in het bos en experimenteer er lekker op los in de keuken. NU.nl helpt je op weg met wat do's en don'ts.

Door Germieke Smits

Eerst even een lesje kastanjes herkennen: de paardenkastanje is bol en rond en niet eetbaar. De tamme kastanje kun je wél eten. Die is plat (alsof het de helft van een kastanje is) en heeft een puntje aan de bovenkant.

De kastanjeboom wordt ook wel de broodboom genoemd, vertelt kastanjeboomkweker Göran Christiansson. "Kastanje is heel zetmeelrijk en heeft een hoge voedingswaarde. Op Corsica is een hele beschaving gebouwd op kastanje als voedingsbron. Op dit eiland kon geen tarwe groeien. Ze maakten alles van kastanje, zoals brood en bier."

Een voordeel van kastanjemeel- en producten is dat het glutenvrij is. "Je kunt er heel goed cake, pannenkoeken en crackers mee bakken. Ik vind kastanjemeel zelfs makkelijker om mee te werken dan tarwe. Het klontert niet en er zit meer smaak aan; het is wat zoetig. De smaak van kastanje is lastig te omschrijven, je moet het echt proeven. Het doet mij het meest aan shortbread denken."

Waar haal je kastanjes?

Onlangs waarschuwden boswachters dat mensen niet te veel kastanjes en paddenstoelen mee naar huis moeten nemen. Een hand of een klein bakje is oké, maar meer ook niet. Wie toch volop met kastanjes aan de slag wil, kan naar de supermarkt. In veel supers kun je namelijk gewoon kastanjes en kastanjepuree kopen. Bijna al deze producten komen uit Frankrijk.

"Er groeien nog niet genoeg kastanjebomen voor Nederlandse productie", vertelt Christiansson. "Maar dat gaat veranderen. Het voedselbos is in opkomst. Daar zijn de afgelopen tijd veel kastanjebomen geplant. En ook bij boeren die overschakelen naar een gemengd bedrijf met een beetje melk, een beetje vlees, fruit en noten. In Noord-Brabant staat zo'n boerderij: de Janmiekeshoeve. Daar staan nu vierhonderd kastanjebomen. Ook leuk is boerderij Sprankenhof in Udenhout. Daar kun je zelf kastanjes plukken of kopen."

Links de paardenkastanje die niet geschikt is voor menselijke consumptie, rechts de eetbare tamme kastanje. Foto: Getty Images

Kastanjepuree en kastanjetaart

Ellen van Duijn van foodblog Made by Ellen gebruikt gekookte of geroosterde kastanjes bij pastagerechten, voor een extra bite. "Om een gerecht bijzonder te maken, heb je echt niet veel kastanjes nodig, slechts een paar. Ik raap ze vooral bij twee bomen in mijn buurt, dus gewoon in de stad."

"Van kastanjes kun je goed puree maken, die je ongezoet als aardappelpuree bij een maaltijd kunt eten. Een beetje dan, want het vult erg." Zelf vindt ze puree van verse kastanjes het lekkerst, maar ze kent ook het bekende merk kastanjepuree dat overal is te vinden: Clément Faugier. "De kastanjes in deze puree komen uit de bekende kastanjestreek Ardèche, in Frankrijk", vertelt Christiansson.

