Haver of liever amandel? Zo kies je de beste plantaardige melk voor je koffie

De tijd waarin koffie met melk automatisch een bakkie verkeerd betekende, ligt ver in het verleden. Wil je een latte, een cappuccino, een cortado of toch liever een flat white? Wat je keuze ook is, je zal er de juiste soort (plantaardige) melk voor moeten vinden. Deze barista's vertellen je precies hoe je dat doet.

Door Samuel Bom

"Iedereen drinkt koffie op een eigen manier, maar als je met koffie van hoge kwaliteit werkt, moet de melk ook goed zijn", zegt barista Ilithyia Meriën van café en breakfastbar Haley's Comet in Den Haag. Je zoekt naar een bepaalde structuur in de mond. De meeste mensen willen toch het gevoel hebben dat ze een wolkje of warme deken drinken."

De goede melk vinden is ingewikkelder dan het lijkt. Dat komt ook doordat er zo veel soorten zijn. Mager, halfvol of vol? Melk van een koe, havermout, soja, of zelfs erwten? Het klinkt alsof je het overzicht snel kan verliezen, maar volgens Meriën zijn er twee simpele factoren die bepalen of een melk geschikt is: de structuur en de smaak.

In melk zitten vet en proteïne, en die zijn belangrijk voor de structuur. De vetten geven melk dat romige.

Ilithyia Meriën, barista

"De structuur moet alles netjes bij elkaar houden." Als je bijvoorbeeld een cappuccino bestelt, wil je niet dat het melkschuim na een paar minuten instort. "In melk zitten vet en proteïne, en die zijn belangrijk voor de structuur. De vetten geven melk dat romige, maar in combinatie met de proteïne zorgt het er ook voor dat de melk vorm vasthoudt." Daarom werken veel barista's graag met volle melk.

Kies voor een baristavariant

Als je een plantaardige melkvervanger gebruikt, kan de structuur een probleem zijn. "Als je havermelk neemt, dan heb je het over haver en water met misschien wat olie voor het mondgevoel. Maar water schuimt niet. Dus daar krijg je geen dikke schuimlaag mee." Het advies van Meriën is daarom om altijd te kijken of de plantaardige melkvervanger ook in een 'baristavariant' verkrijgbaar is. "Daar zitten stabilisatoren in die zorgen voor het schuim dat je graag bij een cappuccino wil."

Ook de smaak speelt een belangrijke rol. "Ik vind verse melk het lekkerst, omdat het de smaak van de koffie mooi doorlaat. Houdbare of gekookte melk, zoals de traditionele 'koffiemelk', heeft een soms overheersende smaak."

Kokosmelk vind ik lastig, want dan krijg je gelijk koffie met een kokossmaak.

Puck Alkema, barista

Barista Puck Alkema, werkzaam bij lunchroom Lebkov in Den Haag, weet welke verschillende melksmaken goed bij welke soorten koffie passen. "Elke melk smaakt heel anders. Het brengt andere smaken in de koffie naar voren. Als je bijvoorbeeld een vrij zure koffie hebt en dat combineert met kokosmelk, kan het óf heel goed werken óf juist heel erg botsen. De juiste combinatie kan je smaakpupillen laten exploderen."

Kokosmelk is een goed voorbeeld van een melksoort die niet automatisch bij elke koffie past. "Kokosmelk vind ik lastig, want dan krijg je gelijk koffie met een kokossmaak. Dat kan best werken bij een zoetere koffie. Maar bij een bitterdere soort boon is het een rare combinatie." Een voordeel is wel dat je kokos makkelijk kunt schuimen.

Havermelk is makkelijk schuimbaar

Een andere makkelijk schuimbare melksoort is havermelk. "Van alle plantaardige soorten is dit de melk die ik het fijnst vind om mee te werken. Je kunt het voor alles gebruiken. Maar je merkt wel dat het schuim snel krimpt, dus een dikke laag schuim gaat inzakken. Daarom kun je hier beter bijvoorbeeld een latte mee maken."

Ook tussen de verschillende merken havermelk zit volgens Alkema een groot verschil. "Dat ligt aan de vetten en eiwitten, want meer vet en eiwit betekent een vollere schuimlaag. Daarom wil je de baristaversie; die is vergelijkbaar met magere of halfvolle melk."

Havermelk heeft een neutrale smaak, maar amandelmelk laat volgens Alsema juist een sterke indruk achter. "Ik vind dat het de smaak van de koffie altijd heel bitter maakt. Amandelmelk is wel goed om te schuimen, maar een koffie met veel melk zou ik hier niet mee maken. Maar een cortado of flat white met amandelmelk? Dat kan ik mij best voorstellen, al is het geen supercombinatie."

Hetzelfde probleem heeft Alsema met sojamelk. "Het is een neutrale smaak. Het zit de koffie niet in de weg, maar het is ook niet top om mee te werken. Ik zou er persoonlijk niet voor kiezen. Je kunt het wel opschuimen, maar ik ben nooit echt trots op het resultaat."

Dat betekent niet dat er helemaal geen plek is voor soja- of amandelmelk. "Ik zou het gebruiken voor bijvoorbeeld een ijscappuccino, dan hoef je het niet te schuimen. Deze melksoorten passen misschien beter bij koude koffies."

