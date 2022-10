Lekker goedkoop: Bonen zijn altijd in het seizoen

Nu alles duurder wordt, letten we wat meer op de kleintjes. Maar in de keuken willen we natuurlijk niet te veel inleveren op smaak. In Lekker goedkoop delen experts hun slimme tips, zodat jij in een handomdraai voordelige én lekkere maaltijden op tafel zet. Vandaag: bonen.

Door Sanne Wolters

Bonen en peulvruchten zijn de afgelopen jaren een stuk populairder geworden, zegt Joke Boon, culinair expert en schrijver van het boek Bonen!. "Vroeger hadden bonen een minder chic imago. Het was voedsel voor de arme bevolking. Bij bonen dacht men aan armoede. Maar de boon heeft dat imago van zich af weten te schudden. Mensen zijn bonen en peulvruchten steeds meer gaan omarmen."

De boon is een geweldige vleesvervanger, zegt Boon. "Het is zo'n goede bron van eiwitten. Als je vegetarisch of veganistisch wil koken, komt de boon vanzelf om de hoek kijken. Maar bonen en peulvruchten, zoals linzen, zijn ook een fijne toevoeging aan maaltijden. Ze zijn erg voedzaam."

Niet alleen door de zorgen om het klimaat zijn we bonen en peulvruchten meer gaan waarderen, ook vanwege de inflatie. Volgens Boon past de boon perfect in het 'inflatiedieet'.

Bonen en peulvruchten zijn altijd in het seizoen. Daarnaast houd je ze superlang goed. En ze kosten bijna niets.

Waarom past de boon zo goed bij goedkoper koken?

"Slim koken betekent ook koken met dat wat er in het seizoen is. Bonen en peulvruchten zijn áltijd in het seizoen. Daarnaast houd je ze superlang goed. En ze kosten bijna niets."

Kan het nog goedkoper?

"Gedroogde bonen zijn helemaal goedkoop. Die moet je dan wel even laten weken. Je kunt denken: dat duurt me te lang. Maar je hoeft er natuurlijk niet heel de tijd naast te gaan staan."

"Het enige wat je moet doen, is het goed plannen. Een tip: hoe langer je weekt, hoe korter de kooktijd wordt. Bij een weektijd van acht tot twaalf uur duurt het koken van een kleine boon iets minder dan dertig minuten. Voor het koken van grote limabonen moet je één tot anderhalf uur uittrekken."

"Als je in één keer een hoop bonen kookt, kun je ze in porties invriezen. Doe er dan wel kookvocht bij, anders drogen ze uit. Je bent dan één keer bezig en kunt er meerdere keren van eten. Dit kan met alle bonen."

Als bonen zo goedkoop zijn, waarom kookt dan niet iedereen ermee?

"Niet iedereen weet hoe je ze het beste kunt klaarmaken. Veel mensen denken bij bonen aan bonen met spek of chili con carne. Maar is nog zo veel meer wat je ermee kunt maken."

"Aan de andere kant wil niet iedereen zijn stukje vlees vervangen door bonen of peulvruchten. Hoe welvarender een land is, hoe meer vlees er wordt gegeten. Voor veel mensen is vlees echt gekoppeld aan welvaart. Ze vinden het heel lastig om er afscheid van te nemen."

"Je moet mensen niet vertellen dat ze moeten stoppen met het eten van vlees, daar bereik je meestal niets mee. Wat beter werkt, is ze op weg helpen met goede recepten."

Heb je een lekker recept voor koken met bonen of peulvruchten?

"Genoeg! Zo heb ik voor mijn kookcolumn in Trouw een heerlijk recept voor vegan gehaktballen geschreven. Iedereen herkent de gehaktbal. Deze veganistische versie is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Voor 300 gram gehakt betaal je 3,49 euro, voor biologisch gehakt 3,99 euro."

"Daar draai je vier gehaktballen van. Een blikje kidneybonen van 400 gram kost 67 cent. Mijn ballen kosten je 1,25 euro en het zou zelfs nog goedkoper kunnen. Het hangt maar net af van waar je je boodschappen doet. Daarnaast zijn ze ook nog eens hartstikke lekker."

Je kunt alle kanten op met bonen, vindt Boon. "Je kunt er vla van maken, taart, brood. Je moet alleen weten hoe je het doet. Vroeger werd er ook al brood gemaakt van bonenmeel. Nu het leven alsmaar duurder wordt, zie ik mensen steeds meer teruggrijpen op kookgewoonten uit de geschiedenis."

