Met deze tips maak je de perfecte boerenkool

Aanstaande maandag is het Nationale Boerenkooldag. In Nederland zijn we dol op deze winterse kost, maar weet jij hoe je deze groente op de juiste manier klaarmaakt? Met deze tips is succes gegarandeerd, beloven de kenners.

Door Isabelle Voois

Het beste resultaat krijg je als je boerenkool 25 tot 30 minuten kookt. "Dat staat gelijk aan de kooktijd van de aardappelen", zegt Marc Rosendahl, manager productontwikkeling bij Vezet, een bedrijf dat 250 soorten versproducten verwerkt.

"Maar de mate van gaarheid is een persoonlijke keuze", voegt Rosendahl daaraan toe. "Verder adviseren wij voor 300 gram boerenkool ongeveer 600 gram kruimige aardappelen. De ene persoon houdt van meer boerenkool ten opzichte van de aardappelen. En andersom."

Kook je de boerenkool zonder aardappelen, dan kun je gerust een wat kortere kooktijd aanhouden. Maryam Ismaili Shekoh, specialist voeding en recepten bij het Voedingscentrum: "Dan kook je de groente ongeveer vijftien tot twintig minuten afgedekt."

Boerenkool kun je bijvoorbeeld roerbakken met een pepertje, ui en knoflook.

Marc Rosendahl, manager productontwikkeling Vezet

Hoewel de precieze kooktijd inderdaad een persoonlijke keuze is, adviseert het Voedingscentrum om de boerenkool niet te lang te koken. "Dat gaat ten koste van de smaak en voedingsstoffen", zegt Ismaili Shekoh.

"Houd er rekening mee dat boerenkool tijdens het koken slinkt", waarschuwt de voedingsexpert. "Reken dus 400 tot 450 gram per persoon om 200 tot 250 gram gare boerenkool over te houden. Zo krijg je meteen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten bij de warme maaltijd binnen."

"Ongesneden boerenkool moet van de kern 'geritst' worden", zegt Rosendahl. "Vervolgens was je het drie keer en snijd je het zeer fijn." Dit is volgens hem een arbeidsintensief en lastig klusje. "Daarom kun je ongesneden boerenkool bijna niet meer kopen in Nederland."

Er is veel meer mogelijk dan alleen stamppot

We eten het vaak bij een stamppot, maar volgens Rosendahl is boerenkool op nog veel meer manieren smakelijk. "Boerenkool kun je bijvoorbeeld roerbakken met een pepertje, ui en knoflook. Eventueel met wat paddenstoelen."

Je kunt er ook een hartige taart of ovenschotel van maken, zegt Rosendahl. "Geblancheerd (en afgekoeld) door een smoothie kan een gezonde start van de dag zijn. Of verwerk het in een salade. Je kunt er zelfs chips mee maken, met bijvoorbeeld wat olijfolie en zout."

Wist je dat je boerenkool ook rauw kunt eten? Je kunt deze koolsoort dus ook toevoegen aan je broodmaaltijd.

Maryam Ismaili Shekoh, specialist voeding en recepten Voedingscentrum

Zelfs in een pastagerecht past boerenkool goed, vertelt Shekoh. "Maar wist je dat je boerenkool ook rauw kunt eten? Je kunt deze koolsoort dus ook toevoegen aan je broodmaaltijd."

Al lang geen typische wintergroente meer

"Het 'echte' boerenkoolseizoen loopt van september tot begin april", zegt Rosendahl. "Maar tegenwoordig is er in de zomer ook een variant in de supermarkt verkrijgbaar. Er zijn ook consumenten die in die periode boerenkool willen kopen."

"De boerenkool wordt zeer vroeg in de ochtend van het land gehaald en naar onze productielocatie gebracht", legt Rosendahl uit. "Dezelfde dag wassen, snijden, drogen en verpakken we het, zodat het in de nacht in het distributiecentrum van de klant ligt. Dan kan de kool de volgende dag in de winkel liggen."

