Tien apps die je helpen om minder voedsel te verspillen

Ieder jaar gooien we per persoon ruim 34 kilo voedsel in de prullenbak. Dat komt neer op 120 euro. Zonde van het geld, zonde van het eten. Deze apps helpen je het aantal kilo's terug te dringen.

Door Isabelle Voois

Voedselverspilling is een urgent probleem. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal verdwijnt ongeveer 9 procent van ons eten jaarlijks ongebruikt in de afvalbak. Alle huishoudens bij elkaar verspillen gezamenlijk 590 miljoen kilo aan goed voedsel.

"In de gehele voedselketen is de totale verspilling zo'n 2 miljard kilo", weet Toine Timmermans, directeur van Samen Tegen Voedselverspilling. De stichting heeft als doel om die massale verspilling voor 2030 te halveren.

Voor een warme bakker zijn apps een fantastische oplossing.

Toine Timmermans, directeur Samen tegen Voedselverspilling

Korting geven op producten die de houdbaarheidsdatum naderen kan daarbij helpen. "Lidl heeft zijn derving bijvoorbeeld in twee jaar met een kwart teruggedrongen, omdat ze vorig jaar zeven miljoen Verspil mij niet-producten (3,3 miljoen kilo) en inmiddels ook een miljoen Too Good To Go-boxen hebben verkocht."

Ook apps helpen mee voedselverspilling tegen te gaan. "Voor een warme bakker is het een fantastische oplossing", zegt Timmermans. "Die kan vrijwel alle onverkochte producten een goede bestemming geven."

Ook voedselverspilling tegengaan? Download deze apps

Slim Koken van het Voedingscentrum bevat bijna tweeduizend recepten. Plaats de recepten die je gaat maken in het ingebouwde boodschappenlijstje en verwijder de ingrediënten die je al in huis hebt (of voeg producten toe). Op die manier koop je nooit onnodig veel.

Verspillingsvrije coach van Milieu Centraal geeft tips om slimmer boodschappen te doen. Ook helpt de app je om precies genoeg te koken. Je kunt ook deelnemen aan challenges.

In de app van Albert Heijn kun je een Overblijverspakket reserveren. Dit zijn producten die aan het einde van de dag overblijven en uit het assortiment gaan of bijna de houdbaarheidsdatum naderen. Je kunt kiezen tussen verrassing, vegetarisch en bakkerij.

Mealy is gemaakt om thuiskoks en mensen die op zoek zijn naar een maaltijd aan elkaar te verbinden. De thuiskoks plaatsen de gerechten in de app. Zo komt voedsel terecht bij de mensen die de maaltijd van hen kopen.

Foodello verkoopt voedsel en huishoudartikelen die om diverse redenen niet in de winkelschappen belanden, bijvoorbeeld omdat de houdbaarheidsdatum nadert. Foodello biedt deze producten met korting aan.

Met NoWaste kun je lijstjes bijhouden voor je vriezer, koelkast en voorraadkast. Zo weet je precies wat je allemaal in huis hebt en voorkom je onnodige aankopen.

EmptyMyFridge helpt met het bijhouden van de houdbaarheidsdatum van het eten in je vriezer, koelkast of voorraadkast. De app maakt recepten op basis van de producten die je in huis hebt.

SuperCook laat net als EmptyMyFridge recepten zien met ingrediënten die je al in huis hebt. Je vult in wat er in je koel- of voorraadkast ligt en krijgt verschillende opties voor gerechten.

Met OLIO kun je eten delen met andere appgebruikers. Je uploadt een foto van het product dat je wil weggeven en zet erbij waar en wanneer iemand het kan ophalen. Je kunt zelf ook producten zoeken die je nodig hebt.

Via de populaire app Too Good To Go koop je een Magic Box bij een hotel, restaurant of supermarkt. Het aanbod varieert van ontbijt tot avondeten. In de box kunnen ook tussendoortjes zitten.

