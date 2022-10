Eetvraag: Hoe kan ik vaker fruit eten?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: Hoe kan ik vaker fruit eten?

Door Mirjam Bedaf

Het advies is om elke dag twee stuks (minimaal 200 gram) fruit te eten. "In fruit zitten veel vezels en vitamines", vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Fruit eten is daarom goed voor je gezondheid. Het is bekend dat mensen die veel fruit eten een lager risico hebben op hart- en vaatziekten en darmkanker."

Variatie is belangrijk, zegt Groenenberg. "Als je gevarieerd eet, krijg je alle voedingsstoffen uit fruit binnen die je nodig hebt. Kies telkens ander fruit."

Toch vindt niet iedereen het makkelijk om iedere dag voldoende fruit te eten. De kans van slagen in het grootst met een plan. 'Gezonder eten' is vrij vaag. Een duidelijker doel is: ik eet dagelijks twee stuks fruit. "Kies vaste momenten waarop je fruit eet", adviseert Groenenberg. "Bijvoorbeeld in de koffiepauze in de ochtend op je werk, of na het avondeten."

Heb je direct na het werk thuis altijd een momentje voor jezelf? Dan is de kans dat op dit tijdstip fruit eten wel werkt.

Carlijn Appel, diëtist

Om je goede voornemen te laten slagen, kun je gebruikmaken van een als-dan-plan. "Zo'n plan gaat als volgt. Bedenk: als situatie X zich voordoet, dan doe ik Y. Dus: als ik om 10.00 uur pauze heb op mijn werk, dan eet ik een stuk fruit."

Bedenk ook wat voor jou een goed moment is om fruit te eten. "En wees hierbij realistisch. Als je weet dat het op het werk heel druk is in de ochtend, dan werkt je voornemen waarschijnlijk niet", legt diëtist Carlijn Appel uit. "Heb je direct na het werk thuis altijd een momentje voor jezelf? Dan is de kans dat op dit tijdstip fruit eten wel werkt."

Bovendien: fruit kan altijd en overal. "Voeg diepvriesfruit toe aan je ontbijt met yoghurt en havermout of maak bananenpannenkoekjes of -muffins. Bij de lunch kun je mandarijn of druiven door je salade doen. Aardbeien of pindakaas prak je met banaan op je brood. En eet eens rode kool met appel. Of mango door de rijst bij het avondeten", zegt Appel. "Er is meer mogelijk dan je denkt. Zo deed mijn oma vroeger altijd geraspte appel door het pannenkoekenbeslag."

Volgens het Voedingscentrum telt sap niet mee als fruit, ook versgeperst sap niet. "Fruit in de vorm van sap is minder verzadigend dan als je hetzelfde fruit eet. Dit is omdat de vezels meestal verdwenen zijn", legt Groenenberg uit. "Je krijgt ongemerkt veel suiker binnen, omdat er vaak meerdere porties fruit in één glas sap gaan. In sap zit een vergelijkbare hoeveelheid suikers als in frisdrank."

Als voorbeeld: vier sinaasappels uitpersen en opdrinken lukt wel. Maar als je diezelfde hoeveelheid sinaasappels probeert op te eten, zal je merken dat je al snel vol zit. "Je kunt inderdaad fruit beter eten dan drinken", beaamt Appel. "Het is niet ideaal. Toch beschouw ik sap of een fruitsmoothie als beter dan geen fruit eten. Beperk het wel tot een glas per dag."

Heeft Appel nog meer tips? "Maak het jezelf niet te moeilijk. Soms kan het helpen om je gewoonte aan te passen door een bakje kant-en-klaar fruit te kopen. Niet de duurzaamste en goedkoopste oplossing, maar in plaats van een ongezondere snack op het station onderweg naar huis is het wel een beter alternatief."

Tips Beleg brood met banaan, aardbei of appel.

Doe fruit in je yoghurt.

Eet fruit uit het vuistje bij je maaltijd.

Neem tussendoor een fruitspies.

Pak in je pauze een stuk fruit.

Neem voor onderweg een zakje fruitsnacks mee.

Eet fruit als dessert.

