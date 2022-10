Nu ook onverpakte hagelslag en havermout te koop: verpakkingsvrij aanbod groeit

Het moederbedrijf van bekende merken als Heinz, De Ruijter, Venz, Brinta en Roosvicee slaat de handen ineen met verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot. "Een grote stap in de goede richting", vindt Zero Waste Nederland.

Door Isabelle Voois

Fabrikant Kraft Heinz Benelux gaat de chocoladehagelslag van Koninklijke De Ruijter (melk en puur) en Brinta-havermout in zakken van 600 en 300 kilogram aan Pieter Pot leveren. Met deze grote verpakkingen of big bags bespaart het bedrijf 1.538 hagelslagverpakkingen en 600 havermoutverpakkingen.

"In een pakje hagelslag zit 390 gram, uit zo'n big bag haal je dus meer dan vijftienhonderd pakjes hagelslag", schetst Jouri Schoemaker, medeoprichter en CEO van Pieter Pot. "Je bespaart op deze manier heel veel van die kleine verpakkingen per big bag. En de big bags worden hergebruikt of gerecycled."

Het roer moet om, vindt de online supermarkt. Zelf noemt Pieter Pot het een systeemverandering. "Door met een grote speler als Heinz samen te werken, kunnen we onze impact vele malen groter maken, want de consument houdt nu eenmaal van Heinz-ketchup en De Ruijter-hagelslag. We konden nu stappen zetten in de ontbijtproducten."

'Zo kunnen consumenten hun eigen vertrouwde merk blijven gebruiken'

De ontbijtproducten vormen een populaire categorie. "Daarom gaan we nu met de hagelslag en havermout aan de slag." Pieter Pot werkt sinds 2021 samen met Kraft Heinz. Producten als ketchup, mosterd en mayonaise zijn al te koop bij de verpakkingsvrije supermarkt.

"Dat een A-merk hiervoor kiest, is een grote stap in de goede richting", vindt Elisah Pals, initiatiefnemer van Zero Waste Nederland. Volgens haar is Heinz een van de eerste A-merken die verpakkingsvrij te koop zijn.

"Tot nu toe gaat het vaak om lokale biologische producten of bulkbedrijven. Op deze manier kunnen consumenten hun eigen vertrouwde merk blijven gebruiken, maar zonder verpakking die je meteen weggooit." Dat maakt de overstap naar verpakkingsvrije boodschappen makkelijker.

'Leveranciers moeten hun hele keten aanpassen'

"Door dit bericht over de aanlevering van Heinz aan Pieter Pot zien mensen dat het verpakkingsverhaal van Heinz aan de achterkant ook klopt", zegt Pals. "Dat maakt het verhaal van Pieter Pot weer sterker en daardoor worden mensen die tot nu toe - terecht - kritische vragen over de levering stellen gerustgesteld."

Waarom niet alle leveranciers stoppen met verpakkingen of overgaan op circulaire verpakkingssystemen? "Dan moeten leveranciers hun hele keten aanpassen, want die zijn ingericht op het maken van kleine verpakkingen", verklaart Schoemaker. "Vaak wordt het product ter plekke in een kleinverpakking gestopt."

Als je een zak met 600 kilogram hagelslag gaat vullen, moet je wel zeker zijn van voldoende doorloop.

Elisah Pals, initiatiefnemer Zero Waste Nederland

Grote verpakkingen leiden tot grotere risico's voor leveranciers

Die omslag vergt een toewijding die niet elk bedrijf kent. "Wij proberen de leveranciers te verleiden door te laten zien dat consumenten graag toekomstbestendig boodschappen willen doen", zegt Schoemaker.

Grote verpakkingen zorgen ook voor risico's. "Als je een zak met 600 kilogram hagelslag vult, moet je wel zeker zijn van voldoende doorloop", vult Pals aan. "Anders riskeer je meteen 600 kilogram." Het product mag niet smelten, bederven of vuil worden. Volgens Schoemaker is dat voor Pieter Pot geen probleem: "De producten worden maximaal binnen twee maanden verkocht."

Dat de supermarkt met zo'n hoge doorloop kan werken, noemt Pals bemoedigend. Ze verwacht dan ook dat de samenwerking de markt zal stimuleren. "Pieter Pot heeft een hoge feelgoodfactor waar steeds meer grote namen zich aan willen verbinden. Er zit een winnaarscomponent aan en er zijn veel impactsinvesteerders die zich aan Pieter Pot hebben verbonden."

Wij bestaan pas een kleine drie jaar, dus onze groei is enorm geweest.

Jouri Schoemaker, CEO van Pieter Pot

"Klanten klagen nu ook vaker bij bedrijven, omdat zij ook van die verpakkingen af willen", gaat Pals verder. "Veel mensen maken zich zorgen over duurzaamheid en klimaat. Dit is een oplossing die op veel vlakken tegelijk werkt: van duurzaamheid tot gezondheid, circulariteit en het plasticprobleem."

Volgens Pals blijven winkels zonder afval inmiddels vaker overeind. "Een hele verbetering ten opzichte van vijf tot tien jaar geleden. Mensen willen graag dat dit succesvol wordt." Maar volgens Pals wordt niet bijgehouden hoeveel verpakkingsvrije winkels er precies zijn.

Maar de cijfers van Pieter Pot liegen er niet om. In vergelijking met bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo is het bedrijf nog klein, maar de groei is groot. Schoemaker: "Wij bestaan pas een kleine drie jaar, dus onze groei is enorm geweest. Van een paar duizend euro omzet in 2019 naar 10 miljoen euro op jaarbasis in oktober 2022."

