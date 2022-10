Eetvraag: hoe maak ik slimme keuzes bij de lunch?

Elke week beantwoordt het Voedingscentrum samen met een andere deskundige een prangende vraag over gezonde voeding. In deze aflevering: Hoe maak ik slimme keuzes bij de lunch?

Door Mirjam Bedaf

Een gezonde lunch bevat volgens het Voedingscentrum zo'n 350 tot 550 kilocalorieën en minimaal 75 gram groente. "Vooral met dit laatste hebben mensen vaak moeite", vertelt huisarts Tamara de Weijer.

"De eenvoudigste oplossing is elke dag groente bij je lunch. Dat kan met een salade of zelfgemaakte soep, of met wat losse groenten erbij. Het klinkt als veel, maar met zeven cherrytomaatjes en een paar worteltjes of radijsjes ben je er al. En kies vooral wat je lekker vindt."

Door tijdens de lunch ook groente te eten, kom je gemakkelijker aan de aanbevolen 250 gram groente per dag. "Bij het avondeten is 250 gram zo'n vijf opscheplepels, en dat is best veel", zegt De Weijer. "Als je al bij de lunch groente eet, lukt het makkelijk om bij het avondeten genoeg groente te eten om aan de aanbevolen hoeveelheid te komen. "

Bruin is niet altijd volkoren

Kies je voor brood, ga dan voor bruin of volkoren. "Met volkorenbrood krijg je de meeste vezels binnen voor een verzadigd gevoel. En koolhydraten, eiwit, B-vitamines en mineralen, zoals ijzer", vertelt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. "Brood is bovendien een belangrijke bron van jodium, doordat meestal speciaal bakkerszout wordt gebruikt waaraan jodium is toegevoegd."

Als er als eerste ‘tarwebloem’ staat, dan is het brood bruin gemaakt. Als er iets met ‘meel’ staat, is het volkoren.

Tamara de Weijer, huisarts over brood

Mensen verwarren bruinbrood nog weleens met volkorenbrood, zegt De Weijer. "Om het zeker te weten, kun je de ingrediëntenlijst checken." Het eerste wat wordt genoemd, is het ingrediënt waarvan het meeste aanwezig is. Als er als eerste 'tarwebloem' staat, dan is het brood bruin gemaakt. Als er iets met 'meel' staat, is het volkoren." Ook handig: bij sommige supermarkten hebben broden een 'vezelmeter' op de verpakking.

Volgens de Schijf van Vijf zijn dit gezonde keuzes als boterhambeleg: halvarine of margarine uit een kuipje, zuivelproducten zoals 20+- en 30+-kaas, hüttenkäse, light zuivelspread, mozzarella, zachte geitenkaas, ei, notenpasta en pindakaas met 100 procent pinda's of noten, zelfgemaakte hummus of andere spreads, vis zoals zalm, makreel, forel, tonijn en haring, en natuurlijk groente en fruit.

Kies elke dag niet vaker dan drie tot vijf keer voor iets kleins van buiten de Schijf van Vijf, zoals appelstroop op je boterham.

Iris Groenenberg, Voedingscentrum

Vleeswaar behoort niet tot de Schijf van Vijf. Groenenberg: "Het is bewerkt en het bevat veel verzadigd vet en zout. Veel vlees eten, met name rood en bewerkt vlees, is niet goed voor het milieu en ook niet voor je gezondheid. We hebben een vuistregel bedacht voor het omgaan met producten van buiten de Schijf van Vijf: kies elke dag niet vaker dan drie tot vijf keer voor iets kleins van buiten de Schijf van Vijf, zoals appelstroop op je boterham. Dit noemen we een dagkeuze. Kies daarnaast hooguit drie keer per week wat groters, zoals een croissant. Dat noemen we een weekkeuze. Voor kinderen ligt dat aantal lager."

Wat kun je drinken bij je gezonde lunch? Groenenberg: "Water, thee en koffie zonder suiker zijn prima keuzes. Ook magere of halfvolle zuivel, zoals melk of karnemelk passen erbij. Sappen en smoothies lijken gezond, maar staan niet in de Schijf van Vijf. Het drinken van suikerhoudende dranken vergroot de kans op overgewicht en diabetes type 2."

Hoe eet ik gezonder?

En hoe doe je dat nu concreet, gezonder lunchen? "Maak eens een 'eetwissel'", adviseert Groenenberg. "Bijvoorbeeld van wit brood naar volkorenbrood, van sinaasappelsap naar water met sinaasappel, en van chocopasta naar 100 procent pindakaas. En kies uit elk vak van de Schijf van Vijf iets."

Zet kleine stapjes, vult De Weijer aan. "Niet te moeilijk, en zie het niet als een dieet. Begin bijvoorbeeld met groente tijdens de lunch. Dat is een prachtige eerste stap. Een soep kan je prima van tevoren maken en in porties invriezen. Met de restjes van je avondeten maak je heel eenvoudig een groenteomelet voor de lunch de dag erna. Maaltijden voorbereiden, vaker groenten als hoofdlunch - in de vorm van een soep of salade - en vaker groenten bij de lunch zijn drie mooie concrete stappen die je zou kunnen toepassen."

Wil je meer weten over een gezonde lunch? Op zijn website geeft het Voedingscentrum meer informatie en tips.

