Met deze zes tips kun je nu al het kerstdiner voorbereiden

Het duurt nog een paar maanden voordat het Kerst is, toch kan het geen kwaad om nu alvast na te denken over het kerstdiner. Dat voorkomt namelijk een hoop stress. Waar kan je nu al mee beginnen, zodat je daar straks niet meer over hoeft na te denken? Twee experts delen tips om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Door Isabelle Voois

Verstuur de uitnodigingen

Begin zo'n twee maanden van tevoren met de uitnodigingen. "Vraag mensen alvast om vrij te houden, zodat ze niks anders plannen", zegt Jaimy van Dijke, oprichter van foodblog Jaimy's Kitchen. "Daarna kun je er een paar weken van tevoren nog een fysieke uitnodiging achteraan sturen, waarin je het menu (deels) kenbaar maakt of een tipje van de sluier oplicht. Zo krijgen mensen er alvast zin in."

Maak een budgetplan en begin alvast met inslaan

Maak van tevoren een budgetplan, tipt professional organizer Toetsie Dingemans. "December is een dure maand, zeker in deze tijd. Bedenk dus hoeveel je aan alles kunt uitgeven. Het budget kun je zo precies mogelijk uitwerken als je wil, maar zorg wel voor een leidraad. Zo kom je niet voor verrassingen te staan."

"Ik ben zelf geen voorstander van invriezen, dus wacht nog even met verse producten kopen", zegt Van Dijke. "Maar je kunt wel alvast je wijnen en houdbare producten langzaamaan gaan verzamelen. Denk aan toppings, zoals chocoladekransjes of kleine kerstboompjes. Je kunt je ook alvast bezighouden met de aankleding van de tafel."

Bedenk wat je gaat maken

"Zoek alvast uit wat je wil maken, ga er desnoods even een avond voor zitten", zegt Dingemans. "Bedenk ook op welke manieren de recepten bereid moeten worden. Alles tegelijkertijd in de oven lukt vaak niet. De oven, de airfryer en het fornuis is wellicht een betere verdeling."

Maak het jezelf vooral niet te moeilijk, zegt Van Dijke. "Maak bijvoorbeeld een hapjesdiner. Of rooster een hele bloemkool in de oven. Dat kun je een dag van tevoren doen en dan kun je haar op de dag zelf opwarmen. Je kunt haar ook op de dag zelf een paar uur van tevoren alvast in de oven zetten. Ik vind het ook belangrijk om zoveel mogelijk seizoensgebonden te eten, kijk dus alvast wat in het winterseizoen past."

Ga niet pas met Kerst dat waanzinnige gerecht dat je nog nooit gemaakt hebt voor de eerste keer bereiden

Toetsie Dingemans, professional organizer

Oefen de gerechten alvast

"Ga niet pas met Kerst dat waanzinnige gerecht dat je nog nooit gemaakt hebt voor de eerste keer bereiden", waarschuwt Dingemans. "De kans dat het niet lukt zoals je zou willen is bij onbekende receptuur aanzienlijk, dat levert enorm veel stress op."

Oefenen is dus belangrijk, en zorg ervoor dat je een timertje bij de hand houdt. Van Dijke: "Dan weet je ook wanneer je moet beginnen met het volgende gerecht. Kijk ook naar verschillende elementen uit het gerecht, zo kom je erachter wat je straks eerder of later kunt maken."

Leer je gasten iets bij

"Je gasten moeten altijd wel even wachten tussen de gangen door", merkt Van Dijke op. Maak hier gebruik van door hen iets bij te leren. "Verdiep je alvast in je ingrediënten, zo kun je straks wat vertellen over je gerechten. Je kunt ook spelletjes of een quiz voor tussendoor bedenken die te maken hebben met het eten. Zo heb je altijd iets om over te praten en te lachen, en het geeft jou wat meer tijd tussendoor."

Denk na over passende dranken

De drankjes kun je ook al inslaan, en ook hier hoef je niet te moeilijk voor te doen, vindt Van Dijke. "Maak je niet te druk over of de dranken wel passen bij je gerechten. Het is lekker om bij vlees een rode wijn te serveren, maar uiteindelijk heeft iedereen een eigen smaak. Je kunt er ook voor kiezen om - als je je gerechten hebt gekozen - naar de slijterij te gaan voor advies."

