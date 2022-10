Waarom zijn groente en fruit nog steeds niet veel goedkoper?

De meeste Nederlanders eten te weinig groente en fruit. Wetenschappers adviseren de Nederlandse overheid al enige tijd gezond eten goedkoper te maken en ongezond eten financieel minder aantrekkelijk. Wanneer gaat dit eindelijk gebeuren?

Door Anne van Asseldonk

De afgelopen twintig jaar daalde suiker met 18 procent in prijs, terwijl de prijs van groente en fruit juist flink stegen, respectievelijk met 50 en 41 procent.

Dat prijsverhogingen kunnen bijdragen aan een keuze voor gezonder eten, maakte staatssecretaris Martin van Ooijen (Volksgezondheid) in maart dit jaar al duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. De btw op groente en fruit moet per 1 januari 2024 naar 0 procent, zo is afgesproken in het coalitieakkoord. Wat is daar zo moeilijk aan?

Aan de Belastingdienst ligt het niet. Die benadrukt dat de aanpassing van het 9-procenttarief naar een nultarief bij wijze van spreken met een druk op de knop te regelen valt. Maar dan moet wel eerst helder zijn wat precies onder groente en fruit valt en wat niet, zegt Michiel Bakhuizen, woordvoerder Staatssecretaris Van Rij (Belastingdienst).

Dat een krop sla groente is en een appel fruit, daar zijn we het over eens.

Michiel Bakhuizen, woordvoerder Belastingdienst

Hoe zit dat dan? "Je hebt te maken met het neutraliteitsbeginsel, dat voorschrijft dat producten die op elkaar lijken en met elkaar concurreren op gelijke manier belast moeten worden", legt Bakhuizen uit. Begin 2023 moet meer duidelijk zijn over wat groente en fruit precies is.

Dat lijkt makkelijk: een appel is een appel. Toch blijkt dit in de praktijk een stuk lastiger. Dat een krop sla groente is en een appel fruit, daar zijn we het over eens, weet Bakhuizen. "Maar wat nou als die appel ineens in een potje zit en sla in een maaltijdsalade wordt verwerkt met suikerrijke of zoute dressing en vette spekjes? De vraag is in hoeverre de afbakening loopt en waar deze stopt."

'Helderheid is belangrijk om discussies te voorkomen'

Ruim de helft van de Nederlanders heeft overgewicht, dus je zou zeggen dat er nogal haast zit achter deze maatregelen. Maar het is volgens Ruben van Dorssen, woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, te kort door de bocht om nu dan eerst 'maar even' al het duidelijk herkenbare groente en fruit alvast in btw te verlagen. "We willen ervoor zorgen dat het voor de hele keten - voor consumenten, winkeliers en producenten - in één keer duidelijk is. Helderheid is belangrijk om discussies te voorkomen."

De uitkomst van de onderzoeken zijn begin 2023 publiek toegankelijk. "Dan kunnen we kijken naar de stappen die nodig zijn om alles goed in te voeren en met de hoogste snelheid door te voeren in de wet- en regelgeving", zo luidt de belofte van het ministerie.

Begin volgend jaar komt er ook meer helderheid over de mogelijkheden voor een suikertaks. "Hierbij kijken we vooral naar hoe ze het in het Verenigd Koninkrijk hebben aangepakt", zegt Van Dorssen. "Daar heeft het aankondigen van een suikertaks al geleid tot aanpassingen in de industrie. Bij de suikertaks ligt de nadruk vooral op frisdrank. Dit is voor veel mensen toch een primaire suikerbron."

De rol van supermarkten

Goedkoper gezond eten in de winkels? Dat duurt nog even. Dat betekent niet dat intussen alles stilstaat. Ook supermarkten zijn een belangrijke factor in het makkelijker maken van gezonde keuzes. Neem Marcel Huizing, algemeen directeur van supermarktketen Dirk van den Broek, die in 2021 de petitie rond de btw-verlaging op groente en fruit startte.

Daarnaast zijn supermarkten door het Nationaal Preventieakkoord gedwongen hun klanten te stimuleren meer producten te kopen die binnen de Schijf van Vijf vallen. Een goed begin is meer gezonde producten in de reclamefolder opnemen.

De grote supermarktketens laten in een reactie weten bezig te zijn met hun rol in het geheel. Veel ketens geven daarnaast aan producten uit eigen assortiment gezonder te maken door minder zout, suiker en verzadigd vet of juist meer vezels toe te voegen. Sommige supermarkten schrappen uit zichzelf al de btw op groente en fruit.

