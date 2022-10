Deze standen op je oven verbruiken de minste energie

De energieprijzen rijzen de pan uit, dus we zijn allemaal op zoek naar manieren op te besparen. Ook in de keuken kunnen we op ons verbruik letten. Hoe gebruik je de oven het energiezuinigst? Twee experts zetten wat tips voor je op een rij.

Door Isabelle Voois

Gasovens en elektrische ovens gebruiken ongeveer evenveel energie, maar door de hoge gasprijzen heeft de gasoven zichzelf de markt uit geprijsd. "Een elektrische oven verbruikt gemiddeld 54 kWh per jaar, dat komt neer op zo'n 30 euro bij een stroomprijs van 0,60 cent", vertelt Joanneke de Jongh van adviesbureau Milieu Centraal.

Een oven kan afhankelijk van het type verschillende standen hebben. Zo kun je verschillende temperatuurstanden, boven- en/of onderwarmte, een grillfunctie, een heteluchtovenfunctie die herkenbaar is aan het icoontje van een ventilator, een tijdklok, een magnetronfunctie (een icoon met golfjes), een stoomovenfunctie (wolkjes) en een zelfreinigende functie tegenkomen.

Bij een oven heb je vaak de keuze tussen de conventionele stand met boven- en onderwarmte en de heteluchtstand. Bij de heteluchtstand verbruikt de oven zo'n 15 tot 22 procent minder energie.

De Jongh legt uit waarom dat zuiniger is. "De heteluchtoven heeft ventilatoren die de warme lucht gelijkmatig door de oven verspreiden. Daardoor kunnen dit soort ovens op een lagere temperatuur hetzelfde resultaat bereiken. Waar je een elektrische oven op 200 graden Celsius instelt, kan je voor een heteluchtoven 175 graden Celsius aanhouden."

Gebruik zo min mogelijk de zelfreinigende functie

Wat je met je oven doet, bepaalt hoe zuinig die is, zegt Lilou van Lieshout. Zij is expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. "Als je wil opwarmen of bakken zijn de stoomoven met hoge druk, de heteluchtoven en de combimagnetron met heteluchtfunctie energiezuinig. In een stoomoven met hoge druk of oven met heteluchtstand is het soms mogelijk gelijktijdig meerdere gerechten klaar te maken. Dit kan het energieverbruik per gerecht verlagen."

De magnetronfunctie is handig als je kleine hoeveelheden snel wil opwarmen, gaat De Jongh verder. "De magnetron is veel kleiner en staat korter aan, met minder vermogen dan een elektrische oven."

De zelfreinigende functie kost de meeste energie, ziet De Jongh. "Hierbij wordt de oven tot hele hoge temperaturen verwarmt. Dat kost tussen de 2,4 en 6,0 kWh elektriciteit per keer. Gebruik die dus zo min mogelijk."

Welke ovenfunctie je ook gebruikt, je eten opnieuw opwarmen is bijna altijd energiezuiniger dan weggooien, zegt Van Lieshout. "Er is namelijk al veel energie gestopt in het verbouwen, verwerken, vervoeren en koelen van producten. De oven is vaak niet het duurzaamst. Gebruik die vooral voor hele gerechten."

Andere tips om energie te besparen met de oven Je hoeft de oven vaak niet voor te verwarmen. Het gerecht kan er direct in. Het kost iets meer kooktijd, maar je bespaart alsnog energie. Op deze manier hoef je ook de deur van de verwarmde oven niet open te doen om het gerecht erin te zetten.

Laat het eten eerst op kamertemperatuur komen; dan is namelijk minder energie nodig om het op te warmen. Diepvriesproducten kan je een dag van tevoren in de koelkast leggen, daar heeft de koelkast ook profijt van.

Het loont om de oven niet naast de koelkast te plaatsen.

Zet de oven wat eerder uit. De oven blijft nog even warm en daardoor gaart je gerecht vanzelf na. Dit kan ongeveer een kwartier voor het einde van de kooktijd.

De bakplaat kan een boosdoener zijn in het energieverbruik van je oven. Haal hem dus weg als hij niet nodig is en leg geen folie over de ovenroosters; dat belemmert namelijk de luchtdoorstroming.

Doe de ovendeur zo min mogelijk open wanneer de oven warm is. Kijk door het raampje om te zien of het gerecht klaar is.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen