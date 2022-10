Van ijsjes naar stamppot: waarom ons eetgedrag in de herfst verandert

De warme zomerdagen zitten erop en herfstbuien trekken over het land. Hoog tijd om ijsjes en zomerfruit te vervangen voor een knus kopje thee en een stevige stamppot. Waarom gaan we in het najaar eigenlijk anders eten?

Door Isabelle Voois

Trek in ander eten heeft alles te maken met onze omgevingstemperatuur, zegt Margriet Westerterp, hoogleraar Voedselinnameregulatie bij de mens aan de Universiteit van Maastricht. "De kerntemperatuur van ons lichaam, 37 graden Celsius, daalt bij een lagere omgevingstemperatuur. Een daling van de kerntemperatuur geeft een oncomfortabel gevoel."

Als we het kouder krijgen moeten we dus iets doen om op te warmen. Voedsel speelt daar volgens medisch bioloog Marianne Bleumink een belangrijke rol in. "In voedsel zitten calorieën en bij de verbranding daarvan komt warmte vrij. In de winter gaan we daarom automatisch verlangen naar calorierijk voedsel. Daarom bevat winterkost meer calorieën dan zomerkost."

"Stamppot is zo'n energierijk product dat je door de gestampte structuur zo weg eet", zegt Westerterp. "Hierdoor consumeren we gemakkelijk meer energie."

in de winter gaan we automatisch verlangen naar calorierijk voedsel.

Marianne Bleumink, medisch bioloog

We eten te veel in de winter, te weinig in de zomer

"In de zomer is er sprake van een hoge omgevingstemperatuur, waardoor onze kerntemperatuur stijgt", gaat Westerterp verder. "Dat geeft ook een oncomfortabel gevoel. Hierdoor eten we juist weer minder dan nodig is voor de energiebalans. Waterijsjes en fruit zijn caloriearme voedingsmiddelen. Die stillen wel even de honger en lessen de dorst, maar hiermee krijg je dus minder energie binnen dan nodig is. In de zomer kunnen we dus gemakkelijk te weinig eten, zonder dat je honger krijgt."

"In feite gebeurt in de zomer dus precies het tegenovergestelde", zegt Bleumink. "We zoeken naar iets wat minder warmte afgeeft tijdens de vertering." Dat verklaart volgens haar ook waarom we juist in de winter warme chocolademelk met slagroom drinken. "Het kost mijn lichaam dan energie om een koud drankje of ijsje op te warmen naar 37 graden. Dat is precies wat ik niet wil, want de energie die dat kost heb ik hard nodig om mijn lichaamstemperatuur op niveau te houden."

"Bij een lage omgevingstemperatuur stijgt het energieverbruik van het lichaam, maar de energie-inname dankzij voedsel stijgt nog veel meer. Het effect is een positieve energiebalans", zegt Westerterp. "Dit is de reden waarom je in de winter vaak meer weegt dan in de zomer. "

Primitieve prikkels uit de tijd van onverwarmde huizen

Volgens medisch bioloog Bleumink komen deze reacties van het lichaam uit een andere tijd. "Het is eigenlijk een primitieve prikkel van toen we nog in onverwarmde huizen woonden. In feite hebben we dit nu niet meer nodig, maar ons lichaam heeft nog steeds deze overlevingsreacties."

Wat volgens Bleumink ook meespeelt, is dat het in de herfst en winter minder licht is. "Volgens onze biologische klok is schemer en duisternis het signaal om te gaan slapen. Dus dan word je slaperig. Maar tegenwoordig geven we ons daar niet meer aan over. De meeste mensen zijn daarom in het najaar wat moe en minder alert. Die vermoeidheid vertalen wij als een hongergevoel. Vermoeidheid betekent in je systeem energietekort, en dat betekent weer eten. Daarom gaan we in de winter niet alleen meer, maar ook vaker calorierijk eten, want daar krijg je energie van."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen