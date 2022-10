Soep geeft je het ultieme herfstgevoel

Soep kan eigenlijk altijd. Maar nu het kouder en natter wordt, smaakt een bord verwarmende, troostende soep nog lekkerder. Twee soepexperts geven tips over bouillon, smaakmakers en toppings.

Door Mirjam Bedaf

Soep is voor kookboekenschrijver en worstmaker Samuel Levie een van de gerechten waar hij graag naar teruggrijpt. "Met een beperkt aantal ingrediënten maak je een pan voor een heleboel mensen. Je hebt weinig nodig om iets lekkers op tafel te zetten. Soep is bovendien verwarmend en troostend."

Samen met chef-kok Joris Bijdendijk maakte Levie het boek Soep, een boek met 52 soeprecepten. Er zijn allerlei soorten soepen: heldere lichte soepen, zoals kippensoep. Grove soepen, zoals snert. Gebonden en romige soepen zoals mosterd- en aspergesoep. En gepureerde soepen, zoals aardappel- of pompoensoep. "Het ligt er maar net aan waar je zin in hebt, en wat je bijvoorbeeld nog in huis hebt", zegt Levie.

Smaakmakers in de voorraadkast

Onmisbaar bij het maken van soep is een goede smaakmaker. Het is daarom handig om een paar smaakmakers in huis te hebben, zoals bouillonblokjes of vissaus. "Een lepeltje miso of Marmite geeft meer power aan je soep.", vertelt Levie. "Elke cultuur heeft zijn eigen soepen en smaakmakers. In Vietnam kom je vaak vissaus tegen in de soep, in Japan heb je natuurlijk de traditionele misosoep. In West-Europa gebruiken we tegenwoordig vooral bouillonblokjes."

Het begint inderdaad met een bouillon, beaamt Janine de Roode, eigenaar van Soep-er, een soepbar in Utrecht. "Als het kan, maak dan je bouillon zelf. Dat hoeft niet heel veel tijd te kosten. In plaats van een kippenbouillonblokje kook je een paar kippenpoten of botten en restjes kip voor een uurtje in water met anijs, een kaneelstokje en foelie."

Het is overigens een misverstand dat soep bereiden lang duurt. "Dat heeft vooral te maken met het trekken van de bouillon", aldus Levie. Meestal gebruikt hij zelfgemaakte vis- of kippenbouillon die hij in de vriezer bewaart, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een bouillonblokje of andere smaakmaker gebruiken. "Als de ingrediënten gaar zijn, is de soep klaar. Langer hoeft het niet te pruttelen. Sommige soepen heb je binnen een kwartier op tafel staan. Denk aan een wortelkoriandersoep of een tomatencrèmesoep."

Pit in je soep

Voor zowel Levie als De Roode is een soep pas echt lekker als er contrast in zit. Dat kun je bereiken door een topping toe te voegen. Levie: "Een smeuïge zachte soep, met wat knapperige croutons en frisse blaadjes. Of een chili-olie die wat pit brengt in een milde soep. Het maakt de soep wat spannender."

De Roode vindt dat je bij toppings vooral out of the box moet denken. "Gekarameliseerde appelschijfjes bijvoorbeeld. Of gefrituurde tofoe, die zuigt de soep op. Lekker bij een Aziatische soep zoals laksa, een currysoep", vertelt ze. "Of walnoten met een beetje honing uit de oven."

Chorizo-knolselderijsoep Voor de herfst tipt De Roode een chorizoknolselderijsoep: “Bak de in blokjes gesneden worst, voeg daarna bouillon en knolselderij toe. Even laten doorkoken en daarna kort pulsen met de staafmixer. Als topping kun je bijvoorbeeld geroosterde nootjes toevoegen. Met brie uit de oven en zuurdesembrood ernaast, heb je in no time de ultieme herfstmaaltijd op tafel.”

