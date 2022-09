Eten in oorlogstijd: crisiscake, vleesvervangers en korter koken

Wist je dat er rond de Tweede Wereldoorlog vleesvervangers op het menu werden gezet omdat vlees op de bon ging? En dat de overheid wildplukken stimuleerde? In de Maand van de Geschiedenis is er aandacht voor deze rampenplannen van toen, met proeverijen waarbij je bloembollen en crisiscake kunt eten. Ook leren we dingen die ook nu nog nuttig zijn, zoals koken met minder gas.

Door Germieke Smits

Manon Henzen van Eet!verleden weet alles van eten in de Tweede Wereldoorlog en verzorgt een lezing en proeverij. "Er was meestal genoeg eten, behalve in de Hongerwinter", vertelt ze. In de jaren dertig kreeg de overheid al in de gaten dat het belangrijk was om Nederland zelfvoorzienend te maken.

"De overheid greep steeds meer in", vertelt Henzen. "Aan het begin van de oorlog beval ze het grootste deel van de veestapel te slachten. Waar eerst koeien stonden, werden later aardappels verbouwd. Vlees ging op de bon. Er was genoeg eten, maar de variatie nam af."

De overheid lanceerde kookcursussen en er werden flyers met recepten verspreid zodat mensen creatief konden omgaan met wat er wel beschikbaar was. "Er werd geadviseerd om wild te plukken en een eigen moestuin aan te leggen. Er werd getipt om op een andere manier te koken, zodat je het vlees niet miste. Denk aan soepen en vleesvervangers - balletjes van groenten, haver en bonen. Al deze dingen zie je nu ook weer, vaak om andere redenen dan pure noodzaak."

Vegaburgers voordat ze hip waren

In de proeverij van Henzen zijn deze vegaburgers avant la lettre te proeven. Ook maakt ze een kruidkoek uit die tijd, waar vooral meel en specerijen in zitten, en maar een klein beetje melk.

Ze serveert ook (tulpen)bollen, die later in de oorlog als voedsel dienden. "Tulp is goed eetbaar. Heel cru, maar in andere tijden in de geschiedenis waren bloembollen een delicatesse. De elite in de Romeinse tijd at ze bijvoorbeeld graag."

Willemien Schipper (Van Het Koken) geeft bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort een soortelijke lezing met proeverij. Bij haar staan crisiscake, thee van wildpluk en soep uit een hooikist op het menu. "De cake bestaat uit bloem, één ei en zwarte thee", vertelt ze. "Soms werd er wat fruit door gedaan, als je dat nog had liggen, bijvoorbeeld gedroogde appels."

Soldaten aten in die tijd vooral groentesoep, soldatenbrood en bonen. Aardappels waren er toen nog niet.

Siebren Houwer, historicus en kasteelkok in Muiderslot

De Voedingsraad adviseerde destijds om groente en fruit in te maken voor de winter. "Ook kreeg men het advies om voedsel te garen in een hooikist, om zo het brandstofgebruik te beperken."

In Kamp Amersfoort zie je ook wat de gevangenen te eten kregen. "Dat stond in schril contrast met het voedsel dat voorhanden was", zegt Schipper. "Ook wordt er verteld over de langstzittende gevangene: de kok van het kamp."

'In de rats zitten' komt van crisisvoedsel

Ander 'crisiseten' krijg je in kasteel Muiderslot. Daar kun je proeven wat soldaten in de achttiende eeuw aten. Kasteelkok en historicus Siebren Houwer organiseert Kanonnenvoer en vertelt over de Franse soldaten die in Rampjaar 1672 voor de Hollandse Waterlinie gelegerd waren, ook rondom Muiden.

We kunnen wel wat leren van de crisis van toen.

Manon Henzen, Eet!verleden

"Soldaten aten in die tijd vooral groentesoep, soldatenbrood en bonen. Aardappels waren er toen nog niet. Soms waren er noten, en misschien wat kaas. Maar de soldaten hadden het zwaar, vooral in de winter."

De uitdrukking 'in de rats zitten' komt uit deze tijd, zegt Houwer. "Rats was een slappe groentesoep met lokaal gesprokkelde groenten, zoals pastinaak, wortels en bonen. En de Fransen zaten zelf letterlijk in de rats: het was een natte bedoening." De kok serveert rats, soldatenbrood (hard en voedzaam) en bonen, maar dan wel "iets lekkerder", belooft hij.

Mensen moeten weer leren koken

Ook vandaag moeten veel mensen besparen en zuiniger zijn met gas. "Het voelt niet helemaal goed om parallellen te trekken, maar we kunnen wel wat leren van de crisis van toen", stelt Henzen.

Kook groenten veel korter en leer beter koken, om maar wat te noemen. "Veel mensen weten niet meer hoe ze een bouillon moeten maken, terwijl dat veel goedkoper en meer is dan een zak soep." Hetzelfde geldt voor pastasaus. "Er is echt minder kennis, zelfs bij mensen die redelijk kunnen koken. Neem wildplukken: je kunt veel met bramen, bessen, kastanjes en zuring. Noten zijn laaiend duur. Bij mij in de stad liggen de hazelnoten nu op de grond en niemand pakt ze op."

Alle activiteiten in de Maand van de Geschiedenis zijn hier te vinden.

