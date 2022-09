Onbekend maakt onbemind: leg eens andere vis dan zalm of haring op je bord

Onbekende vissen staan dit jaar centraal tijdens de Bewuste Visweek. In het water leeft namelijk veel meer dan alleen kabeljauw en haring. Hoe meer verschillende vissoorten we eten, hoe minder druk op bepaalde soorten en hoe meer tijd en ruimte de vispopulaties krijgen om weer aan te groeien.

Door Mirjam Bedaf

In de top tien van de meest gegeten soorten vis prijken kabeljauw, zalm en tonijn al jaren bovenaan. "Maar er is zo veel meer, kijk eens naar een alternatief", adviseert visspecialist Nico Waasdorp. "Als we in de toekomst nog vis willen eten, kunnen we niet onbeperkt blijven weghalen uit de zee. Naast kweekvis zijn de onbekende - lokale - vissoorten mooie vissen om te kiezen."

De keurmerken Marine Stewardship Council (MSC) en het Aquaculture Stewardship Council (ASC) roepen consumenten ertoe op stil te staan bij duurzame visvangst en verantwoorde viskweek. Dit jaar staat de Bewuste Visweek in het teken van de onbekende helden uit het water. Variatie is namelijk een van de oplossingen om overbevissing te voorkomen en om het leven in de oceanen en de onderwaternatuur te beschermen.

Nico Waasdorp en Jadis Schreuder pleiten voor andere helden op je bord. Foto: Marine Stewardship Council (MSC)

Zelfde smaak als kabeljauw, maar dan goedkoper

"Er zijn genoeg alternatieven. Zoals de leng, een vis van wel 1 tot 2 meter lang", vertelt foodexpert, kookboekenauteur en tv-chef Jadis Schreuder. "De structuur is iets zachter dan die van de kabeljauw, maar de smaak is vergelijkbaar. Dat maakt de leng een hele mooie onbekende held. Wat ik zelf heel lekker vind, is de vis bakken in wat boter, olijfolie en citroen. En daarna alleen wat zeekraal en zwarte peper erop. Meer heeft-ie niet nodig."

Volgens Waasdorp, die in zijn zaak in IJmuiden een groot assortiment vis met keurmerk verkoopt, wordt de schelvis ook ondergewaardeerd - zeker in deze tijden met dure boodschappen. Schelvis is namelijk veel goedkoper dan kabeljauw. Schreuder: "Het is een magere vis, en vanwege de iets sterkere smaak is hij zeer geschikt om mee te frituren. Denk aan fish-and-chips en kibbeling. De vis doet het ook goed in een curry."

Op dit moment wordt er ook veel zeewolf aangevoerd. Met deze vis ben je zeker de helft goedkoper uit dan met kabeljauw. En het is beter voor het ecosysteem om die te eten. Waasdorp: "De structuur van de zeewolf is, in tegenstelling tot zijn monsterlijke kop, prachtig. Doordat hij net wat steviger is dan kabeljauw, kun je hem goed gebruiken voor risotto, paella en ovenschotels."

Schol: eenvoudig maar heerlijk uit de oven

Ook de roodbaars is met zijn rood-roze glanzende huid een knappe vis, zoals Schreuder hem beschrijft. "De geur en de smaak zijn net iets sterker dan die van kabeljauw. Vanwege het rozige vlees ziet hij er als ceviche prachtig uit. En op de barbecue karamelliseert de huid, terwijl de mooie glans blijft. Je kan hem in aluminiumfolie doen of in een vishouder, met een paar schijfjes citroen en wat zeekraal."

En tot slot een van Waasdorps favorieten: de schol. "Als je daar een rolletje van maakt - desnoods met een klein stukje zalm in het midden - en je doet hem twintig minuten in de oven bij 180 graden, heb je een eenvoudig maar heerlijk gerecht. Veel consumenten weten niet wat ze met een 'vreemde' vis aan moeten, maar zo zie je maar dat vis bereiden helemaal niet veel tijd en moeite hoeft te kosten."

Hoe leer je je kind vis eten? Voedingsdeskundigen Michelle van Roost en Manon van Eijsden leggen op Ouders van Nu uit hoe je je kind kan laten wennen aan vis. Een visstick kan een begin zijn.

Aanbevolen artikelen