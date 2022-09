Kun je de populaire verse gember veilig eten?

Supermarktketen Nettorama haalde in juli verse gember uit de schappen, omdat er een verboden bestrijdingsmiddel op was aangetroffen. Maakt dat gember eten onveilig?

Door Germieke Smits

Gember is erg populair in Nederland en de rest van Europa. Nederland is de grootste Europese importeur van en handelaar in gedroogde gember. Ons land voert ook veel verse gember in.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken importeerde Nederland in 2019 zo'n 78.000 ton gedroogde gember en in het jaar erna 96.000 ton. Daar komt nog eens zo'n 76.000 ton verse gember bij.

Het overgrote deel van die gember komt uit China. Daarnaast haalt Nederland het product uit onder meer Peru, Brazilië en India. Vanuit ons land gaat een deel ervan naar Duitsland, Polen, Frankrijk en andere Europese landen.

"Elk jaar verhandelen we zo'n 25.000 ton gember", zegt Gerry Li van Vision Fresh, een van de grootste importeurs. "De sterkste gember komt uit Peru en is lekker om thee mee te zetten. Daar komt ook veel biologische gember vandaan. Chinese gember is wat minder sterk en goed te gebruiken in de keuken."

Geen bestrijdingsmiddel op gedroogde gember

Gember kan zonder bestrijdingsmiddelen redelijk makkelijk groeien, toch gebruiken telers ze wel, vertelt Nynke Kramer, hoofddocent toxicologie aan Wageningen University & Research. Als de gember na de oogst gedroogd is, hoeft er geen middeltje op om het vers te houden voor de lange reis.

Bij verse gember - behalve bij de biologische variant - gebeurt dat soms wel. "Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat zij geen onveilige producten produceren en verhandelen", laat een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weten. "Zij moeten zelf de producten controleren."

Chloorpyrifos is een relatief goedkoop en effectief insecticide en wordt wel gebruikt op gember buiten de EU.

Nynke Kramer, hoofddocent toxicologie

De NVWA test steekproefsgewijs of dat allemaal goed gaat. Hoe vaker er verboden of te hoge hoeveelheden pesticiden op geïmporteerde producten zitten, hoe scherper het toezicht op deze producten. Soms zijn er ook willekeurige controles, vertelt de NVWA.

Op 10 procent van de gember zitten te veel bestrijdingsmiddelen

Producenten kunnen Stichting Food Compass inschakelen om steekproeven te doen. "Verse gember controleren we gemiddeld 35 keer per jaar", laat de stichting weten. "In de afgelopen drie jaar is bij 10 procent van de analyses een stof gevonden die de maximale limiet overschreed."

Door het huidige systeem kan vervuilde gember erdoorheen glippen. "Niet alle partijen die geïmporteerd zijn, worden gecontroleerd", zegt ook Food Compass.

In juli werd het in de EU verboden insecticide chloorpyrifos aangetroffen op verse gember in Nettorama-supermarkten. Chloorpyrifos kan bij langdurige blootstelling het risico op kanker verhogen en effect hebben op het zenuwstelsel en specifiek de hersenontwikkeling, vertelt Kramer.

"Het is een relatief goedkoop en effectief insecticide en wordt wel gebruikt op gember buiten de EU", zegt de hoofddocent. "Het kan ook dat chloorpyrifos is gebruikt op andere landbouwproducten die in de buurt van de gember zijn geteeld. Dat heet kruisbesmetting."

Gember tegen misselijkheid Helpt gemberthee echt tegen zwangerschapsmisselijkheid? Ouders van Nu zocht het uit.

Nettorama haalt gember uit de schappen

Bij de gember van Nettorama ging het in de zomer om zo'n hoog gehalte, dat het risico op acute klachten niet uitgesloten kon worden. Misselijkheid is een van de mogelijke klachten. "Dan gaat het meteen uit de schappen", weet Kramer. De supermarktketen wil niet reageren op onze vragen over het voorval.

Gelukkig zijn de hoeveelheden die normaliter aangetroffen worden niet zo groot en worden bij het vaststellen van de limieten grote veiligheidsmarges toegepast, benadrukt Kramer. "En je kunt er niet snel te veel van eten, omdat de gember uit de schappen worden gehaald. De risico's op echte gezondheidsklachten zijn dus gering."

Aanbevolen artikelen