Minder alcohol drinken: de behoefte aan alternatieven groeit

Steeds meer mensen zijn op zoek naar een bewustere leefstijl en kiezen voor minder of geen alcohol. De markt van alcoholvrije dranken groeit dan ook snel. Twee kenners vertellen over de ontwikkelingen op dat gebied.

Door Mirjam Bedaf

Een etentje met een alcoholvrije bubbel als aperitief, alcoholvrije cocktails op de kaart van je favoriete restaurant, of een vrijdagmiddagborrel met ook 0.0-bier: we kijken er niet meer van op.

De behoefte aan alcohol verandert op alle niveaus, ziet ook foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. "Mensen drinken bijvoorbeeld alleen nog in het weekend, drinken helemaal geen alcohol meer, of wisselen tijdens een avondje uit alcohol met geen alcohol af."

Ze zijn niet tegen alcohol an sich, helemaal niet zelfs. Maar steeds meer mensen denken na over hun alcoholgebruik. Ze zijn op zoek naar alternatieven, ze willen niet de hele avond cola of bronwater. Sober curious wordt deze trend ook wel genoemd. "Een goede Nederlandse vertaling van deze term is er niet, maar het staat voor: nieuwsgierig zijn naar een leven zonder alcohol, en bewustwording van de manier waarop alcohol je leven beïnvloedt", legt Brouwer uit.

"Na een paar glazen wijn voel je je de volgende ochtend minder goed. En er is een groeiende groep mensen die dat niet meer wil", vertelt Wim Boekema. Volgende week opent hij in de Jordaan in Amsterdam zijn derde filiaal van de alcoholvrije slijterij NIX & NIX. Later dit jaar volgen nog filialen in Amersfoort en Tilburg.

"We weten inmiddels allemaal dat alcohol gewoon niet goed voor je is", zegt Boekema. Dat mensen op zoek zijn naar originele alternatieven merkt hij in zijn winkels. "Alcoholvrij bier kennen we inmiddels wel. Steeds meer mensen ontdekken de speciaalbieren en wijnen. En ook spirits als gin, rum en whisky, om mooie cocktails mee te maken, winnen aan populariteit."

Alcoholvrije markt heeft steeds meer te bieden

Naast de 'traditionele' vervangers, zoals bier en wijn waar de alcohol uit is verwijderd, komen er steeds meer nieuwe dranken op de markt, zoals gefermenteerde dranken, kombucha, bijzondere vruchtensappen, champagne op basis van thee.

Boekema ziet verder steeds meer elixers - dranken op basis van allerlei kruiden of paddenstoelextracten. "Functionele dranken waarvan je net als bij alcohol een beetje ontspant. Een drankje met valeriaan als slaapmutsje bijvoorbeeld, of iets met cafeïne als party starter."

De smaak van alcoholvrije drank is vaak een eyeopener. Die ontdekking voor de zintuigen, dat is denk ik wel de grootste trend.

Wim Boekema, eigenaar van keten NIX & NIX

Een drankje zonder alcohol moet volgens Boekema wel meer zijn dan een product waar geen alcohol in zit. "Op de eerste plaats moet het natuurlijk lekker zijn, en daarnaast is het prettig als het minder calorieën bevat", vertelt hij. "Alcoholische dranken zijn nou eenmaal caloriebommen. Om alcohol te maken is veel suiker nodig. Alcoholvrij bier bevat ongeveer de helft minder calorieën dan gewoon bier, en wijn tot 80 procent minder. In alcoholvrije gin zitten zelfs helemaal geen calorieën, en in elixers - vaak op waterbasis - ook maar weinig."

Consumenten gaan volgens Boekema steeds een stapje verder. "Ze komen eerst voor een fles alcoholvrije wijn - die overigens de afgelopen jaren veel beter van kwaliteit is geworden - en kopen daarna steeds bijzonderdere dranken. De smaak van alcoholvrije drank is vaak een eyeopener. Die ontdekking voor de zintuigen, dat is denk ik wel de grootste trend."

