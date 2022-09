Koken op minder (of zelfs helemaal geen) gas doe je zo

Nog lang niet alle Nederlandse huishoudens koken elektrisch. Maar hoe kook je in tijden van gascrisis zonder gas te gebruiken? We vroegen experts om raad.

Door Chantal van Wees

6 procent van ons gasverbruik per jaar gaat op aan koken op gas, zegt energie-expert Joris Kerkhof. "Met de huidige gasprijzen komt dat neer op gemiddeld 55 cent per dag. Dat lijkt misschien weinig, maar voor de vele huishoudens die tegen nog meer prijsstijgingen aanlopen is het geen slecht idee om eens te kijken hoe je dit verbruik omlaag kan krijgen."

Tips om gasverbruik tijdens het koken te minderen:

Gebruik niet te veel water. Hoe kleiner de hoeveelheden, hoe minder water je nodig hebt en hoe eerder het water kookt.

Is je water aan de kook? Zet het vuur dan laag, zodat het water net blijft koken.

Doe de deksel op de pan, zodat je zo min mogelijk warmte verliest.

Gebruik een snelkookpan voor gerechten met een lange kooktijd.

Wok je groente eens in plaats van ze te koken. Zo kun je ook nog eens sneller aan tafel.

Zet een kleine pan ook op een kleine gaspit. Zo voorkom je veel warmteverlies langs de zijkant van de pan.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je voedsel helemaal niet meer te verwarmen. Maar is dat wel zo gezond als raw food-aanhangers beweren? "Dat betekent geen vlees, vis of eieren, want die moeten gekookt of gebakken worden om bacteriën te doden", zegt hoogleraar in de voedingsleer Martijn Katan.

"Minder vlees en ei is prima", vindt de hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Maar nul is niet ideaal." Je moet dan veel melk drinken en kaas eten om aan je vitamine B12 te komen. Ook aardappelen, rijst en pasta zijn volgens Katan rauw niet eetbaar. "Kinderen krijgen op zo'n dieet al gauw te weinig calorieën en eiwit binnen voor de groei. Van rauwe groenten kun je minder op dan van gekookte."

Koken met de magnetron

Met een magnetron kun je hele maaltijden bereiden. Het is goedkoper dan koken op gas, maar er doen een hoop verhalen de ronde dat de magnetron voedingswaarden zou vernielen. Onzin, zegt Katan. "Effecten van de magnetron op het vitaminegehalte in eten en op de vorming van ongewenste stoffen zijn uitgebreid onderzocht."

Magnetronkoken komt daar even goed uit als koken of bakken, en soms beter. "Met name vitamine C en foliumzuur in groenten lijken in de magnetron iets beter behouden te blijven dan bij gewoon koken."

Kinderen krijgen op een dieet van rauw voedsel al gauw te weinig calorieën en eiwit binnen

Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer VU

Koken met een hooikist

Voor budgetlifestylecoach Minke van Kuijen, alias Gierige Gerda, is een hooikist dé oplossing voor koken met heel weinig gas: "Een slowcooker kan ook maar kost toch elektriciteit, terwijl een ecostoof of hooikist niets verbruikt."

Wat is een hooikist? Van Kuijen noemt het "een beetje terug naar grootmoeders tijd", omdat het ooit gebruikelijk was om een pan onder de dekens in de bedstee te laten garen. "Het is een soort slaapzak waarin je je maaltijd in een pan, nadat je de ingrediënten hebt laten koken, laat uitgaren."

Je kunt er aardappelen en rijst, maar ook stoofschotels mee bereiden. Je bakt het vlees aan, laat de ingrediënten koken en zet de pan vervolgens acht uur in de hooikist. "Alle smaken mengen met elkaar, zodat het niet alleen goedkoper maar ook lekkerder wordt", zegt Van Kuijen. "De hooikist is online te koop voor 120 euro. Maar je kan er ook zelf een maken van een slaapzak."

