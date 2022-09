Ultiem herfstdrankje: zo maak je Pumpkin Spice Latte

Volgens liefhebbers van het drankje begint de herfst pas écht op het moment dat de Pumpkin Spice Latte weer verkrijgbaar is. Wat is het voor drankje, waar koop je het en hoe maak je het zelf?

Door Anne van Asseldonk

Op sociale media is de populariteit van de Pumpin Spice Latte (PSL) goed zichtbaar. Alleen al op TikTok zijn er talloze video's over deze herfstdrank te vinden. In de herfst gebruiken Starbucks-klanten wereldwijd de hashtag #PSL gemiddeld in meer dan drieduizend tweets per dag, berekende de koffieketen.

Het was het Amerikaanse bedrijf dat in 2003 het drankje ontwikkelde. Vier jaar later stond PSL in Nederland op de kaart. Daar was het volgens een woordvoerder van de keten meteen een succes. "Fans tellen wereldwijd af tot de PSL weer verkocht wordt. Het markeert voor velen echt de verandering van het seizoen."

De oogsttijd van pompoenen begint in september, weet Betina Oostveen, oprichter van foodblog Betty's Kitchen. Vandaar dat pompoenen rond die tijd alom verkrijgbaar zijn en voor velen de herfst symboliseren. "Voor mij is Pumpkin Spice Latte het ultieme herfstkoffiedrankje. Als ik koek- en speculaaskruiden ruik, denk ik sowieso meteen aan een knisperend haardje en blaadjes die vallen. Die kruiden zijn voor mij herfst in een potje."

Een klassieke versie bestaat uit gestoomde melk, koffie, pompoenpuree, suiker(siroop) en pumpkin spice-kruiden. Daar komt vaak nog een toef slagroom bovenop. "Ik voeg hier zelf nog vanille-extract aan toe. Of je kunt een beetje verse merg uit een vanillestokje nemen", tipt Oostveen. Je kunt ook plakjes verse gember, kaneelstokjes of kardemom toevoegen. Of pimentkorrels en kruidnagel. Met een thee-ei of kruidenzeef voorkom je dat er stukjes in je drankje achterblijven.

Personaliseer je PSL

Je kunt je PSL ook vegan of diet friendly maken. Oostveen: "Ik ben lactose-intolerant en neem dus plantaardige melk. Ik gebruik het liefst een plantaardige melk die goed schuimt, bijvoorbeeld een barista-uitvoering. Hier maak ik in de opschuimer cappuccinoschuim mee. Zo heb je niet eens slagroom nodig."

Voor de pompoenpuree rooster je blokjes vruchtvlees van een pompoen in twintig tot dertig minuten gaar in de oven (180 graden, 165 graden hete lucht). Als je pompoenpuree overhebt, kun je die invriezen in een ijsblokjesvorm. Die blokjes gebruik je voor je volgende PSL. De ijsblokjes ontdooien tijdens de bereiding vanzelf in de melk.

Dit heb je nodig voor Pumpkin Spice Latte

200 milliliter (plantaardige) melk

1-2 eetlepel pompoenpuree

1 eetlepel suiker

½ theelepel pumpkin spice-kruiden (of speculaaskruiden)

1 theelepel vanille-extract

1 vers gezette (espresso)koffie (zo'n 60 milliliter)

Zo maak je het

Verwarm de melk, pompoenpuree, suiker en kruiden in een sauspannetje op middelmatig vuur. Breng het mengsel net tegen het kookpunt en haal dan van het vuur. Roer de vanille door het mengsel. Pureer met een staafmixer tot een glad geheel (ook om eventuele klontjes pompoen fijn te malen). Je kunt hier direct de koffie bij gieten, maar je kunt deze ook na stap 3 toevoegen en doorroeren. Giet de Pumkin Spice Latte in een grote mok en garneer met een toef slagroom. Bestrooi met nog een extra snufje pumpkin spice-kruiden.

Bron: Betty's Kitchen

