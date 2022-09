Koelkast open en weer dicht: hoe verspil je zo min mogelijk energie?

Doe jij de koelkastdeur steeds open en dicht wanneer je je boodschappen opbergt? Of laat je de deur juist de hele tijd openstaan? Iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes. Maar welke methode is het efficiëntst als je op je energieverbruik wil letten?

Door Ellen Den Hollander

Het openen van je koelkast kost geld. Gaat de deur open? Dan kost dat je tussen de 3 en 10 procent extra energie. Anders gezegd: als je de deur goed dichthoudt en het beperkt tot 3 procent, bespaar je ongeveer 25 kWh per jaar. Bij een stroomprijs van 60 cent per kWh komt dat neer op ongeveer 15 euro per jaar.

Deze besparing geldt overigens alleen voor oudere koelkasten. Voor nieuwe koelkasten is de besparing ongeveer de helft minder, zegt Milieu Centraal. Het gaat niet om megabedragen, maar het loont wel om erover na te denken, zeker in deze tijd van dure energie.

Maar hoe ruim je je boodschappen zo efficiënt mogelijk op? Dat is volgens Joyce Donat van de Consumentenbond simpel. Zet je boodschappentassen zo dicht mogelijk bij de koelkast en dan hup, alles in één keer alles erin. Dus niet open en dicht en daarna weer open en dicht. "Op die manier is de deur zo kort mogelijk open. Het scheelt energie. Al gaat het wel om minibedragen, want een koelkast verbruikt niet zoveel."

Hoeveel verbruikt je koelkast? Een koelvriescombinatie met energielabel B verbruikt zo'n 120 kWh per jaar aan stroom. Een model met label E verbruikt 230 kWh: bijna twee keer zoveel. Dat scheelt jaar in, jaar uit 110 kWh per jaar. (Bron: Milieu Centraal)

Dan gaat het wel om nieuwe koelkasten. Die zijn behoorlijk zuinig. "Als je er een hebt die vijftien jaar of ouder is, dan is het goed om hem te vervangen. Bij andere apparaten is er ook een verschil, maar bij koelkasten is het verschil tussen oudere modellen en nieuwe groot", weet Donat.

De koelkast snel sluiten is dus belangrijk, maar dan moet hij wel goed dichtzitten. "Controleer of je deur goed sluit. Door een kier verlies je veel kou en dat kost energie", zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. Om te voorkomen dat er een kier ontstaat, adviseert Milieu Centraal om het rubber regelmatig schoon te maken. Dan blijft het soepel en sluit de deur goed.

Op welke temperatuur moet je je koelkast zetten?

Een constante temperatuur van 4 graden in je koelkast is belangrijk. "Bij die temperatuur bederven producten minder snel en groeien bacteriën nauwelijks", zegt Van der Vossen.

Veel mensen weten niet hoe koud hun koelkast moet zijn. "We hebben vorig jaar vijfhonderd consumenten gevraagd naar de temperatuur in hun koelkast", zegt Van der Vossen. "We stuurden een thermometer mee. De gemiddelde temperatuur die deelnemers maten was 5,6 graden." Er zaten ook koelkasten tussen waarbij de thermometer 7 graden aanwees. "Net iets te warm voor het bewaren van voedsel."

Meer besparingstips voor de koelkast

Laat je koelkast niet onnodig hard werken. Zet hem niet naast een warm apparaat als een oven of vaatwasser. Laat minstens 10 centimeter tussen de koelkast en de muur, zodat de warmte weg kan.

Laat etensrestjes eerst buiten de koelkast afkoelen. Dat gaat snel als je de pan of kom in een bodem koud water zet. Andersom geldt dat je bevroren producten het beste in de koelkast kunt laten ontdooien. De kou helpt dan mee de koelkast te koelen.

Ontdooi het vriesgedeelte van de koelkast of de vriezer regelmatig. Met een ijslaag verbruikt je vriezer of vriesvak meer energie.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen