Nog even en je kan in de Verenigde Staten paarse 'gezondere' tomaten kopen

De paarse tomaat is nog één stap verwijderd van verkoop in de Amerikaanse supermarkten en groenteboeren. De genetisch gemodificeerde paarse tomaat is goedgekeurd door één organisatie maar wacht nog op goedkeuring van een andere.

Door Eimert Pruis

De paarse tomaat smaakt net zo als een rode tomaat en ruikt ook hetzelfde. Het verschil is de kleur, maar er zouden ook veel gezondheidsvoordelen aan de paarse groente zitten.

De tomaat is namelijk door een groep Britse en Amerikaanse wetenschappers gemaakt. Het gaat dan om paarse pigmenten die veel gezondheidsvoordelen bieden. Zoals je die ook ziet in bijvoorbeeld blauwe bessen, bramen en aubergines.

"Er zitten heel veel antioxidanten in", zegt de Britse onderzoeksleider en biochemicus Cathie Martin tegen CNN. "De onderzoeken na het produceren van deze tomaat zijn indrukwekkend. Zo leefden muizen die veel risico hadden op kanker ongeveer 30 procent langer nadat ze van de paarse tomaten hadden gegeten, dan de kankergevoelige muizen die de normale rode tomaten aten."

'Door de paarse kleur kan de consument een duidelijk keuze maken'

De onderzoekers zijn ook blij dat de tomaat een duidelijk andere kleur heeft dan de bekende rode, groene en gele tomaten. "Het geeft de consument een duidelijke keuze".

De dieren en planten inspectieservice van het Amerikaanse ministerie van Agricultuur ziet geen gezondheidsnadelen van de paarse tomaat en heeft die daarom goedgekeurd.

Nu moet de Voedsel en Medicijnautoriteit in de VS de paarse tomaat nog goedkeuren. Dan beginnen de marktonderzoeken. De wetenschappers zijn optimistisch gestemd. "Consumenten zijn altijd een beetje huiverig ten opzichte van genetisch gemodificeerd voedsel. Maar we zien dat ze de laatste jaren openstaan voor verandering. Het is tijd om voedsel aan te passen en zo optimale gezondheidsvoordelen eruit te halen."

Begin 2023 moet de paarse tomaat in de Amerikaanse schappen komen te liggen.

