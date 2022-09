Je baby van vier maanden mag vast voedsel proberen: wat geef je te eten?

Na vier maanden borst- of flesvoeding breekt de periode aan waarin een baby langzaamaan vast voedsel leert eten. Een leuk maar ook spannend hoofdstuk voor ouders. Wat mag een baby wel en nog niet hebben?

Door Mirjam Bedaf

Veel ouders kijken uit naar het moment dat hun baby kan beginnen met hapjes. "Als je baby vier maanden is, kun je hiermee starten", vertelt kinderdiëtist Angelique Kaldenbach. "Je kunt met bijna alle gezonde voedingsmiddelen beginnen. Het meest gebruikelijke is een paar hapjes gepureerde groente of fruit. Dat is puur om te oefenen. Vanaf zes maanden hebben ze het voedsel nodig om te groeien."

De meesten beginnen met gepureerd voedsel. Er zijn ook ouders die heel bewust kiezen voor de zogenoemde Rapley-methode. Dan geef je je kind stukjes eten die hij zelf in zijn mond kan stoppen. "Ons advies is dat deze methode pas veilig is als het kindje goed rechtop kan zitten en goed kan slikken en kauwen", zegt Madelon Hendriks, jeugdverpleegkundige bij het consultatiebureau GGD Gelderland-Zuid. "Geef de grotere stukken dus pas als je baby eraan toe is. Je kunt ook eerst met gepureerd voedsel beginnen. En daarna bied je groente en fruit langzaam - vanaf zes maanden - steeds wat grover aan."

In de periode tussen de vier en zes maanden mogen ouders ook al oefenen met een stukje lichtbruin brood zonder korst - als de oefenhapjes goed verlopen. Later kun je dat gaan beleggen met bijvoorbeeld groente- of zuivelspread. "Een plakje kaas of smeerkaas liever nog niet", zegt Hendriks. "Dat bevat veel verzadigde vetten en zout."

Goede alternatieven zijn volgens haar hüttenkäse of mozzarella. Ook geef je ze liever nog geen leverpastei of -worst. "Als alternatief zou je vegapaté kunnen nemen, maar let dan wel op de hoeveelheid zout. De nieren van baby's kunnen dit nog niet goed verwerken."

Rond dezelfde tijd kun je ook de warme maaltijdhap gaan uitbreiden met wat pasta, aardappels of rijst. Kaldenbach: "Bij zes maanden is het advies ongeveer anderhalve eetlepel groenten, eenzelfde hoeveelheid aan aardappelen, rijst of pasta, plus een halve eetlepel vlees, vis, of vleesvervanger als ei of peulvruchten als eiwitbron."

"Ook is het goed een halve theelepel olie of margarine toe te voegen", zegt Kaldenbach. "Dat wordt nogal eens vergeten, maar die bevatten gezonde onverzadigde vetten. Vanaf acht maanden is het advies drie tot vier eetlepels groente, drie eetlepels koolhydraten, een eetlepel eiwit en een theelepel vet. Eet je kind meer of minder dan is dat ook prima."

Is het goed om pindakaas aan te bieden tegen allergie?

Verder wordt tegenwoordig aangeraden om baby's voor de leeftijd van acht maanden pinda en ei aan te bieden, om een voedselallergie te voorkomen. Kaldenbach: "Het consultatiebureau attendeert ouders hierop. Het gaat als volgt: op dag één geef je een halve theelepel pindakaas, dag twee een theelepel en dag drie drie theelepels. Je kunt de pindakaas mengen door fruit of groente, op een boterham smeren of gewoon van de lepel geven."

Als het goed gaat, is het belangrijk om wekelijks minimaal drie theelepels te blijven geven. Voor ei geldt ongeveer hetzelfde schema, maar dan met respectievelijk een theelepel, een eetlepel en twee eetlepels. "Het advies is om daarna wekelijks een half ei te blijven geven", zegt Kaldenbach. "Voor zuigelingen met eczeem of aanleg voor allergie is dit extra belangrijk, dan is het advies om pinda en ei vóór de leeftijd van zes maanden te geven met een voorzichtiger schema. Overleg op het consultatiebureau hoe je dit het beste kunt doen."

Aan zoete smaken hoeven ze niet te wennen. Baby's hebben geen koekjes of diksap nodig. Het kan natuurlijk, maar waarom zou je het doen?

Angelique Kaldenbach, kinderdiëtist

Van zoete drankjes en tussendoortjes zijn beide deskundigen geen fan. "Helaas liggen in de supermarkt verschillende koekjes en doosjes gedroogd fruit voor baby's in het schap", zegt Hendriks. "Maar waarom zou je het aanbieden? Op deze leeftijd zijn ze tevreden met een korst brood of een soepstengel. Suiker is een dikmaker en bovendien slecht voor de tanden."

"Aan zoete smaken hoeven ze niet te wennen", zegt Kaldenbach. "Baby's hebben geen limonade of diksap nodig. Het kan natuurlijk, maar waarom zou je het doen? Beter leer je ze zo vroeg mogelijk aan om vooral water of thee zonder suiker of honing te drinken."

Als gezonde tussendoortjes noemt Hendriks een stukje zacht fruit, wat gekookte groente, mais- of boekweitwafeltjes, een soepstengel, een toastje met zoutarme groentespread of een stukje broodkorst met zoutarme humus, pindakaas, notenpasta, ei of geprakte avocado. "Niet te veel rijstwafels. In alle rijstproducten zit een kleine hoeveelheid arseen." Een teveel van deze stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

"Het gaat om richtlijnen", zegt Hendriks. "Kijk vooral naar je eigen baby. Elke kind heeft zijn eigen tempo. Als het bij zes maanden nog geen vlotte eter is, maak je niet meteen zorgen. Dat is helemaal niet erg. Gewoon lekker blijven oefenen en eten blijven aanbieden."

