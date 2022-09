Slim boodschappen doen: ga niet aan het eind van de dag en let op de kiloprijs

Als de boodschappen almaar duurder worden, moeten we nog slimmer levensmiddelen inslaan bij de supermarkt. Welke valkuilen zijn er? En hoe hobbel je eromheen? Hieronder vind je verrassende inzichten om verleidingen te weerstaan en te bezuinigen op de boodschappen.

Door Ellen Den Hollander

Voor wie het nog niet weet: voordeelverpakkingen lijken supervoordelig, maar zijn dat vaak niet. Minke van Kuijen - op Instagram actief als Gierige Gerda - ziet het elke week gebeuren als ze de reclamefolders uitpluist. "Ze zijn zelden echt voordelig", zegt de besparingsexpert. "Als je gaat berekenen wat er in een voordeelverpakking zit, dan zie je steeds vaker dat zo'n product per stuk duurder is dan bij een gewone verpakking."

Nog zo'n instinker: verschillende verpakkingen met verschillende inhoud. "Ik zeg altijd: kijk naar de prijs per kilo, liter, stuk. Dan kun je producten echt vergelijken", zegt Van Kuijen. "En wat supermarkten ook doen: van een groentemerk bijvoorbeeld blikjes twee voor de prijs van één. En als voorbeeld staan er dan twee maisblikjes van 200 gram voor 2,99 euro. Terwijl de kidneybonen goedkoper zijn. Dus je moet altijd even kijken wat jouw product kost."

Met een recordinflatie van 10 procent in augustus zoeken steeds meer consumenten naar aanbiedingen, weet Van Kuijen. Het aantal volgers van haar Instagram-account verdubbelde afgelopen half jaar tot ruim 40.000. Ze geeft tips om ondanks de hogere prijzen de totaalprijs op de kassabon zo laag mogelijk te houden. "Van sommige huismerken zie je nog weleens een aanbieding. Kijk dan goed naar het verschil met de normale prijs. Met huismerken wordt niet veel gestunt, maar als er korting is, is het vaak wel goedkoper."

Folders lezen is ook een kunst. "In de folder triggeren ze je met grote, rode letters. Dan denk je: dat moet wel een goede aanbieding zijn. Terwijl de beste aanbiedingen vaak in een klein hoekje in de folder verstopt zijn." Het zou kunnen dat op de opvallende aanbiedingen een hogere winstmarge zit. "Toen supermarkten nog met de prijs van bier mochten stunten, zetten ze vaak producten als chips ernaast. Die waren niet in de aanbieding en daar maakten ze winst op."

Ga niet aan het einde van de dag boodschappen doen

Als het om groenten gaat, tipt Van Kuijen om ze zelf te snijden - "Dat scheelt de helft!" - of naar het vriesvak te lopen als je toch het gemak van gesneden groenten wil. "Dan heb je gemak en het is vaak goedkoper dan vers."

Bij verse producten kan het lucratief zijn om te kijken naar de verschillende opties. "Bij een luxeproduct als avocado ben je vaak bijna het dubbele kwijt als je er maar één koopt. Daar heb je gek genoeg wel weer een volumevoordeel." Ook dan loont het om naar de prijs per kilo te kijken. Die staat altijd vermeld, want daartoe zijn supermarkten verplicht.

Supermarkten bieden klanten wel steeds vaker de mogelijkheid om minder mooie groenten te kopen, zoals te kromme, dikke of korte producten. Of groenten die een plekje hebben.

Consumenten kunnen veel strategieën gebruiken om niet te duur uit te zijn, weet Philip Jordanov, cognitief neuropsycholoog bij Neurofied. "Voor het boodschappen doen een plan maken. Niet aan het einde van de dag gaan, omdat je dan minder mentale energie hebt. En een lijstje maken en je daaraan houden. Maar supermarkten hebben ook een rol. Die gebruiken inzichten uit de psychologie om mensen zoveel mogelijk te laten kopen."

Het mag van hem wat klantcentrischer: "Wat al wat wel goed gaat, is dat supermarkten veel meer bezig zijn om fruit en groente aantrekkelijk te presenteren. Dan neemt de verkoop toe, blijkt uit onderzoeken."

Jordanov: "Supermarkten, gooi het roer om. Je wordt als consument nog steeds enorm beïnvloed, ook al merk je dat niet altijd. Op veel producten op ooghoogte zit een hoge marge, bij de kassa staan koude dranken en dure snacks. En snoep ligt op ooghoogte van kinderen, dat is nog erger. Dit is financieel nadelig, zeker als je al moe bent. Dan ben je vatbaar voor impulsaankopen."

Bekijk je bankafschriften om te zien hoeveel je uitgeeft

Wie dat wil voorkomen, kan overwegen bewuster boodschappen te doen. "Baseer je koopgedrag niet op momentopnames en enkele tripjes naar de supermarkt, maar kijk goed naar je maandelijkse uitgaven", adviseert Jordanov. "Dan bekijk je de bankafschriften om te zien wanneer je hoeveel hebt uitgegeven. Dan kun je kijken of je op sommige punten kunt schaven of bewuster boodschappen kunt doen. En aan het begin van de maand een budget opstellen. Door afstand te nemen, kun je een plan maken."

De neuropsycholoog doet dat zelf ook. "Dan zie ik bij mezelf en mijn naasten dat dit echt scheelt. Op het moment zelf is het moeilijk om goede keuzes te maken. Want je ziet twee chocoladerepen voor de prijs van één en die neem je mee. In een ruimer tijdsbestek is het makkelijker om helder na te denken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen