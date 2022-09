Ophokplicht deels opgeheven: hoe weet je of jouw ei van een vrije kip komt?

Er zijn weer vrije-uitloopeieren te koop, nu de ophokplicht in het oosten van Nederland is opgeheven. De kippen moesten binnen blijven vanwege het risico op vogelgriep. Andere vrije-uitloopkippen en biologische legkippen zitten al sinds 26 oktober 2021 binnen, soms met een overdekte buitenruimte. Hoe kun je weten of de kip die jouw ei heeft gelegd alweer naar buiten mag?

Door Germieke Smits

"Ongeveer twee derde van alle legkippen wordt gehouden aan de vrijgegeven oostkant van Nederland", vertelt Petro Boon, inkoper van onder andere Blije Kip-eieren. "Er zijn dus weer veel vrije-uitloopeieren. Ook alles in de Blije Kip-doosjes klopt weer. Rondom Barneveld zitten ook veel pluimveebedrijven, maar dat gebied zit dus nog op slot."

Scharrelkippen komen niet buiten. "Vrije-uitloopeieren die eigenlijk scharreleieren zijn hebben een speciaal etiket. En er zijn kaartjes bij het schap", laat Albert Heijn weten. Jumbo gebruikt indien nodig aangepaste doosjes, net als Lidl. "Wij informeren de klant in de winkel en op de site, wanneer het van toepassing is", zegt een woordvoerder van PLUS.

Als je er zeker van wil zijn dat je ei van een 'vrije kip' komt, kun je via de code op het ei kijken of het boerenbedrijf aan de oostkant van Nederland gevestigd is, waar geen ophokplicht meer geldt. Dat kan met de app Eicode. Het is nog niet bekend of en wanneer de ophokplicht in heel Nederland wordt opgeheven.

Biologische kippen, lopen die wel buiten?

Aan een doosje biologische eieren kun je niet aflezen of de kip nog binnen zit of niet. Er kan zelfs op de doosjes staan dat ze "vrij uitlopen in de open lucht", terwijl dat niet zo is. Dit kun je alleen checken door de code op het ei af te lezen. Biologische eieren mogen namelijk gewoon als biologisch worden verkocht, of kippen nu al tien maanden binnen zitten of weer naar buiten mogen. Dat bevestigt SKAL Biocontrole, dat controleert op de Europese eisen voor het Biologisch-keurmerk.

Bij biologische eieren zit het weer anders. Die krijgen niet het etiket 'scharrel', ook al zitten ze binnen. "Er gelden voor biologische kippen andere eisen", vertelt een woordvoerder van de Dierenbescherming. "Er zijn veel minder kippen per bedrijf en per vierkante meter. Dat geeft veel meer bewegingsvrijheid." Ook krijgen de kippen biologisch voer en moet er daglicht zijn in de stal.

"En als de biokippen binnen zitten, zorgt de pluimveehouder voor extra speelmateriaal en strooit hij graan", vertelt de woordvoerder van PLUS. Deze maatregelen zijn bedoeld om het natuurlijke gedrag van de kippen te stimuleren.

Bioboeren investeren veel in buitenruimtes, ze leggen begroeiing aan. Het is zuur dat ze er nu geen gebruik van kunnen maken.

Dick de Koning, voorzitter Biologische Pluimveehouders Vereniging

De Dierenbescherming vindt deze extra maatregelen goed. Toch haalt de leefomgeving het niet bij die van kippen die buiten komen. Dick de Koning, voorzitter van de Biologische Pluimveehouders Vereniging, is het daar mee eens. "Bioboeren investeren veel in buitenruimtes, ze leggen begroeiing aan. Het is zuur dat ze er nu geen gebruik van kunnen maken. Helaas zitten veel biopluimveebedrijven juist op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug."

De Dierenbescherming wil dat de ophokplicht direct wordt opgeheven zodra het weer kan, vertelt beleidsmedewerker Lisanne Stadig. De Koning vindt dat wel spannend; hij ziet dat de boeren in het oosten heel zenuwachtig zijn. "Sommigen hebben personeel ingehuurd om watervogels te verjagen. Sommigen zien hun kippen naar watervogels toe lopen in het veld. Dat is Russische roulette. De vraag is niet of, maar wanneer er griep uitbreekt. Binnen zitten is wat dat betreft misschien wel beter voor het dierenwelzijn."

Is vaccinatie een goede oplossing tegen vogelgriep?

Grote, nieuwe overdekte uitlopen zouden een oplossing kunnen zijn. "Aanpassing van stallen? Dat wil je niet en mag lang niet altijd", reageert Boon. "Daar zijn vergunningen voor nodig. En dan krijg je nog grotere stallen in het landschap." De Dierenbescherming vindt dat het niet de vrije uitloop kan vervangen. "Beter is het om veel begroeiing in de uitlopen te plaatsen, waardoor watervogels minder snel landen. Ook willen we minder bedrijven in pluimveedichte en waterrijke gebieden, en kleinere bedrijven."

De belangrijkste oplossing is vaccinatie, zegt De Koning, net als de Dierenbescherming en Blije Kip. Koning: "Samen met de gangbare pluimveeverenigingen maken we ons er hard voor. Het kan niet snel genoeg gebeuren. Want ik hou m'n hart vast."

