Insecten eten vies? Misschien lusten we ze wel in poedervorm

In sommige werelddelen is het eten van insecten normaal. Volgens de Wereldlandbouworganisatie doen wereldwijd ruim 2,5 miljard mensen het. Nederland is nog niet klaar voor het eten van meelwormen, maar misschien wel in de vorm van een eiwitpoeder.

Door Anne van Asseldonk

Ongeveer de helft van de Nederlanders zou bereid zijn om voedingsmiddelen te eten op basis van insecteneiwitten. Dat liet een enquête van OnePoll afgelopen voorjaar zien. Toch is het nog maar de vraag of voeding gemaakt van insecten in Nederland ooit echt van de grond komt.

Supermarkten kregen ze niet verkocht. Jumbo en Albert Heijn begonnen in 2015 met de verkoop van eetbare insecten en producten op basis van insecten. Consumenten reageerden in de eerste instantie enthousiast. Toch werden deze producten na een paar jaar uit de schappen genomen.

"De vraag ernaar was minimaal. Het was misschien nog iets te vroeg om deze producten te verkopen", zegt woordvoerder van Albert Heijn Pauline van den Brandhof.

Weerzin tegen nieuw voedsel

Weerzin tegen insecten eten speelt een grote rol. Onderzoeker consumentengedrag Muriel Verain geeft hiervan als reden het zogenaamde 'food neophobia' fenomeen. Dat is weerzin om nieuw voedsel te proberen en daar is heel moeilijk wat aan te doen. Terwijl de voordelen van insecten eten groot zijn. Ze zijn enorm eiwitrijk en bevatten vergelijkbare voedingsstoffen als vlees.

"Ruim twee derde van de eiwitten die we in Nederland consumeren, zijn dierlijke eiwitten", zegt Syta de Visser van insectenproducent Ÿnsect. "Die vraag neemt alleen maar toe door de stijgende welvaart en wereldbevolking. Ons voedselsysteem is niet optimaal voor duurzaamheid en daar moeten we stappen maken."

Veel mensen vinden het een onprettig idee om hele meelwormen in hun mond te stoppen.

Syta de Visser, Ÿnsect

Als de wereldbevolking alleen maar plantaardig gaat eten, ontstaat een ander probleem. "Er is best veel land en water nodig om plantaardig voedsel te telen", zeg De Visser. "Wij zien insecten echt als een nieuw en duurzaam alternatief."

Ÿnsect kweekt en verwerkt insecten voor menselijke consumptie. Het kweken gebeurt verticaal in kratten. Hierdoor is er weinig ruimte nodig. Ook qua CO2-uitstoot is het houden van insecten duidelijk minder belastend dan traditionele veeteelt. Dat komt doordat insecten restproducten eten van menselijke voeding. Een voorbeeld daarvan is bierborstel, een restproduct van bierbrouwerijen.

Op proeverijen zijn mensen enthousiast

Het bedrijf richt zich nu vooral op ingrediënten in poedervorm die voor sportvoeding of als vleesvervanger kunnen dienen. Voor het eten van hele, zichtbare insecten lijkt de Nederlander nog niet klaar. "Heel veel mensen vinden het een onprettig idee om hele meelwormen in hun mond te stoppen", zegt De Visser. "In Azië is men gewend om insecten in zijn geheel te eten. In de Westerse wereld zijn we nog niet zo ver."



De insecten onzichtbaar verwerken lijkt op de lange termijn de beste stap om mensen aan de insecten te krijgen, zegt ook onderzoeker Muriel Verein. Toch is het nog maar de vraag of insecten verwerkt tot ingrediënt als basis voor voedsel aan gaat slaan. Mensen zijn op proeverijen altijd enthousiast, maar dat is geen garantie.

"Ik kan ook niet zeggen of de consument er nu wel voor kiest. Het is echt een proces", zegt De Visser. "Maar als je kijkt naar de gezondheidsvoordelen en de duurzaamheid, dan geloven wij dat voedsel gemaakt op basis van insecteneiwit echt het verschil kan maken."

