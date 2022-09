Deze plantaardige alternatieven heb je als je lactose-intolerant bent

Rommelende darmen, een opgeblazen gevoel of winderigheid en diarree: als je lactose-intolerant bent, kun je last van je buik krijgen als je melkproducten gebruikt. Hoe komt dat? En welke plantaardige vervangers voor zuivel zijn gezond?

Door Hannah König

Lactose is een suiker die in melkproducten voorkomt, zogenoemde melksuikers. Normaal gesproken splitst je lichaam deze lactose in glucose en galactose die in je bloed kunnen worden opgenomen.

Dat doet je lichaam met het enzym lactase. Maakt je lichaam daar te weinig van aan, dan breek je niet alle lactose af en kun je last krijgen van je darmen.

Niet iedereen heeft last van een tekort aan lactase. Maar wie dat wel heeft, is lactose-intolerant. "Als je klachten hebt en denkt dat deze ontstaan door het eten en drinken van zuivel, maak dan een afspraak bij je huisarts. Laat onderzoeken of jouw klachten hier vandaan komen", zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum.

Met een vingerprik of ademtest achterhalen of je lactose-intolerant bent

In het ziekenhuis kun je een lactosetolerantietest doen. De Maag Lever Darm Stichting legt uit hoe deze test in zijn werk gaat: bij iemand die lactose-intolerant is, stijgt het bloedsuikergehalte in het bloed niet na het innemen van zuivel, doordat de melksuiker niet juist wordt afgebroken. Met een aantal vingerprikjes kun je dus al testen of je lactose-intolerant bent of niet.

Je kunt in het ziekenhuis ook een waterstofademtest doen. Bij dit onderzoek wordt waterstof in de uitgeademde lucht gemeten tijdens en na het drinken van een suikeroplossing. Een arts kan daarna aan de hand van de waarden bepalen of je lactose-intolerant bent.

Schrap niet zomaar zuivel uit je dieet

Sommige mensen die denken last van melkproducten te hebben, slaan tests over en schrappen preventief zuivel uit hun dagelijks leven. Dat is volgens Groenenberg niet verstandig. "Zuivel heeft specifieke voordelen voor je gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat het innemen van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid het risico op darmkanker vermindert. En het eten van yoghurt vermindert het risico op diabetes type 2."

De meeste mensen kunnen zonder klachten wel wat lactose verdragen.

Iris Groenenberg, voedingsexpert

"Als je lactose-intolerant blijkt te zijn, onderzoek dan welke hoeveelheid zuivel je wél kan verdragen. Een diëtist kan je hierbij helpen en in de meeste gevallen is het onnodig om zuivel compleet uit je dieet te schrappen. De meeste mensen kunnen zonder klachten wel wat lactose verdragen. Spreid deze hoeveelheid over de dag en vul de rest van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan met zuivelvervangers."

Tabletje is een makkelijke manier om toch zuivel te kunnen eten

Wie de smaak van koemelk lekker vindt, kan in de supermarkt kiezen voor lactosevrije melk. Daarin zijn de glucose en galactose al gesplitst. Maar er is volgens Groenenberg ook een andere manier om koemelkproducten te blijven eten en drinken: "Er zijn bij de apotheek en drogist tabletjes verkrijgbaar met het enzym lactase. Die zorgen ervoor dat je lichaam melksuikers afbreekt."

Sommige amandel- of haverdrankjes zijn niets meer dan gezoet water.

Iris Groenenberg, voedingsexpert

Zo'n tabletje neem je voor een maaltijd in. "Het is een makkelijke manier om toch zuivel te kunnen eten." Maar deze methode is alleen geschikt voor mensen met een lactose-intolerantie. De pillen werken niet bij mensen met een koemelkallergie.

Neem liever sojamelk dan haverdrink

Dat steeds meer mensen op het terras een latte macchiato met haverdrink in plaats van een cappuccino met koemelk bestellen, kan komen doordat veel consumenten steeds bewuster en duurzamer willen leven. Toch zijn amandel- en haverdrink volgens Groenenberg niet de volwaardigste alternatieven voor melk: "Sommige amandel- of haverdrankjes zijn niets meer dan gezoet water. Er zit vaak nauwelijks eiwit in."

Wie koemelk wil vervangen door een alternatief dat wel de voordelen van melk biedt, kan volgens de deskundige het beste gaan voor sojadrink of een sojadessert: "Sojadrink is gemaakt van sojabonen. De sojaboon is een peulvrucht en bevat dus eiwitten."

Kokosdessert en -drink kun je volgens het Voedingscentrum beter zo veel mogelijk laten staan. "Kokos bevat veel verzadigd vet en dat verhoogt het cholesterol in je bloed. Als je een zuivelvervanger kiest, ga dan voor een product met genoeg eiwit en voldoende toegevoegd vitamine B12 en calcium."

