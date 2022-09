Kunnen we door vervuiling nog met een gerust hart moestuinieren?

Moestuinieren is een mooie en milieuvriendelijke bezigheid, maar hoe gezond is het als je tuintje in een drukke stad naast de snelweg of een spoorbaan ligt, of op een voormalig industrieterrein. Waar moet je op letten als je een moestuin hebt en wat kun je doen om je gewassen te beschermen tegen schadelijke invloeden? Twee experts delen hun inzichten.

Door Anne van Asseldonk

Het RIVM waarschuwde onlangs mensen die groente en fruit telen binnen een straal van 1 kilometer rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, om deze gewassen niet te eten. Dit omdat door hoge concentraties van de schadelijke stoffen PFAS effecten op de gezondheid niet kunnen worden uitgesloten.

Zo'n oproep komt niet vaak voor. Grond in Nederland die als functie moestuin heeft, moet namelijk aan strenge eisen voldoen, weet Arjen Wintersen, environmental scientist bij het RIVM. "Als je een moestuin huurt, mag je ervan uitgaan dat de bodemkwaliteit in orde is. Overheden hebben doorgaans goed zicht op de bodemkwaliteit. Een hulpmiddel daarbij is de bodemkwaliteitskaart die eens in de zoveel tijd geactualiseerd moet worden."

Als de functie van een stuk grond verandert, is dat aanleiding voor nieuw bodemonderzoek, legt Wintersen uit. "Bijvoorbeeld als een braakliggend terrein als moestuin wordt ingericht. Er wordt dan gekeken of de grond voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de grond voor moestuinen."

Let op grond in eigen achtertuin

Kim Nelissen, oprichter van de website Moesmeisje.nl, heeft het zelf meegemaakt. "Ik pacht een stukje moestuin van een stichting waarbij ProRail officieel de eigenaar is. Hier heeft ooit industrie gestaan. Voor gebruik is destijds eerst alles grondig afgegraven en is overal nieuwe grond gestort."

In mijn achtertuin zet ik alles wat eetbaar is in een pot.

Kim Nelissen, moestuinier

Als de grond voor ingebruikname gesaneerd of onderzocht wordt, zijn verrassingen in principe uitgesloten. Dat was anders met de bodemkwaliteit in de tuin van Nelissen. In haar wijk in Utrecht stond vroeger een loodfabriek. Een paar jaar geleden is daar steekproefsgewijs onderzoek gedaan. Toen bleek dat er te veel lood in de grond zat.

"In mijn achtertuin tuinier ik nog wel, maar ik zet alles wat eetbaar is in een pot. Je kunt ook een verhoging in de grond maken en daar nog 15 tot 20 centimeter aarde ingooien. De meeste planten wortelen niet dieper dan dat", tipt Nelissen.

Gebruik geen grondwater om te besproeien

Daarnaast adviseert Nelissen om geen grondwater te gebruiken voor het besproeien of wassen van groente en fruit. "Gifstoffen zitten in de grond en zakken naar het water. Gebruik liever regenwater om de planten water te geven en drinkwater om ze te wassen."

Bij twijfel over de kwaliteit van de grond in de (moes)tuin kan navraag worden gedaan bij de gemeente of het bestuur van de moestuin, zegt Nelissen. "Ook kan een bodemtest worden uitgevoerd. Hier kun je een bedrijf voor inhuren. Er zijn ook online testen verkrijgbaar, maar de vraag is of je deze zelf goed genoeg kunt interpreteren."

Fijnstof is niet te vermijden

Aantasting van gewassen via de bodem is niet de enige route. Ook opwaaiend stof of fijnstof kan de planten vervuilen, zegt Nelissen. "Alle gewassen in Nederland kunnen naast snelwegen of bij drukke steden liggen. Dat houd je toch. Het is veel gevaarlijker als de vervuiling in de bodem zit en zo in de planten terechtkomt. Dat was je er niet uit. Wat er op de plant zit, was je er grotendeels af."

Wintersen adviseert de moestuinier zich niet al te veel zorgen te maken. "Ik teel ook in de achtertuin, maar weet niet precies wat de bodemkwaliteit is. Bij de bodemkwaliteitskaarten gaat het om grotere gebieden en niet per se om een achtertuin. Maar over het algemeen is er, op een paar hotspots zoals Dordrecht na, weinig mis met groente en fruit dat in moestuinen geteeld wordt."

