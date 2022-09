Dit zijn de voor- en nadelen van ingevroren groente en fruit

Groente en fruit halen we in de supermarkt liever bij de versafdeling dan uit het vriesvak. En een paar dagen later gooien we de niet meer zo verse en verlepte broccoli weg. Diepvriesgroente en -fruit hebben een slecht imago, maar is dat wel zo terecht?

Door Isabelle Voois

Vers fruit en verse groente verpieteren snel en dat leidt tot voedselverspilling, ziet diepvriesproductenfabrikant Iglo, dat daar onderzoek naar heeft laten doen.

Nederlanders hebben volgens de fabrikant vaak onvoldoende kennis over de voordelen van diepvriesproducten. Bijna de helft zou bijvoorbeeld niet weten dat diepvriesgroenten en -fruit net zoveel vitamines hebben als de verse variant in het schap en soms zelfs meer.

Natuurlijk preekt Iglo voor eigen parochie, maar levensmiddelentechnoloog IJsbrand Velzeboer ziet inderdaad voordelen in diepgevroren groente en fruit. "Het is een biologische wet dat direct na de oogst het biologisch verval intreedt. Maar als je een product goed koud bewaart, stel je het bederf zo lang mogelijk uit. Bij de groenteboer, hoe goed hij het ook bedoelt, verpietert het product binnen een paar dagen."

Verlepte spinazie is minder gezond

Het verval is sneller met warm weer zoals de afgelopen zomer, ziet Velzeboer. "Het product wordt niet giftig of gevaarlijk, maar bij verlepte spinazie kan de vorming van de schadelijke stof nitriet wel een ding zijn als je er bijvoorbeeld kindervoeding van maakt." Als een product minder vers is, verliest het ook vitamines. "Dus de voedingswaardekwaliteit gaat achteruit."

Ben je een fijnproever, dan kan ik me voorstellen dat je minder snel naar de diepvries grijpt.

Berdien van Wezel, diëtist

Iglo beweert dat zijn spinazie direct na het oogsten wordt ingevroren en daardoor zijn voedingswaarde en versheid behoudt. Hoewel er dus voordelen zijn bij het kiezen voor diepvriesproducten, zitten er ook wel wat mindere kanten aan. "De smaak kan minder worden. Als je aardbeien in de koelkast zet, verliezen ze een hoop aroma", zegt Velzeboer.

Ook diëtist Berdien van Wezel merkt dat een vriezer de smaak beïnvloedt. "Als je bijvoorbeeld een vers stuk zalm koopt, smaakt dat ook echt wel anders dan een stukje diepvrieszalm. Ben je dus een fijnproever, dan kan ik me voorstellen dat je minder snel naar de diepvries grijpt."

Geen sinaasappelen in de vriezer

Een diepvries in huis is handig, ook voor het tegengaan van voedselverspilling, zegt Van Wezel. "Je kunt bijvoorbeeld voor twee dagen koken en de tweede portie invriezen, zodat je die maaltijd later weer kan gebruiken. Dat is duurzaam en zo hoef je ook veel minder weg te gooien."

"En als je een keer een Indische rijsttafel maakt en je doet daar verschillende groenten in, kost dat heel veel tijd om alles vers te snijden. Dan kan je uit de diepvries ook per groentesoort allerlei soorten kopen. Het is heel makkelijk in het gebruik."

Niet alle groente en fruit is overigens in de vriezer te bewaren. Kijk hier dus van tevoren goed naar. "Als je bijvoorbeeld peterselie zonder speciale technieken invriest, wordt het een drama", zegt Velzeboer. "En sinaasappelen invriezen kun je ook vergeten."

Vries brood na aankoop snel in

Ook in de vriezer kan groente en fruit volgens Velzeboer verleppen. "Tot -4 graden Celsius kunnen de bacteriën groeien en tot -20 werken de enzymen nog", legt hij uit. "Die enzymen zijn een belangrijke factor, want die kunnen ranzigheid veroorzaken."

Je kunt dus veel invriezen, maar het is wel belangrijk om er een goede organisatie op na te houden, merkt Van Wezel op. "Als je vandaag bijvoorbeeld een vers brood koopt en het een dag later pas invriest, gaat de smaak en de kwaliteit wel wat achteruit. Over het algemeen kun je brood een maand in de diepvries bewaren."

Groenten kunnen weer veel langer bewaard worden. Dat kan wel tot een jaar. Fruit kan tussen de acht en twaalf maanden bewaard blijven en vis tussen de drie en zes maanden. "Zorg dus dat je het goed organiseert, wellicht met verschillende gekleurde stickers. Als je dat goed doet, hoeven de voedingswaarden en de smaak helemaal niet achteruit te gaan."

