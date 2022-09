Zo zorg je voor een gezonde lunchtrommel voor je kind

De inhoud van de gemiddelde lunchtrommel op de basisschool blijkt verre van gezond. Zo maak je als ouder gezonde keuzes en weet je zeker dat je kind gedurende een schooldag genoeg energie binnenkrijgt. "Je kind eten opdringen werkt altijd averechts."

Door Hannah König

Dat een gezonde lunch belangrijk is, weet iedere ouder. Toch gaan er in veel schooltassen van kinderen witte boterhammen met mierzoet beleg en suikerhoudende drankjes.

Nu de scholen weer zijn begonnen, is het belangrijk om hierbij stil te staan, zegt voedingswetenschapper Jaap Seidell van de Vrije Universiteit Amsterdam. Afgelopen week is de landelijke campagne Trommel zonder rommel van start gegaan. Dat is een initiatief van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) in samenwerking met diverse GGD's en het Voedingscentrum. Deze campagne stimuleert ouders en kinderen een gezonde schoollunch te maken en laat zien dat dit ook mogelijk is met een klein budget.

Veel 'ambachtelijk' brood is witbrood dat bruin is gekleurd, een ongelofelijke instinker.

Jaap Seidell, voedingswetenschapper

Uit onderzoek van de VU Amsterdam en Wageningen University & Research, waar Seidell bij betrokken was, blijkt dat 19 procent van de lunchtrommels alleen witbrood bevat. Slechts 6 procent van de trommels bevat groenten en 5 procent van de trommels bevat fruit. Seidell: "Kinderen eten te weinig vezels, groenten en fruit. Om goed te kunnen presteren, heeft een kind energie nodig uit gezonde voeding. Nu hoef je als ouder echt niet los te gaan met bonenwraps en verse visstukjes, maar je moet wel bewuste keuzes maken."

Bij de keuze voor brood gaat het in veel huishoudens mis. Volkorenbrood is belangrijk voor de inname van voldoende vezels. "Veel meergranen- of 'ambachtelijk' brood is witbrood dat bruin is gekleurd, een ongelofelijke instinker", zegt Seidell. "Kies voor volkoren, dan zit je goed. Koop geen koeken en repen met op de verpakking een plaatje van een aardbei of een bes, maar ga voor pure producten zoals vers fruit en snackgroenten."

Broodtrommel met aparte vakjes

Chef-kok Roberta Pagnier is moeder van twee kinderen. Voor haar dochter Anna (13) maakte ze jarenlang de feestelijkste trommels. "Ik gaf haar pasta- of couscoussalade mee naar school, bakte gezonde muffins en maakte groentespiesjes. Ze vond het allemaal even lekker."

"Mijn zoon Milo (5) daarentegen moet niets van mijn creatieve uitspattingen weten", zegt ze. "Hij eet het liefst een boterham met kaas, pindakaas of appelstroop. Ik geef hem volkorenbrood mee en laat hem zelf het beleg kiezen. Ik geef hem vrijheid, binnen kaders. Je kind eten opdringen werkt altijd averechts."

Seidell benadrukt hoe belangrijk het is om je kinderen betrekken bij eetkeuzes. "Je legt bij jonge kinderen een basis voor de toekomst, dus leer ze dat gezond eten lekker en leuk is."

Iets extra's hoeft geen koek of snoep te zijn, een lief klein briefje is altijd een succes.

Roberta Pagnier, chef-kok

Om de schoollunch leuk te maken, gebruikt Pagnier voor haar kinderen een bentobox, een broodtrommel met meerdere vakjes. "Zo'n trommel is praktisch, maar helpt ook om er iets gezelligs van te maken. Het fruit zit apart, waardoor het brood niet slap wordt. En het derde vakje kun je vullen met volkoren crackertjes, blokjes kaas, tomaatjes of gesneden fruit of groente."

Voor alle ouders die toch iets extra's willen meegeven, heeft de chef-kok een tip: "Dat hoeft geen koek of snoep te zijn. Een lief klein briefje is altijd een succes."

Kies voor water in plaats van pakjes drank

Niet alleen het eten in de gemiddelde broodtrommel is ongezond, dat geldt ook voor het drinken. Uit het onderzoek dat Seidell heeft gehouden blijkt dat maar liefst 43 procent van de kinderen suikerhoudende drankjes meekrijgt naar school. Seidell: "Pakjes drinken worden gezien als makkelijk, maar je kunt je kind beter aanleren gedurende de dag water te drinken. Dat is een belangrijke, gezonde gewoonte." Pagnier: "Als je kind een lastige drinker is, geef het water dan een smaakje door er een bosbes, aardbei of schijfje sinaasappel in te doen."

Tot slot: hoe vol stop je de broodtrommel? Als je kind goed ontbijt, zal hij om 12.00 uur minder trek hebben dan iemand die voor school weinig eet. De hoeveelheid eten in de trommel verschilt dus per kind. Ook de tijd die een kind krijgt om te lunchen is van belang. Seidell moedigt ouders aan te checken hoeveel tijd er op school wordt ingepland om te eten. "Veel kinderen moeten binnen acht minuten alles op hebben. Schroom niet om hierover in gesprek te gaan."

