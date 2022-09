Avocado's kweken kost liters water: dit zijn spaarzame alternatieven

Telers hebben voor de productie van een kilo avocado's tot wel 2.000 liter water nodig. Nu het al een tijd hartstikke droog is en we spaarzaam moeten omgaan met water, is het misschien niet de beste vrucht om te eten. Waarom heeft de avocado zo veel water nodig? En wat zijn de alternatieven?

Door Isabelle Voois

Die 2.000 liter water zit niet alleen in de avocado's zelf, maar is het totaal dat gebruikt is voor de productie van een kilo van de vrucht. "Het gaat dus om het regenwater en het irrigatiewater, maar ook het water dat nodig is om afvalwater - waar afvalstoffen in zitten - te verdunnen tot aanvaardbare concentraties", weet Marije Seves, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum.

Avocado groeit aan de avocadoboom. "De vrucht komt vaak uit landen waar al waterschaarste is, zoals Israël, Zuid-Afrika, Chili en Peru. Door het warme klimaat is er veel irrigatiewater nodig om ze te laten groeien. Dit zorgt lokaal voor problemen en waterstress. Niet alleen avocado's kampen hiermee, dit is ook het geval bij andere bepaalde type vruchten. Denk aan sinaasappels, mango's en cashewnoten."

De avocado is met zijn hoge waterverbruik dus niet per se een uitzondering, zegt ook Sanderine Nonhebel. Zij is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in voedselvoorziening en milieu. "Een boom heeft nou eenmaal water nodig om te groeien. Als je uitrekent hoeveel water op een hectare valt, hoeveel bomen er groeien en hoeveel avocado's eruit komen, dan krijg je inderdaad dit soort getallen. Bij noten zit je zelfs tegen de 4.000 liter per kilo aan."

"We zijn wereldwijd ons menu aan het verschuiven van simpele aardappelen en pasta naar fancy producten als avocado", ziet de hoofddocent. "Dan zie je dus dat de hoeveelheid water die iedereen in zijn menu heeft gewoon fiks omhooggaat. Die verandering van consumptiepatronen betekent dus dat we wereldwijd veel meer water nodig hebben voor onze voedselvoorziening."

Eet ook eens wat plakjes tomaat of komkommer

Als je een avocado wil vervangen door iets anders, moet je eerst kijken naar hoe je de avocado gebruikt. "Als je een avocado uit het vuistje eet, is het slimmer om gewoon eens een appel te eten. Maar meestal gebruik je avocado in een gerecht. Dan kun je denken aan bonen of zoete aardappel als vervanger."

"Voor je gezondheid én qua duurzaamheid is het goed om af te wisselen", zegt Seves. "Iedere groente bevat weer andere voedingsstoffen. Ook gezondheidseffecten zijn niet toe te schrijven aan één individueel product. Je kunt best een keer een avocado eten, maar wissel ook eens af met tomaat of komkommer op je brood of in je salade. Deze gebruiken aanzienlijk minder water bij het verbouwen."

Kies vaker voor in Nederland geteeld fruit als appels en peren. Drink ook liever kraanwater dan fruitsappen.

Marijre Seves, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum

Let bij het kopen van groente en fruit op herkomst en seizoen, tipt Seves. "Seizoensgroenten van een Nederlandse akker belasten het milieu minder. Denk aan wortels, bietjes en rode kool. En kies vaker voor in Nederland geteeld fruit als appels en peren. Drink ook liever kraanwater dan fruitsappen."

Als je het watergebruik van je eetpatroon verder naar beneden wil krijgen, is het volgens het Voedingscentrum ook verstandig om minder vlees te eten. Seves: "Dierlijke producten hebben over het algemeen een hoger watergebruik dan plantaardige."

