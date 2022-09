Biefstuk en sandwichspread: zo maak je je eigen Big Mac

Een Big Mac is zo te halen bij een vestiging van hamburgerketen McDonald's. Een eigen versie maken van deze iconische burger is heel eenvoudig, en misschien nog wel lekkerder ook. Twee burgerliefhebbers geven tips en onthullen bovendien het ingrediënt waarmee je de saus perfect namaakt.

Door Mirjam Bedaf

Een dubbel sesambroodje, twee rundvleesburgers, kaas, ijsbergsla, augurk, ui en de beroemde burgersaus. Jawel, we hebben het over de Big Mac. De receptuur van dit kroonjuweel van McDonald's is sinds de introductie in 1967 amper veranderd.

De naam wel. Eerst heette de iconische burger Big Attraction en ook de namen Aristocrat en Blue Ribbon Burger waren in de race, weet Danny Jansen, chef-kok en auteur van onder andere het kookboek Lekker Burgerlijk.

Jansen gebruikt voor zijn burgers 100 procent rundvlees, of nog beter: een goede biefstuk waar je zelf gehakt van maakt. "Ik zou een beefburger nooit helemaal doorbakken, maar mooi rosé van binnen houden. En breng het vlees vooraf lekker op smaak met peper en zout of andere kruiden van je voorkeur. De uien zou ik bakken, karamelliseren, zodat ze een beetje zacht worden." Verder doen augurk en andere pickles het volgens hem uitzonderlijk goed op een burger. Het zuur is een fijne tegenhanger van vlees en romige sauzen.

Het ideale broodje en saus

Het ideale broodje - in hamburgerjargon ook wel 'bun' genoemd - wordt na het besprenkelen met wat olijfolie kort gegrild, in een grillpan of een open tosti-ijzer. "Daarna niet direct met de gegrilde kant op het bord leggen, dan krijg je condensvorming en wordt het broodje zacht. Beter laat je de broodjes op een rooster uitwasemen, dan blijven ze lekker krokant. Dit doen ze overigens bij de McDonald's meestal best goed."

De saus is wat een Big Mac een Big Mac maakt.

Foodblogger Sabine Koning

De saus is wat een Big Mac een Big Mac maakt, benadrukt Sabine Koning van foodblog OhMyFoodness. Anders is het gewoon een burger met sla en augurk. Het nadeel is dat de saus niet in een fles te koop is, en het recept is bovendien geheim. Koning gebruikt voor de saus sandwichspread. "Als je die mengt met een beetje mayonaise, ketchup en een drupje citroensap, kom je aardig in de buurt van de echte Big Mac-saus."

Van ovenschotel tot pizza

De smaak van de saus kun je goed gebruiken om bekende gerechten een twist te geven. Koning experimenteert graag met die iconische smaak. "Denk aan een Big Mac-ovenschotel, die het over het algemeen heel goed doet bij kinderen. Je doet alle losse ingrediënten - gehakt, kaas, ui, augurk en de saus - door elkaar in een ovenschaal en het kan zo de oven in. Daarna alleen nog even aftoppen met ijsbergsla."

Haar Big Mac-pizza kent hetzelfde principe. "Je zelfgemaakte Big Mac-saus komt in plaats van de tomatensaus die je normaal op de pizza doet. En verder voeg je de bekende ingrediënten van de Big Mac toe. De rauwe ingrediënten - augurk en ijsbergsla - doe je erbij wanneer de pizza uit de oven komt. Succes verzekerd."

