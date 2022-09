Dit kun je doen tegen een stinkende airfryer: 'Pas op voor spettend vet'

De airfryer is ontzettend populair. In steeds meer huishoudens vervangt het apparaat de oven, barbecue en friteuse. Een groot nadeel is dat de airfryer kan gaan stinken. Hoe komt dat? En belangrijker: wat kun je ertegen doen? Twee experts geven tips.

Door Anne van Asseldonk

"Vaak ontstaat een stinkende airfryer omdat deze niet goed wordt schoongemaakt", zegt Pim Brouwer, oprichter van FrituurGezond.nl. "Mensen zien het toch een beetje als frituurpan die je na gebruik gewoon zo terugzet in de kast of schuur. Maar een airfryer moet je eigenlijk meer zien als een pan die je na gebruik schoonmaakt."

Ook wordt vaak de oventijd een-op-een overgenomen, ziet Brouwer. "Als je dan een gemarineerde kip te lang op relatief hoge temperatuur in de airfryer doet, kan dat gaan stinken." Vet en suikers verbranden dan door een te hoog ingestelde temperatuur. "Dat geldt ook voor een hamburger. Dit is vrij vet vlees, dat kan gaan spetteren. Als er vet tegen het verwarmingselement komt, ruik je dat zeker."

Let op het luchtrooster

Boven het grillelement hangt een ventilator die voor luchtcirculatie zorgt. Tussen het rooster en de ventilator kunnen etensresten komen die kunnen verbranden en dat gaat stinken. "Als je lichte producten als chips bereidt, kun je het beste een accessoire gebruiken. Neem bijvoorbeeld een snackdeksel", adviseert Brouwer. Ook tipt de expert om het frituurmandje niet te vol te doen.

Brouwer raadt vooral aan om bij vette of gemarineerde producten de temperatuur wat lager te zetten. Maar een gouden regel voor het bereiden van eten in de airfryer is er niet. "Airfryers zijn er in zo veel soorten en maten. Het is net als met een fornuis. In een recept staat ook niet vermeld hoe hoog je welk pitje moet zetten. Probeer vooral dingen uit."

Smeer de pan in met een papje van groene zeep en soda

Bij een stinkende airfryer is voorkomen beter dan genezen. De eenvoudigste manier om het apparaat schoon te maken is de vaatwasserbestendige delen in de vaatwasser doen, zegt Zoë Zwaanenburg van Poetsprins.nl.

"Van elk type airfryer kun je in de handleiding of op de site van het betreffende merk vinden welke delen je in de vaatwasser mag plaatsen. Dat is sowieso het mandje en de 'pan', en soms meer onderdelen. Als je deze delen elke keer na gebruik in de vaatwasser doet, hoef je eigenlijk nooit hard te boenen."

Wat je niet moet gebruiken - ook al wordt het soms wel geadviseerd - is ammonia of schoonmaakazijn.

Als je geen vaatwasser hebt of het schoonmaken na gebruik verzuimd hebt, raadt Zwaanenburg aan om een papje van groene zeep en schoonmaaksoda te maken en de pan en eventueel het mandje daarmee in te smeren. Laat dit minimaal een half uur inwerken en poets daarna grondig met een afwasborstel of de zachte kant van een schuurspons.

Groene zeep en schoonmaaksoda zijn ontvettende schoonmaakmiddelen. "Als je ze mengt, krijg je een dikke structuur waarmee je alle delen goed kan insmeren en het laten inwerken. Vet lost niet op maar wordt wel losgeweekt door ontvettend schoonmaakmiddel, waardoor je het makkelijker kunt wegpoetsen", weet Zwaanenburg.

Vet losweken met citroendamp

Om de airfryer van binnenuit schoon te maken, adviseren beide experts om in de pan een laagje water met het sap van een uitgeknepen citroen te doen. Laat het water tien minuten 'stomen' in de airfryer. De damp met citroen weekt vet los, waarna je het relatief makkelijk kan weghalen met een doek of zachte spons. "Wees voorzichtig dat je je vingers niet brandt, maar wacht ook niet te lang", vult Zwaanenburg aan. "Als de airfryer weer helemaal afgekoeld is, is het vet ook weer 'hard' en daardoor moeilijker weg te poetsen."

Geen verse citroen in huis? Dan werkt het ook om een vaatwastablet op te lossen in water of een eetlepel schoonmaaksoda in het water te doen (wel goed laten oplossen in het water). Wat je niet moet gebruiken - ook al wordt het soms wel geadviseerd - is ammonia of schoonmaakazijn. "Ammonia is bijzonder slecht voor het milieu en stinkt bovendien vreselijk", zegt Zwaanenburg. "Schoonmaakazijn stinkt ook erg. De geur is vervolgens lastig uit de airfryer te krijgen. Je kan het apparaat ten slotte niet uitgebreid spoelen. Ga dus veilig te werk en vermijd sterk stinkende middelen."

